Росстат зафиксировал снижение объёмов строительства загородного жилья

Росстат фиксирует сокращение объёмов сдачи объектов индивидуального жилищного строительства уже четвёртый месяц подряд. Несмотря на прирост в начале года, по итогам семи месяцев снижение составило 3,3%, по итогам июля — 14,4% (год к году). В сегменте ИЖС наблюдается и низкий объём выдач ипотек, отмечали ранее опрошенные «Рамблером» эксперты.

Традиционно объём строительства частных домов обгоняет новостройки. Из 7,4 миллиона кв. м жилья, сданного в июле 2025 года, около 4,9 миллиона кв. м относятся к объектам ИЖС. То есть почти 65,7% от общего показателя. Тем не менее по сравнению с июлем прошлого года объём ввода ИЖС упал на 14,4%.

Снижение показателя происходит уже четвёртый месяц подряд:

в апреле — на 10,3%;

в мае — на 26,6%;

в июне — на 39,7%;

в июле — на 14,4%.

Несмотря на заметный рост объёмов сдачи объектов ИЖС в первые месяцы 2025 года, по итогам семи месяцев наблюдается спад. Снижение за этот период составило 3,3%, в эксплуатацию за это время ввели 42,1 миллиона кв. м ИЖС.

Причиной такого падения в том числе является дорогая ипотека на жильё в этом сегменте. По сведениям ДOМ.РФ в первом полугодии 2025 года, на строительство и покупку домов было выдано 33 тысячи кредитов. Это на 75% процентов меньше, чем годом ранее. Объём кредитования в тот же период сократился на 69% — до 179 миллиардов рублей.

Среди регионов по итогам семи месяцев максимальное снижение объёмов ввода ИЖС продемонстрировали:

Северо-Кавказский ФО — на 43,7%, до 3,2 миллиона кв. м;

Приволжский ФО — на 11,5%, до 7,6 миллиона кв. м;

Южный ФО — на 4,2%, до 5,4 миллиона кв. м;

Дальневосточный ФО — на 3,2%, до 1,7 миллиона кв. м.

В ряде регионов наблюдается положительная динамика. Самый большой рост за семь месяцев зафиксирован в Сибирском федеральном округе — на 16,5%, до 4,5 миллиона кв. м. Больше всего частного жилья сдаётся в Центральном округе — 12,2 миллиона кв. м за январь — июль, прирост составил 2,8%.

По данным Росстата, снижение наблюдается и по показателю ввода в эксплуатацию всего жилья (вместе с новостройками). За семь месяцев текущего года показатель упал на 4% и достиг уровня 59,6 миллиона кв. м.

