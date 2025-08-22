Как узнать реальную ставку и переплату по микрозайму

На рассмотрении Госдумы находится законопроект, который запретит микрофинансовым организациям (МФО) выдавать клиенту более одного займа по ставке свыше 100% годовых, рассказал «Рамблеру» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Разберёмся, под какой реальный процент сегодня выдают микрозаймы, как заемщику его узнать и что изменится, если новые инициативы будут приняты.

© subsri13/Freepik

Процентные ставки и переплата по займам

Заём под 0,8% без лишних документов в течение нескольких минут — звучит заманчиво. Однако за таким предложением скрывается ставка 292% годовых. Эта цифра выглядит не так привлекательно, согласитесь? Но в реальности именно она является предельной ставкой по микрозайму, утверждённой Банком России. Помимо ставки регулятор устанавливает максимальную сумму переплаты по займам. Она составляет 130% от первоначального долга.

Что это означает на практике? Если вы взяли в МФО в долг 20 тысяч рублей на 20 дней, вам могут начислить такие максимальные проценты за этот период:

20 000 рублей * 0,8% * 20 дней = 3 200 рублей

То есть через 20 дней вам нужно будет вернуть 23 200 рублей (20 000 + 3200).

Если вы не погасите задолженность, МФО может оштрафовать вас и начислить пени. Однако общая переплата по займу вместе с процентами не должна превышать 26 тысяч рублей (20 000 * 1,3 = 26 000). Достигнув этой величины, все начисления должны прекратиться. А вам в общей сложности придётся вернуть 46 тысяч рублей: 20 тысяч основного долга и 26 тысяч переплаты.

Однако предельная ставка 292% годовых действует не всегда. Центробанк ежеквартально устанавливает максимальные проценты в зависимости от вида микрозаймов. Найти их можно здесь.

Например, в третьем квартале 2025 года действуют такие ограничения по нецелевым необеспеченным займам:

до 30 тысяч рублей на срок до 30 суток — до 292% ;

; от 30 тысяч рублей на срок до 30 суток — до 220,425% ;

; до 100 тысяч рублей на срок от 181 до 365 суток — до 173,484% ;

; свыше 100 тысяч рублей на срок от 365 суток — до 106,384%.

В зависимости от типа займа, суммы и срока ставки в МФО колеблются от 31,2% до 292% годовых. Меньше всего стоимость займа в POS-кредитовании, на сумму от 30 тысяч рублей и на срок свыше 365 дней. Андрей Пономарёв генеральный директор онлайн-платформы Webbankir

POS-кредит — это когда клиент берёт деньги на покупку конкретного товара в магазине, поясняет Пономарев. Среднерыночное значение ставки по таким кредитам за первый квартал 2025 года составляет 31,2% годовых.

POS-кредиты: что это и стоит ли их брать

Наибольшая переплата у так называемых займов «до зарплаты», которые выдаются на любые цели на сумму до 30 тысяч рублей и на срок до 30 дней, добавляет Пономарев. По таким микрозаймам среднерыночный процент — 288% годовых.

Как узнать, под какой процент вам предлагают заём

О том, как клиент может узнать процентную ставку и переплату по займу до подписания договора онлайн, «Рамблеру» рассказала управляющий директор ГК Lime Credit Group Олеся Киселёва:

Чаще всего на сайте МФО есть калькулятор , с помощью которого можно выбрать сумму и срок займа. Он делает предварительный расчёт и показывает возможную сумму к возврату и размер платежей .

, с помощью которого можно выбрать сумму и срок займа. Он делает предварительный расчёт и . После предварительного расчёта клиенту предлагается оформить заявку. В случае одобрения система автоматически формирует договор-оферту, в котором указаны все условия, включая предельную стоимость кредита, график платежей.

По требованию ЦБ РФ информация о размере полной стоимости займа и ежедневной процентной ставке должна быть указана на первой странице договора потребительского займа.

Закон обязует МФО предоставлять клиентам полную информацию об условиях кредитования. Правила предоставления микрозайма обязательно должны быть размещены в офисе и на сайте компании.

Специалисты рекомендуют не пренебрегать изучением официальных документов перед подписанием договора. Только это может защитить вас от неприятных сюрпризов.

Что делать, если под видом кредита вам выдали микрозайм

Что может измениться в будущем

На рассмотрении Госдумы находится законопроект, который запретит микрофинансовым организациям выдавать клиенту более одного займа по ставке свыше 100% годовых. Это значит, что при наличии у гражданина непогашенного дорогостоящего кредита он не сможет получить второй, рассказывает «Рамблеру» Анатолий Аксаков. Кроме этого, планируется установить период охлаждения при получении микрозайма. Он будет составлять трое суток. А также авторы законопроекта хотят снизить максимальную переплату по займу — до 100%.

Согласно документу, запрет выдавать новые займы при наличии у клиента хотя бы одного действующего займа, взятого по ставке выше 100%, вступит в силу с 1 января 2027 года, отмечает Пономарёв. Компании готовятся к этому ограничению, в частности, диверсифицируя свою продуктовую линейку, например развивая POS-кредитование (потребительские займы на определённые товары в магазинах), где ставки ниже 100% годовых.

О том, что в случае принятия законопроекта рынок микрокредитования изменится, говорит и Киселёва.

С учётом планирующихся нововведений основная перспектива — за более длинными продуктами МФО. Уже сегодня мы видим серьёзное смещение компаний в сторону сегмента среднесрочных и долгосрочных потребительских микрозаймов. Олеся Киселёва управляющий директор ГК Lime Credit Group

Ограничения, которые обсуждают власти, будут способствовать росту конкуренции между компаниями, добавляет Киселёва. И здесь особое значение приобретают не только различия в характеристиках продуктов (ставка, срок, максимальная сумма), но и клиентский сервис, удобство платформ для получения средств, другие дополнительные преимущества для клиента.

Тем не менее для ряда компаний — преимущественно малых и средних — изменения сопряжены с неподъёмными расходами, отмечает эксперт. Поэтому часть игроков будет уходить с рынка. А те, кто останутся, вероятно будут развивать полноценные экосистемы и стремиться удерживать клиентов.

Главное

Предельные значения по займам устанавливает ЦБ РФ. Они различаются в зависимости от типа микрозайма, суммы и срока кредитования. Процентные ставки по микрокредитам могут достигать 292% годовых.

Ставка и другие условия займа должны быть доведены до сведения клиентов МФО. Найти соответствующую информацию можно на сайте компании, её обязательно указывают в договоре. Получить предварительный расчёт микрокредита можно с помощью онлайн-калькуляторов на сайтах МФО.

В Госдуме планируют обсудить законопроект, который дополнительно ограничит деятельность МФО. Если его примут, участники рынка будут вынуждены развивать продукты со ставками ниже 100% годовых, средне- и долгосрочные займы, улучшать клиентский сервис.

