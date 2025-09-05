Какой будет ключевая ставка в сентябре

Следующее заседание Банка России по ключевой ставке назначено на 12 сентября. Опрошенные «Рамблером» аналитики не сомневаются, что регулятор продолжит смягчать денежно-кредитную политику. Однако их оценки шага снижения ставки разошлись: одни ожидают умеренного снижения на 100 пунктов, другие прогнозируют более резкое падение ставки сразу на 200 пунктов. Рассказываем, какие факторы будут определять решение ЦБ 12 сентября и как новое снижение ставки может сказаться на рубле и фондовом рынке.

Что говорит в пользу снижения ставки до 16% годовых

Одним из ключевых факторов для снижения ставки Банком России до 16% является рост экономики, считает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров. За первое полугодие ВВП вырос на 1,1% и ещё на 0,4% в июле. Прогноз ЦБ предполагает рост показателя на 1,2% к концу 2025 года.

Такой прогноз по росту ВВП сформировался на фоне ускоренного исполнения расходной части бюджета, но осенью таких стимулов для экономики не будет, считает Фёдоров. Экономист утверждает, что для поддержания высоких темпов экономического роста регулятору важно продолжать значительное снижение ключевой ставки, чтобы к концу 2025 года она составляла 8–9% годовых.

Ещё один ключевой фактор — годовая инфляция. К 1 сентября рост потребительских цен замедлился до 8,3% годовых. Это создаёт благоприятные условия для ускоренного снижения ключевой ставки, уверен главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он ожидает снижения «ключа» на 200 пунктов, до 16% годовых и сигнала о готовности ЦБ продолжить смягчение монетарной политики.

С ним согласна руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По её словам, текущие темпы замедления инфляции и экономического роста складываются в пользу повторения шага 200 пунктов. Но аналитик допускает, что регулятор может рассматривать шаг снижения и в 100, и 150 пунктов — до 17–16,5% годовых.

Главный аналитик Инго Банка Пётр Арронет оценивает вероятность снижения ключевой ставки с 18 до 16% годовых в 80%.

Банк России не планирует снижать цель по инфляции с 4% до 2029 года

Может ли ЦБ выбрать более умеренный шаг снижения

Сигналом для более умеренного снижения ключевой ставки — до 17% годовых — является быстрое падение банковских процентных ставок, сказала «Рамблеру» старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.

По её оценке, последние публикации Банка России были достаточно нейтральными и не содержали сильных сигналов. В проекте «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов» регулятор напомнил о том, что в снижении ключевой ставки возможны паузы, подчеркнула аналитик.

Управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев также прогнозирует снижение «ключа» до 17% годовых. Он считает, что эффект от предыдущих решений Банка России уже заметен и сейчас важно его не растерять. Аналогичную оценку дала и ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Как снижение ставки отразится на рубле

Даже при снижении ставки в сентябре сразу на 200 пунктов, до 16% годовых, курс рубля будет относительно спокойным, уверен аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его словам, рубль начнёт ослабевать к мировым валютам при ставке ниже 12–14% годовых.

Рубль не отреагирует на сентябрьское решение сразу, но накопительный эффект от снижения процентных ставок должен со временем привести к его ослаблению, считает Ващелюк. По её прогнозу, к концу 2025 года доллар может подорожать с текущих 80–81 рубля до 90 рублей.

Как на новую ставку отреагирует фондовый рынок

Снижение ставки на 150–200 пунктов в сентябре может привести к умеренному росту бумаг во всех секторах фондового рынка, считает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. При таком сценарии индекс Мосбиржи способен восстановиться с текущих 2880–2890 пунктов в район 3000 пунктов при отсутствии резких перемен в геополитике, прогнозирует она.

Меньший шаг снижения «ключа» может усилить сложившиеся из-за геополитики медвежьи настроения на рынке и спровоцировать откат индекса бенчмарка к уровню 2750 пунктов и ниже, допускает Малых. С ней согласна Наталия Пырьева из «Цифра брокер». Её прогноз при маленьком шаге — 2800–2700 пунктов.

Главное

Банк России продолжит снижать ключевую ставку в сентябре. По оценкам аналитиков, на заседании 12 сентября регулятор будет рассматривать снижение на 100–200 пунктов.

Решение по ставке в сентябре не повлияет на курс рубля. Национальная валюта начнёт ослабевать при «ключе» ниже 14% годовых.

Широкий шаг снижения ключевой ставки 12 сентября может привести к умеренному росту фондового рынка. Индекс Мосбиржи способен вернуться в район 3000 пунктов. Более осторожное изменение ключевой ставки Центробанка может вызвать отрицательную реакцию участников рынка и падение бенчмарка до 2750 пунктов.

