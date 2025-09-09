Скрытые комиссии при кредитовании: как их распознать и не переплатить

Взять кредит кажется простым решением: банк озвучил ставку, вы примерно рассчитали ежемесячный платёж — и всё ясно. Но на деле итоговая сумма может оказаться заметно выше, чем ожидалось. Потому что в расчёте вы не учли скрытые комиссии и дополнительные услуги, которые не всегда видны на первый взгляд. СберСова разобралась с тем, какие комиссии чаще всего встречаются, как они влияют на стоимость кредита и как избежать переплат.

Почему комиссии оказываются скрытыми

Согласно федеральному закону «О потребительском кредите (займе)» банки обязаны раскрывать полную стоимость кредита (ПСК). Но на практике цифры в договоре и рекламные обещания могут сильно различаться. Ставка звучит красиво: например, «от 11,9% годовых». А вот мелкий шрифт раскрывает детали: обязательная страховка, комиссия за обслуживание счёта или другие подводные камни. Всё это складывается в дополнительные расходы.

Часто комиссии называют «сопутствующими услугами». По сути, это навязанные траты, без которых кредит могут и не дать. Например, «добровольная» страховка, которую нельзя убрать из договора. Или услуга СМС-оповещения, без которой банк не готов оформить заявку. Для клиента это выглядит как часть кредита, но юридически — это отдельная услуга.

Главное, что нужно помнить: скрытые комиссии маскируют реальную цену заёмных денег.

Какие комиссии встречаются чаще всего

Чтобы понимать, за что именно вы переплачиваете, полезно знать основные приёмы, к которым прибегают банки и микрофинансовые организации.

Страховка. Чаще всего — на жизнь и здоровье. Формально — страхование добровольное, но на деле отказ от него может повлиять на одобрение кредита или повлечь существенное увеличение ставки. Например, кредит под 12% годовых превращается в 16%, если вы не согласились на страховку.

Комиссия за обслуживание счёта. Иногда банк оформляет отдельный счёт для погашения кредита. За его ведение могут брать ежемесячную плату, даже если сам счёт нужен только для списания платежей.

Комиссия за выпуск и обслуживание карты. Бывает, кредит «привязывают» к дебетовой карте. Её выпуск и обслуживание тоже стоят денег. Иногда туда добавляют платные СМС или пуш-уведомления. Конечно, это небольшие суммы, но на дистанции они тоже играют роль.

Платные услуги «по умолчанию». В договор могут включить автоматические пакеты: СМС-информирование, «помощь юриста», «финансовый советник». Всё это выглядит как забота, но на деле просто увеличивает ваш платёж.

Досрочное погашение. По закону кредитная организация не может брать комиссию за досрочное закрытие кредита. Но банки могут устанавливать сроки уведомления или технические условия, которые делают процедуру неудобной.

Да, по отдельности некоторые из этих расходов могут показаться небольшими. Но все вместе на длинном горизонте они обойдутся в десятки и сотни тысяч, а иногда — и в миллионы рублей.

Как скрытые комиссии влияют на итоговую стоимость

На первый взгляд разница в несколько процентов кажется незначительной. Но на практике даже 1% годовых сверху — это много. Давайте разберёмся на примере.

Допустим, вы берёте ипотеку в 10 миллионов рублей на 20 лет. При ставке 14% годовых ежемесячный платёж составит около 124 тысяч рублей, а общая переплата — примерно 19,8 миллиона за весь срок. Если же ставка из‑за скрытых комиссий вырастет всего на 1%, до 15%, платёж увеличится до 132 тысяч рублей, а переплата — до 21,6 миллиона рублей. Разница в 1% обойдётся примерно в 1,8 миллиона рублей.

Каждый процент очень влияет на бюджет. Именно поэтому важно учитывать не только процентную ставку, но и показатель полной стоимости кредита. По закону банки обязаны указывать его в договоре — это итоговый процент с учётом всех обязательных расходов.

Как распознать скрытые комиссии

Первое, что поможет, — внимательно прочитайте договор. Да, это скучно и утомительно. Но именно в нём прячутся все обязательные платежи. Не поленитесь проверить, есть ли в договоре дополнительные услуги и можно ли от них отказаться.

Второе: сравните ПСК у разных банков. Даже если ставка одинаковая, итоговая стоимость может различаться. Если у одного банка ПСК 12%, а у другого 15% при одинаковой ставке — значит, второй банк включил дополнительные комиссии.

Третье: уточняйте у менеджера каждую деталь. Спрашивайте напрямую: «Какие расходы обязательны? Можно ли убрать страховку? Есть ли комиссия за обслуживание счёта?» Иногда прямой вопрос помогает избежать лишних трат.

И наконец, четвёртое: ищите отзывы клиентов. Люди почти всегда пишут о неожиданных расходах и неприятных сюрпризах. Это не стопроцентная гарантия, но хороший сигнал, чтобы обратить внимание.

Как избежать переплат

Скрытые комиссии — это не приговор. Есть несколько способов минимизировать риски.

Сравнивайте предложения. Не соглашайтесь на первый вариант. Даже если банк кажется надёжным и известным, проверьте условия у других игроков. Конкуренция работает: один банк берёт за страховку, другой предлагает те же условия без неё.

Читайте, читайте, читайте. В том числе и «мелкий шрифт» на рекламном проспекте или на сайте в договоре. Если что-то непонятно — попросите объяснить. Если сотрудник уклоняется от ответа — это повод насторожиться.

Отказывайтесь от лишних услуг. Помните: большинство «сопутствующих сервисов» не обязательны. Иногда банк будет давить, но в большинстве случаев по закону вы имеете право от них отказаться.

Ориентируйтесь на ПСК. Это и есть реальная стоимость кредита.

Используйте кредит только при необходимости. Чем реже вы обращаетесь за заёмными деньгами, тем меньше шансов столкнуться с навязанными комиссиями. Иногда лучше подождать и накопить — это дешевле, чем брать дорогой кредит.

Главное

Скрытые комиссии — это способ сделать кредит дороже, не повышая ставку. Чаще всего это страховка, комиссии за счёт и карту и другие платные услуги. Все они влияют на полную стоимость кредита и увеличивают ваши расходы. Чтобы избежать переплат, важно читать договор, сравнивать предложения и отказываться от ненужных сервисов.

Главное — помнить: кредит должен помогать, а не становиться источником лишних трат. Не стесняйтесь задавать вопросы и добиваться прозрачности. Ваша финансовая жизнь — это ваш путь. И на нём важно, чтобы каждое решение было осознанным и понятным.

