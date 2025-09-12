Как снижение ключевой ставки повлияет на финансы россиян

На заседании 12 сентября Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, с 18 до 17% годовых. Это третье понижение подряд. Мы проанализировали, почему регулятор выбрал более умеренный шаг снижения «ключа», и спросили у экспертов, как это отразится на процентах по вкладам и кредитам.

Причины осторожного решения ЦБ

Объяснение регулятора

Банк России принял решение снизить ключевую ставку с более осторожным шагом 100 базисных пунктов, до 17% годовых, и сохранил нейтральный сигнал. Он продолжает поддерживать жёсткость денежно-кредитных условий на уровне, необходимом для возвращения инфляции к цели в 4% к 2026 году, говорится в пресс-релизе регулятора.

В начале осени рост потребительских цен по-прежнему остаётся выше 4% в пересчёте на год, отмечает ЦБ. Основные данные по инфляции за июль — август:

Текущий рост потребительских цен с поправкой на сезонность составил в среднем 6,3% в пересчёте на год после 4,4% по итогам второго квартала 2025 года.

Базовая инфляция снизилась до 4,1 после 4,4% в среднем в предыдущем квартале.

снизилась до после 4,4% в среднем в предыдущем квартале. Годовая инфляция на 8 сентября оценивается в 8,2%. Банк России ожидает замедления показателя до 6–7% годовых к концу 2025 года и возвращение к 4% в 2026 году.

Регулятор отметил сохранение повышенного уровня инфляционных ожиданий, что может препятствовать устойчивому замедлению темпов роста потребительских цен. Он также обратил внимание на замедление общей экономической активности в третьем квартале. Охлаждение фиксируется в отраслях, ориентированных на внешний спрос. А внутренний спрос поддерживает рост доходов населения и бюджетные расходы.

ЦБ снизил ключевую ставку

Мнение аналитиков

Решение регулятора соответствует ожиданиям большинства опрошенных «Рамблером» аналитиков.

Важным фактором в решении стала неопределённость по поводу параметров бюджета, отметила старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. Банк России продолжает ориентироваться на установленные Минфином параметры. Однако ЦБ отметил, что дефицит бюджета по промежуточным итогам года пока не соответствует планам по нормализации бюджетной политики.

Также регулятор обратил внимание на отсутствие значимого снижения напряжённости на рынке труда, отметила Ващелюк. На макроуровне темпы роста зарплат остаются относительно высокими, а безработица находится вблизи исторических минимумов. Рост потребительской активности в подобных условиях ускорился.

Шаг снижения «ключа» в сентябре ограничили риски в отношении устойчивости текущей дезинфляционной тенденции, считает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. На фоне сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию выросла неуверенность в устойчивом снижении инфляционного давления осенью, пояснила она.

Эксперт указывает на ускорение темпов роста цен на большинство категорий непродовольственного сегмента, зависимых от валютного курса. В то же время сохраняется значительный рост цен на нерегулируемые услуги в условиях продолжающегося роста доходов населения в условиях исторически низкой безработицы. Всё это говорит о смещении баланса в сторону проинфляционных рисков, подытожила Пырьева.

Ждать ли новой волны снижения ставок по вкладам

В сентябре продолжился тренд на снижение процентных ставок по сберегательным продуктам перед решением ЦБ. С 1 по 8 сентября семь из топ-20 банков уменьшили ставки по депозитам, свидетельствуют данные индекса вкладов «Финуслуг». Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях сейчас составляет 15,7%.

На начало текущей недели средняя максимальная ставка по вкладам в топ-20 банков составляла:

сроком на 3 месяца — 15,59% годовых;

на 6 месяцев — 14,58%;

на 12 месяцев — 13,49%.

По сравнению с уровнями перед предыдущим заседанием ЦБ по ключевой ставке, которое прошло 25 июля, средние ставки по вкладам в топ-20 банков упали на 1,49–2,08 процентного пункта.

На текущий момент уровни ставок по вкладам уже учитывают принятое сегодня решение по снижению «ключа», отмечает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. С ней соглашается Ващелюк, обращая внимание на то, что ставки по вкладам летом снижались быстрыми темпами.

Пырьева не ожидает дальнейшего изменения в уровне ставок по депозитам. По её мнению, снижение продолжится, если Банк России и дальше будет смягчать денежно-кредитную политику. Михаил Зельцер из БКС Мир инвестиций предполагает дальнейшее снижение, но уже не такими темпами.

Для фиксации текущей высокой доходности инвесторы могут выбирать краткосрочные безрисковые банковские продукты, считает Пырьева. Но более интересные доходности, на её взгляд, по-прежнему предлагают фонды ликвидности.

Куда направить сбережения, если банковские проценты не радуют

Как изменятся ставки по кредитам

Самые низкие средние ставки по кредитам в топ-20 банков перед заседанием ЦБ составляли 24,56% годовых, следует из данных «Финуслуг» на 11 сентября. Это на 1,05 процентного пункта ниже, чем по состоянию на 24 июля (25,61% годовых). При этом самые высокие средние ставки за период выросли до 43,94 с 43,07% годовых.

По мнению Пырьевой, ставки по кредитам будут корректироваться существенно медленнее, чем по депозитам, компенсируя таким образом длительный период дорогого фондирования.

Ващелюк предполагает, что сегодняшнее решение ЦБ приведёт лишь к незначительному снижению процентных ставок по кредитам (в пределах 1 п. п.). Но она не исключает отсутствие их пересмотра. Экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе тоже не надеется, что снижение ставок будет значительным, предполагая диапазон снижения — 1–2%.

Будет ли пауза в снижении ключевой ставки осенью

Сентябрьское заседание Банка России по ключевой ставке не было опорным, то есть не предполагало обновления макроэкономического прогноза, подчеркнула Наталья Ващелюк. С учётом того, что динамика макроэкономических показателей не содержала значительных сюрпризов, оснований для изменения сигнала не было и он остался нейтральным.

Ващелюк ожидает сохранения тренда на постепенное снижение ключевой ставки, но не исключает возможность пауз. По словам аналитика, определяющим фактором для дальнейших решений ЦБ останется устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

Ольга Гогаладзе также допускает вероятность пауз в снижении ключевой ставки. Дальнейшие решения ЦБ будут зависеть от инфляции, которая может ускориться из-за ослабления рубля, отметила она.

Динамика на снижение ключевой ставки продолжится, считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. По его оценке, до конца года можно ожидать смягчения на 100–200 б. п.

В «Цифра брокер» также ожидают сохранения тенденции на смягчение денежно-кредитной политики. По их прогнозу, на конец 2025 года «ключ» составит 15–16% годовых.

