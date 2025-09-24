Как мониторинг кредитной истории помогает защититься от мошенников

Одной из главных целей кибермошенников являются ваши персональные данные, особенно паспортные. С их помощью злоумышленники могут оформить кредит или микрозаём на ваше имя. Обезопасить себя можно, регулярно отслеживая свою кредитную историю. Расскажем, как простое уведомление на телефон может уберечь вас от займов, которых вы не брали, и заодно помогает сэкономить на процентах по будущим кредитам.

Кредитная история как инструмент контроля

Кредитная история (КИ) — это своего рода цифровой паспорт заёмщика, на который банки и микрофинансовые организации (МФО) ориентируются при оценке его платёжеспособности. Если мошенникам удалось получить ваши персональные данные, они могут попытаться тайно оформить на вас кредит. Чаще всего речь идёт об онлайн-займах, выдаваемых в упрощённом порядке.

Процедура оформления кредита или даже проверка возможности его выдачи всегда начинается с обращения в бюро кредитных историй (БКИ) за проверкой кредитной истории. Это ключевая уязвимость мошенников, которую можно обратить в свою пользу. Если вы отслеживаете все запросы своей кредитной истории, то видите подобную активность и успеваете среагировать — заблокировать заявку или обратиться в правоохранительные органы.

Так, простая привычка проверять свою КИ раз в один-два месяца позволяет сохранить деньги и нервы. Однако можно пойти ещё дальше и мониторить кредитную историю практически в реальном времени. Сделать это позволяют специальные сервисы. Благодаря подписке на них клиенты могут оперативно узнавать о запросах кредитной истории и об одобрении займов, которые они не оформляли.

Важно понимать, что в наших реалиях кредитную историю надо проверять часто. По статистике, в среднем в ней происходит:

6 разных значимых событий в месяц, рейтинг при этом меняется в среднем 0,67 раза.

58 разных значимых событий в год, рейтинг при этом меняется в среднем 13 раз.

Одна из мошеннических схем строится на том, что человеку присылают СМС о якобы одобренном кредите. Чтобы узнать подробности, жертва переходит по фишинговой ссылке из сообщения, после чего злоумышленники похищают её данные. Сервис мониторинга в Сбере позволяет проверить эту информацию в альтернативном и априори достоверном источнике, без необходимости открывать какие-либо ссылки.

Как подключить уведомления об изменениях КИ в Сбере

Для защиты от подобных ситуаций Сбербанк предлагает услугу мониторинга кредитной истории. Она позволяет получать уведомления о событиях в кредитной истории от Объединённого Кредитного Бюро (крупнейшего БКИ России) в течение 15 минут при запросах КИ с целью выдачи кредита, и в течение суток по остальным важным событиям.

Подключить сервис очень просто: в мобильном приложении Сбербанк Онлайн нужно зайти в раздел «Кредиты» → «Кредитная история» → «Мониторинг». Стоимость — 1 рубль за первый месяц и 99 рублей в месяц при дальнейшем автоматическом продлении.

Вы будете получать пуш-уведомления или СМС о ключевых событиях:

когда кто-то запрашивает вашу историю;

когда оформляется новый кредит или закрывается старый;

при появлении просрочки;

в случае изменения кредитного рейтинга;

при изменении лимита по карте.

Это позволит вам защититься от мошенников, а также следить за своей финансовой репутацией. Большое количество запросов кредитной истории напрямую в бюро может негативно отразиться на вашем кредитном рейтинге. Поэтому если компания запросила вашу историю без согласия, то вы можете подать на неё в суд. Отключить подписку можно в любой момент.

Как мониторинг кредитной истории помогает получить выгодный кредит

Помимо безопасности, мониторинг помогает выбрать правильный момент для оформления нового кредита. Для этого нужно обратить внимание на свой кредитный рейтинг. Это отражённое в КИ число от 1 до 999 является главным показателем вашей надёжности для банков.

Чем выше ваш кредитный рейтинг, тем ниже риск для банка, а это значит, что в глазах кредитной организации вы являетесь более надёжным заёмщиком. Шансы на одобрение кредита на более выгодных условиях возрастают.

На кредитный рейтинг влияет информация, содержащаяся в кредитной истории. Главные факторы — это отсутствие просрочек, соотношение суммы обязательств и вашего дохода, а также частота запросов от банков. Частый мониторинг КИ позволяет видеть свою оценку со стороны банков.

Если вы планируете крупную покупку в кредит, например, автомобиль или жильё, лучше всего подавать заявку на пике своего рейтинга. В этот период банки конкурируют за вас как за надёжного клиента, что повышает шанс одобрения и позволяет получить более выгодную процентную ставку и сэкономить на процентах.

Уведомления позволят вам следить за динамикой этого показателя и понимать, какие действия улучшают, а какие ухудшают вашу историю.

Пример. Представьте, что вы оформили рассрочку на маркетплейсе и через день получили уведомление о выдаче нескольких займов в сомнительной МФО. Маскировку микрозаймов под рассрочку иногда практикуют недобросовестные продавцы. Это не только приводит к падению кредитного рейтинга, но и портит кредитную историю. Благодаря уведомлению вы узнаете об этом сразу и сможете начать разбирательство.

Главное

Мониторинг кредитной истории — это эффективный инструмент защиты от мошенников, которые могут получить ваши паспортные данные и оформить на вас кредит. Любая попытка взять кредит на ваше имя начинается с запроса в БКИ, и если вы оперативно узнаете об этом, то сможете заблокировать сделку, распознать фишинг под видом уведомления о новом кредите или обратиться в правоохранительные органы.

Сервис мониторинга от Сбера, подключенный через мобильное приложение, помогает не только отслеживать подозрительную активность, но и контролировать изменения вашего кредитного рейтинга. Это важно для получения выгодных условий по кредитам в будущем, так как высокий рейтинг увеличивает вероятность одобрения.

Благодаря автоматизации отслеживание изменений в кредитной истории занимает минимум времени, но обеспечивает максимальную финансовую безопасность и спокойствие, а также помогает вам оставаться надёжным заёмщиком.

Как получить кредит наличными в Сбере

