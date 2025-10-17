Каким будет решение ЦБ по ключевой ставке: прогнозы экспертов

24 октября состоится очередное заседание Банка России, на котором будут принимать решение по ключевой ставке. От неё зависят проценты по кредитам, вкладам, курс рубля и уровень инфляции. Мы спросили у аналитиков, какие прогнозы они дают и чего ждать россиянам, если они реализуются.

Прогнозы по ключевой ставке

Аналитики, опрошенные «Рамблером», сходятся во мнении, что с высокой долей вероятности 24 октября Банк России сохранит ставку на прежнем уровне — 17% годовых. С меньшей вероятностью они допускают, что размер «ключа» снизят на 0,5–1%.

Вот что говорят эксперты:

Наиболее вероятный вариант развития событий — сохранение ключевой ставки на текущем уровне . Тем не менее снижение ставки до 16% вполне возможно, однако многое будет зависеть от динамики курса рубля, — сказал начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский .

. Тем не менее снижение ставки до 16% вполне возможно, однако многое будет зависеть от динамики курса рубля, — сказал начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований . Ожидаем сохранение ставки на текущем уровне 17% в октябре и снижение на 1 процентный пункт в декабре, — прогнозирует главный экономист БКС Мир инвестиций Илья Фёдоров .

в октябре и снижение на 1 процентный пункт в декабре, — прогнозирует главный экономист БКС Мир инвестиций . Мы ожидаем сохранение ключевой ставки на уровне 17% годовых, — сказали главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев и старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк .

годовых, — сказали главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев и старший аналитик УК «Первая» . ЦБ, скорее всего, будет выбирать между паузой и продолжением снижения ключевой ставки. Но в случае снижения шаг может стать более осторожным и сократиться до 50 базисных пунктов. Ключевая ставка к концу года вряд ли будет ниже 16%, — считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая .

и сократиться до 50 базисных пунктов. Ключевая ставка к концу года вряд ли будет ниже 16%, — считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» . ЦБ будет выбирать между двумя сценариями: снижением ключевой ставки до 16% при сохранении нейтрального сигнала и удержанием ставки на уровне 17% с умеренно мягким сигналом, — заявил аналитик проекта bitkogan Иван Вербный .

при сохранении нейтрального сигнала и удержанием ставки на уровне 17% с умеренно мягким сигналом, — заявил аналитик проекта bitkogan . По текущим данным, мы оцениваем шансы на сохранение или снижение ставки примерно 50/50, — говорит управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев.

Ключевая ставка и её влияние на финансы

Что будет влиять на решение ЦБ

Основными аргументами в пользу сохранения ставки аналитики считают ускорение инфляции и повышенные инфляционные ожидания.

Сезонно скорректированная инфляция, на которую внимательно смотрит Банк России при принятии решений по ключевой ставке, в сентябре выросла до 6,7 с 4% в августе. По трёхмесячным скользящим оценкам сезонно скорректированная инфляция в сентябре выросла до 6,5 после 5,5% в августе. Михаил Васильев Главный аналитик Совкомбанка

Непродовольственные товары в сентябре росли темпом вблизи 4%, что связано с низкими темпами кредитования и крепким рублём. Об этом сказал «Рамблеру» главный экономист БКС Мир инвестиций Илья Фёдоров. Подорожание продовольствия и услуг на 9–11% он объяснил ростом заработных плат.

Росстат сообщил, что с 1 по 13 октября потребительские цены выросли на 0,41%. ЦБ стремится к уровню годовой инфляции в 4%, исходя из этой цели месячный рост цен должен составлять 0,25%. Но по прогнозу Васильева, годовая инфляция в октябре возрастёт как минимум до 8%.

Проблемы в достижении цели по инфляции очевидны. И длительный период сверхжёстких ставок, при котором так и не удалось достичь поставленных целей, это только доказывает. Сергей Заверский начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января, ускоренный рост цен на бензин, предстоящее повышение утилизационного сбора негативно сказываются на инфляционных ожиданиях, поясняет Васильев.

В октябре инфляционные ожидания бизнеса выросли до 19,6 п. (+2,1 п.). Особый интерес теперь представляет реакция инфляционных ожиданий населения, данные по которым выйдут 22 октября, отмечает Наталья Ващелюк.

Повышение затрат на обслуживание кредитов предприятиями невозможно компенсировать сокращением прибыли, так как она уже находится на минимальном уровне, комментирует ситуацию Заверский. На этом фоне высокая ключевая ставка только усиливает опасения сокращения производства, кризиса неплатежей, роста числа банкротств. Результатом становится рост цен даже на фоне стагнации или снижения объёмов производства.

На рынке труда по-прежнему есть факторы, способствующие усилению инфляции, добавляет Иван Вербный. На предприятиях наблюдается дефицит кадров, а уровень безработицы достиг нового исторического минимума в 2,1%. В результате компании вынуждены повышать заработную плату, что ведёт к росту издержек и стимулирует потребительский спрос.

Пауза на октябрьском заседании может предоставить регулятору возможность оценить влияние уже произошедшего смягчения денежно-кредитных условий и новых проинфляционных факторов. Если давление со стороны проинфляционных факторов ослабнет, то на декабрьском заседании ЦБ может вновь снизить ключевую ставку. Ольга Беленькая руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»

В пользу снижения ставки играют умеренный рост денежной массы и замедляющийся экономический рост, сообщает аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Иванов.

Ещё один фактор в пользу снижения ключевой ставки — это внесённый правительством проект по бюджету на 2026–2028 годы, добавляет Беленькая. В ЦБ отметили положительное влияние проекта бюджета, который позволит достичь отсутствие дефицита за счёт увеличения налоговых сборов и умеренного роста государственных расходов. Это будет способствовать снижению инфляции, и по словам Беленькой, создаст условия для дальнейшего снижения ключевой ставки.

Влияние на экономику

Длительный период не просто жёсткой, а сверхжёсткой денежно-кредитной политики (ДКП) ставит под угрозу достижение национальных целей развития, считает Заверский.

Успешная реализация многих национальных проектов зависит в том числе от возможностей внебюджетного финансирования. В условиях, когда доступность рыночного финансирования остаётся очень низкой, возникают высокие риски нереализации намеченных проектов. Сергей Заверский начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований

Это не только повлияет на экономику, но и усилит трудности в обеспечении населения товарами и услугами, продолжает эксперт. Кроме того, жёсткая ДКП делает недостижимой цель по инфляции в ближайшем будущем, заключил он.

Главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин ожидает замедления роста экономики в этом году до 0,8% против 4,3% в прошлом году. Это ниже официального прогноза ЦБ (1–2%). Копейкин считает причиной такого сценария возможный риск рецессии в экономике, рост доли убыточных предприятий и просрочек по банковским кредитам. Экономист предупреждает, что в дальнейшем исправлять ситуацию будет сложнее.

Влияние на ставки по депозитам и кредитам

Заверский прогнозирует снижение ставок по депозитам вне зависимости от решения Центробанка 24 октября. Он допустил возможные решения отдельных банков и в сторону повышения ставок по вкладам, обусловленные ситуацией в конкретном финансовом учреждении. Они связаны с потребностями банков в дополнительных источниках финансирования, особенно в дорогих, пояснил эксперт.

Существенного снижения ставок по кредитам в ближайшее время ожидать не стоит, говорит Заверский. Хотя в сценарии уменьшения «ключа» кредиты немного подешевеют. Однако ипотека в ближайшей перспективе будет оставаться предельно дорогой, даже если ключевая ставка снизится на 1–2 процентных пункта, предупредил эксперт.

Главное

Большинство аналитиков считают, что на ближайшем заседании ЦБ 24 октября будет принято решение оставить ключевую ставку на уровне 17%. Снижение «ключа» на 0,5–1% также возможно, но маловероятно.

Основными факторами, которые препятствуют снижению ключевой ставки, являются ускорение инфляции и повышенные инфляционные ожидания.

