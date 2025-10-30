Набиуллина: ключевая ставка может снизиться до 7,5% в 2027 году

Ключевая ставка в 2027 году может прийти к нейтральному уровню в 7,5–8,5%. Такой прогноз сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

© Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

По нашему уточнённому прогнозу, это произойдёт в 2027 году и денежная масса будет к 2027 году расти на 8–13%, — заявила председатель Банка России.

Регулятор ожидает, что средний уровень, на котором будет держаться показатель в 2026 году, составит 13–15%. При этом ЦБ видит пространство для постепенного снижения в течение года.

Поэтому и этот переход к нейтральной ставке на базе снижения инфляции позволит нам иметь умеренные ставки по экономике в целом, — отметила Набиуллина.

Опрошенные «Рамблером» аналитики предполагают, что при текущих прогнозах в 2026 году начнётся постепенное снижение ставок по вкладам и кредитам, включая ипотеку. При этом инвесторы рискуют столкнуться со сложностями в связи с высокой стоимостью кредитов. Это подтверждает прогноз Минэкономики — снижение инвестиций в основной капитал России в 2026 году произойдёт на 0,5%.

Как повышение прогноза по ставке на 2026 год повлияет на финансы россиян