Россиян с кредитами ждёт разочарование: банки изменяют условия

Некоторые кредитные организации без информирования клиентов изменяют условия по действующим кредитам: увеличивают сроки кредитования, повышают ставку и отменяют льготные параметры. Об этом сообщают «Известия». «Рамблер» спросил у экспертов, насколько это законно и как быть в такой ситуации заёмщикам.

Может ли банк в одностороннем порядке изменить условия по кредиту

Да, банк вправе внести изменения в условия действующего кредита, включая увеличение срока выплаты, изменение графика платежей и рост процентной ставки, сказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Такие действия возможны при нарушении заёмщиком обязательств по договору или несоблюдении условий использования кредитных продуктов банка. Например, при пропуске платежа или прекращении участия в специальных программах лояльности, пояснила эксперт.

Банк может изменять условия по уже оформленному продукту только в том случае, если такая информация указана в кредитном договоре, который подписал клиент. Поэтому заёмщикам нужно внимательно изучать документы, которые они подписывают. Дмитрий Долженко Руководитель направления по развитию потребительского кредитования Инго Банка

Долженко назвал ряд рыночных практик:

банк может потребовать полного погашения кредита при нарушении режима его использования;

при нарушении режима его использования; в ряде банков клиент может подключить услугу пропуска платежа, что автоматически удлиняет срок погашения ;

; изменение процентной ставки возможно , если не выполняются условия кредитного договора, например клиент не продлевает страховой полис;

, если не выполняются условия кредитного договора, например клиент не продлевает страховой полис; дата платежа изменяется только в случае соответствующего обращения клиента;

только в случае соответствующего обращения клиента; сумма кредита не меняется, но есть исключение по кредитным картам: можно увеличить или уменьшить лимит, если это было указано в кредитном договоре.

Почему банки меняют условия кредитов? Так они пытаются компенсировать потенциальные убытки при нарушении клиентами договоров и увеличивают свою прибыль. Кроме того, таким способом банки адаптируется к изменениям в экономике, законодательной среде или внутренней стратегии развития. Мария Ермилова Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова

Что делать заёмщикам

Чтобы не допустить изменения условий кредитования, заёмщик может предпринять несколько шагов, рассказывает Ермилова:

Внимательно проверяйте условия кредитного договора . Важно заранее ознакомиться с условиями, обращая внимание на возможные сценарии изменения условий.

. Важно заранее ознакомиться с условиями, обращая внимание на возможные сценарии изменения условий. Контролируйте свои долги . Регулярно следите за состоянием счёта и вовремя реагируйте на любые уведомления из банка.

. Регулярно следите за состоянием счёта и вовремя реагируйте на любые уведомления из банка. Используйте альтернативные способы погашения долга. Рассмотрите варианты досрочного погашения части задолженности или реструктуризации кредита, если опасаетесь просрочек.

Если заёмщик считает, что банк действует неправомерно и условия договора трактуются неоднозначно, напишите претензию в кредитную организацию. Если ситуация не меняется, обращайтесь к юристу либо к финансовому омбудсмену, если сумма кредита до 500 тысяч рублей, рекомендует начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», к. э. н. Олег Абелев.

Кто такой финансовый омбудсмен и чем он может вам помочь

После потери льготного статуса вернуть прежние условия сложно. А вот проверить, были ли соблюдены все процедуры со стороны банка, можно. Для этого нужно обращаться за юридической помощью и жаловаться в надзорные ведомства. Олег Абелев Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст»

Заёмщики могут обратиться в Банк России или Роспотребнадзор, если кредитная организация отказывается пересматривать своё решение. Подать жалобу в Центробанк можно через интернет-приёмную ведомства. Обратиться в Роспотребнадзор можно через сайт ведомства, он требует авторизации через Госуслуги. Кроме того, направить жалобу в Роспотребнадзор можно по почте. Адреса территориальных органов можно посмотреть здесь.

Главное

Банки имеют право в одностороннем порядке изменять условия кредитования. Но только при нарушениях кредитного договора, если такая возможность в нём прописана.

Чтобы не допускать изменения условий, нужно внимательно читать документ перед тем, как его подписывать.

Если ваши права были нарушены необоснованно, напишите претензию в банк, обратитесь к финомбудсмену и подайте жалобы в Банк России и Роспотребнадзор.

