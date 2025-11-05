Эксперт объяснил, почему банки аномально снизили лимиты по кредитным картам

Банки начали выдавать кредитные карты с меньшими лимитами не просто из осторожности, а под влиянием сразу нескольких факторов. Один из них — жёсткая политика Банка России, сказал «Рамблеру» депутат, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

© Riska/iStock.com

Средний размер лимита по вновь выданным кредитным картам в сентябре снизился до 86,1 тысячи рублей, свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро». Это самый низкий уровень с начала 2023 года. С января показатель упал на 21%.

Одна из ключевых причин снижения лимитов по новым кредитным картам осенью 2025 года — изменение законодательства, пояснил Говырин. С 1 сентября вступили в силу поправки к закону о потребительском кредите, вводящие период охлаждения при оформлении некоторых продуктов.

Теперь получение кредита на карту более чем на 200 тысяч рублей происходит с задержкой до двух суток. Это сделано для защиты клиентов от мошенников. Но банки стали реже одобрять крупные лимиты, чтобы не осложнять обслуживание и не терять клиентов на этапе ожидания, — Алексей Говырин.

Второй фактор — жёсткая политика Центробанка, ограничивающая долю рискованных заёмщиков, продолжил Говырин. Регулятор требует, чтобы кредиты с высокой долговой нагрузкой выдавались только в пределах установленных квот. Банки снижают лимиты, чтобы не превысить нормативы, отметил он. На решение влияет и высокая ключевая ставка, добавил Говырин.

Стоимость денег выросла, а значит, кредитные ресурсы стали дороже. Добавим сюда рост просрочек по беззалоговым займам, и становится ясно, почему финансовые организации перешли в режим экономии доверия, — Алексей Говырин.

На октябрьском заседании Банк России сохранил нейтральный сигнал. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ находится в цикле снижения ключевой ставки, но не исключает пауз в процессе.

Эксперты предсказали, что ждёт экономику России в ближайшее время