Банки стали чаще отказывать россиянам в кредитах

Доля отказов в кредитах физлицам в октябре 2025 года составила 81,9%, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Это самый высокий показатель неодобрения за последний год.

По сравнению с сентябрём доля отказов увеличилась на 3,7 процентного пункта, а в годовом выражении — на 5,5 процентного пункта.

Доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты в 2024–2025 годах по месяцам

Больше всего отказов зафиксировано в Кемеровской (83,7%), Новосибирской (83,4%), Омской области (83,4%), а также в Краснодарском (83,1%) и Алтайском крае (82,7%). Минимальные значения — в Нижегородской (78,2%), Воронежской (78,2%) и Белгородской (78,7%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге доля отказов составила 79,2 и 79,6% соответственно.

«Одобрение розничных кредитов остаётся на низком уровне с тенденцией к дальнейшему сокращению. Банки в условиях серьёзных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой не спешат повышать свой аппетит к риску», — указал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По словам эксперта, снижения ключевой ставки до 16,5% и плавного сокращения полной стоимости кредитов пока недостаточно для возвращения на рынок большинства заёмщиков хорошего кредитного качества. Поэтому конкуренция за таких клиентов в банковской сфере усиливается.

