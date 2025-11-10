Домклик: спрос на рыночную ипотеку в октябре вырос на 40%

В октябре 2025 года россияне оформили рыночных ипотечных кредитов на сумму свыше 80 миллиардов рублей — это максимальный показатель с начала года, подсчитал аналитический центр Домклик. По сравнению с сентябрём выдача выросла на 38%.

© flyingv43/iStock.com

В октябре доля рыночных ипотечных программ в общем объёме выдачи жилищных кредитов увеличилась до 23,1% (+1,7 процентных пункта). Самая востребованная из них — ипотека на вторичное жильё, на которую пришлось 65% рыночного объёма, или около 52,5 миллиарда рублей.

В целом выдачи кредитов на приобретение жилья по рыночным ставкам увеличились почти на 38% к сентябрю — с 59,6 до 82 миллиардов рублей. Среди регионов лидерами по доле рыночной ипотеки стали Самарская (39,7%), Омская (33,8%) и Кемеровская области (33,5%).

Рост кредитования по базовым программам объясняется поэтапным снижением ключевой ставки и, как следствие, снижением ставок Сбера, объяснил директор департамента Домклик СберБанка Алексей Лейпи.

«В октябре средневзвешенная ставка Сбера по базовой ипотеке опустилась до 19,8%, в то время как ещё в сентябре она составляла более 21%. Кроме того, на рост выдач в октябре повлиял фактор отложенного спроса», — отметил эксперт.

Сегмент льготной ипотеки тоже продемонстрировал рост. В октябре СберБанк выдал льготных кредитов на сумму свыше 270 миллиардов рублей, что на 23% больше, чем в сентябре. При этом доля льготных программ на рынке сократилась до 76,9% (–1,7 процентных пункта), поскольку базовые программы растут быстрее.

Особенно активную динамику среди программ с господдержкой показала семейная ипотека — выдачи увеличились на 27,5%, до 240 миллиардов рублей, что стало рекордом за всё время её существования. Лидерами по доле семейной ипотеки стали Республика Хакасия (86,2%), Астраханская область (85%) и Ставропольский край (84,5%). Среди регионов, лидирующих по объёму кредитования, рейтинг возглавил Краснодарский край (82,2%).

По программе Дальневосточной и Арктической ипотеки рост составил 17%, а объём выдач превысил 21 миллиард рублей — это максимум за три года. Наибольшая доля таких кредитов отмечена в Сахалинской области (72%), Амурской области (68%) и в Якутии (67%).

Интерес к ИТ-ипотеке также растёт: объём выдач составил 5,7 миллиарда рублей — это +11% к сентябрю. Наибольшая доля выдач по этой программе зафиксирована в Ярославской (5,5%), Новосибирской (4,5%) и Томской (4%) областях.

