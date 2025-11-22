По собственному решению: как выйти на банкротство

Институт банкротства физических лиц существует в России уже 10 лет. За это время около 2 миллионов человек объявили себя банкротами, общая сумма долга превысила 4 триллиона рублей. Как выйти на банкротство и что этому предшествует, разбиралась СберСова.

Сегодня среди всех дел в арбитражных судах 1/5 часть приходится на дела о банкротстве. Это достаточно популярная процедура, которая помогает выйти из тупика, когда должник понимает, что груз обязательств становится для него непосильным. При этом к долгам относятся не только кредитные, но также налоговые, обязательства по алиментам и по договорам поручительства, различные штрафы и судебная задолженность.

Однако нужно понимать, что должник продолжит выплачивать те же алименты в течение назначенного для них времени даже после окончания процедуры банкротства. Это же относится к возмещению морального вреда или ущерба.

Далеко не всегда причина банкротства — набранные кредиты. Зачастую это невозможность выплачивать различные обязательства в связи с продолжительной болезнью, увольнением или смертью близких.

Как оформить банкротство

Оформить банкротство самостоятельно можно двумя способами — через суд и без его участия (внесудебное банкротство).

В первом случае нужно обратиться в арбитражный суд. При этом необходимо, чтобы общая сумма долгов превышала 500 тысяч рублей, а просрочка по платежам составляла от трёх месяцев. На судебном разбирательстве вы должны будете доказать, что «заслужили» право называться банкротом, так как обслуживать ваши обязательства вам не под силу.

Вознаграждение арбитражного управляющего банкротством (он назначается в обязательном порядке) в этом случае составит 25 тысяч рублей.

Нужно быть готовым, что длительность процедуры банкротства может затянуться. На неё в том числе влияет размер обязательств должника. Иногда для банкротства может понадобиться несколько месяцев, а иногда — лет.

В банкротстве откажут, если:

совокупная сумма доходов физлица (например, зарплата и доход от аренды) позволяет ему выплачивать обязательства;

совокупная стоимость имущества, принадлежащего физлицу, позволяет покрыть сумму обязательств (например, продать машину и закрыть долг).

С 1.09.2020 в России предусмотрена упрощённая внесудебная процедура банкротства через МФЦ. Она подойдёт тем, чья сумма долга составляет от 25 тысяч до 1 миллиона рублей.

Пройти банкротство таким образом может как физическое лицо, так и индивидуальный предприниматель. Сама процедура бесплатна и длится 6 месяцев.

Чаще всего на банкротство выходят люди, чьи долги превышают полмиллиона рублей.

Размер задолженности

67% дел граждан о банкротстве касаются долгов от 500 тысяч до 3 миллионов рублей;

24,5% — менее 500 тысяч рублей;

6,7% — от 3 миллионов до 10 миллионов рублей;

1,5% — от 10 миллионов до 100 миллионов рублей;

0,2% — от 100 миллионов до 1 миллиарда рублей;

0,03% — свыше 1 миллиарда рублей.

Важно: даже начатая процедура банкротства не гарантирует, что все обязательства должника будут погашены. Это зависит, в частности, от имеющегося у него имущества, которое можно реализовать.

Например, с 2017 по 2024 год были прекращены около 4,5 тысячи производств о банкротстве, так как у должника не оказалось достаточного количества средств для возмещения расходов на проведение необходимых процедур. В то же время более половины банкротств (60%) были завершены из-за отсутствия имущества и денег у должника.

Если человек не уведомил госструктуры о долге перед каким-то кредитором и подал на банкротство, то даже завершённая процедура банкротства не избавит его от обязательства перед этим кредитором.

Топ регионов с наибольшим количеством банкротов

Москва и Московская область;

Краснодарский край;

Санкт-Петербург и Ленинградская область;

Свердловская область.

Какие документы понадобятся для оформления банкротства

Главный документ здесь — заявление о банкротстве. Его необходимо подать в письменном виде в МФЦ, по месту жительства или пребывания.

Обычно список документов выглядит так:

документ, удостоверяющий личность (чаще всего — паспорт РФ);

документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или пребывания (тоже чаще всего — паспорт РФ);

заявление о признании гражданина банкротом;

список кредиторов с суммами долгов им.

Также будьте готовы предоставить:

ИНН;

СНИЛС;

трудовую книжку или её заверенную копию;

документы, подтверждающие сложную жизненную ситуацию (например, договор на лечение и чеки об оплате услуг, если речь идёт о проблемах со здоровьем).

Список документов будет разным в зависимости от статуса будущего банкрота. Это может быть гражданин с оконченным исполнительным производством либо с длительным взысканием, родитель или опекун, а также пенсионер. Нюансы подачи документов по каждому виду должников можно посмотреть здесь.

Подачу документов на банкротство можно доверить представителю. В этом случае ему нужно будет предъявить свой паспорт и нотариальную доверенность.

Документов, подтверждающих ваши долги, предоставлять не нужно. Госорганы сами получат данные из ФССП, ФНС, Социального фонда России.

Что будет после

Как только начнётся процедура банкротства, ваши долги больше не смогут расти — начисление пени, процентов и штрафов по ним будет приостановлено. Кредиторы и коллекторы потеряют право требовать с вас какие-либо платежи. Все вопросы — к вашему финансовому управляющему.

После того как человек будет окончательно признан несостоятельным или банкротом, всё его имущество продадут с торгов (кроме единственного жилья и предметов первой необходимости, имеющих так называемый иммунитет от взыскания). Полученные от продажи деньги получат кредиторы — в долях, пропорциональных объёму задолженности перед ними.

Далее произойдёт списание долгов, которые могли остаться после расчёта с кредиторами.

Есть ещё два варианта — подписать мирное соглашение с кредиторами или соглашение о реструктуризации долга. Но чаще всего на банкротство выходят люди, которые уже оценили для себя эти подходы и поняли, что выхода из долговых обязательств нет.

Одновременно на человека-банкрота будет наложен ряд ограничений:

в течение 5 лет он не сможет получать кредиты или займы без обязательного уведомления кредитной организации о своём статусе банкрота;

в течение аналогичного срока не сможет повторно подать заявление о банкротстве;

в течение не менее 3 лет человек получит запрет на руководящие должности в юрлице (участие в управлении некоторыми другими компаниями запрещено на ещё больший срок);

пока длится процедура банкротства, имуществом и деньгами человека будет распоряжаться финансовый управляющий, выделяя ему определённую, установленную судом сумму на ежемесячные траты;

иногда банкроту могут установить запрет на выезд за рубеж.

Главное

Банкротство физлиц в России часто связано не только с накопленными кредитами, но и с неспособностью выплатить разнообразные финансовые обязательства, включая налоги, алименты, штрафы и судебные задолженности.

Существует две формы оформления банкротства: судебное и внесудебное. Судебное банкротство предполагает обращение в арбитражный суд, если общий объём долгов превышает 500 тысяч рублей и просрочки платежей составляют минимум три месяца. Внесудебная форма предназначена для тех, чей долг находится в пределах от 25 тысяч до 1 миллиона рублей.

При завершении процедуры банкротства дальнейшие начисления пеней, штрафов и процентов по обязательствам прекращаются. Однако на бывшего должника накладываются ограничения: в течение пяти лет он не вправе брать новые кредиты без уведомления кредитора о своём статусе.

Ситуации, когда невыгодно закрывать кредит досрочно