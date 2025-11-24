Россиянам рассказали, как получить кредит без периода охлаждения

Клиенты Сбера теперь могут получить одобренный кредит быстрее, минуя период охлаждения. Для этого нужно заранее добавить доверенное лицо через приложение СберБанк Онлайн, объяснили в пресс-службе банка.

© Lacheev/iStock.com

Доверенное лицо можно выбрать в списке контактов. Доверенный человек сможет одобрять финансовые операции, в том числе оформлять кредит. При его участии деньги на карту будут зачислены в течение нескольких минут — а не нескольких часов или суток, как предусматривает период охлаждения.

Подтверждение операции близким человеком добавляет ещё один уровень безопасности: доверенное лицо убеждается, что действие совершается осознанно и не под влиянием злоумышленников. Это повышает надёжность операций и помогает клиентам быть уверенными в сохранности своих средств, — пояснили в банке.

Доверенного человека нужно подключить заранее, не менее чем за два дня до подачи заявки. Если это сделать уже при оформлении займа, то опция сработает только при следующей попытке оформления кредита. Это связано с периодом охлаждения по кредитам — паузой перед зачислением кредитных средств, которая утверждена с 1 сентября с целью защиты от мошенников.

Для сумм от 50 до 200 тысяч рублей действует пауза от 4 часов, а для кредитов более 200 тысяч — от 48 часов. Но это ожидание можно избежать, если подключить доверенное лицо.

Период охлаждения для кредитов: как новые правила защитят заёмщиков с 1 сентября