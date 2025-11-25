Эксперт объяснил, когда навязывание кредитной карты незаконно

При оформлении дебетовой карты представитель банка часто предлагает клиенту оформить ещё и кредитную. Иногда её выдают даже без явного согласия, настаивая на том, что пользоваться продуктом необязательно. Вместе с экспертом разобрались, насколько приемлемы такие действия с точки зрения закона.

Зачем банки выдают кредитки вместе с другими продуктами

Кредитные карты — один из самых высокодоходных продуктов для банков за счёт высоких процентных ставок по использованным кредитным средствам. Поэтому кредитным организациям выгодно выдавать кредитки.

Годовое обслуживание, СМС-информирование, комиссии за снятие наличных, штрафы за просрочку приносят банкам дополнительный доход. К тому же банк получает комиссию от магазинов за каждую транзакцию по своей карте, поэтому чем больше карт в обращении, тем больше будет транзакций.

Даже если карта не активирована клиентом сразу, есть потенциал для будущего взаимодействия с ним. Предложив сразу несколько продуктов, например дебетовую карту для зарплаты и кредитную для «непредвиденных расходов», банк «привязывает» клиента, делая его более лояльным.

В связи с этим у каждого сотрудника и отделения банка есть планы по продаже различных продуктов, включая кредитные карты. Менеджеры часто получают бонусы за каждую выданную или активированную кредитную карту.

Банки позиционируют кредитную карту как «финансовую подушку», «деньги на всякий случай», «возможность оплатить незапланированные покупки». Но стоить помнить, что кредитки имеют высокие процентные ставки и комиссии, что способствует высокой долговой нагрузке для клиента.

Когда выдача кредитки законна

Выдача кредитной карты вместе с дебетовой без явного запроса клиента может быть расценена как нарушение закона «О защите прав потребителей», в частности как навязывание дополнительных услуг, пояснила юрист, член Международной ассоциации юристов и медиаторов 4Legal Евгения Безмаленко.

Она добавляет, что п. 2 ст. 16 закона «О защите прав потребителей» прямо запрещает связывать получение одной услуги (например, дебетовой карты) с обязательным приобретением другой (кредитной карты).

Такая практика противоречит и рекомендациям Банка России. Он советует финансовым учреждениям избегать ситуаций, когда документы заполняются автоматически без активного участия клиента.

Поэтому ваше согласие на получение любого финансового продукта должно быть явным и активным действием, а не пассивным бездействием или снятием нежелательных галочек. Если вы не давали явного согласия на выпуск кредитки, то её выдача является прямым нарушением ваших прав.

Когда банк предлагает клиенту кредитную карту: разбор кейсов

Ситуация 1. Менеджер в офисе активно предлагает кредитную карту при оформлении дебетовой.

Предложение само по себе не является нарушением. Банк имеет право продвигать свои продукты. Здесь действует принцип свободы договора (п. 1 ст. 421 ГК РФ) — вы свободны принять предложение или отказаться от него.

Если предложение становится чрезмерно настойчивым, вплоть до условия, при котором дебетовую карту нельзя получить без кредитной, поведение представителя банка уже переходит грань и становится навязыванием (п. 2 ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

Что делать. Вы имеете полное право отказаться от кредитной карты. Если менеджер настаивает, напомните ему о вашем праве на свободный выбор и запрете навязывания услуг.

Ситуация 2. Менеджер прямо заявляет, что дебетовую карту можно получить только вместе с кредитной, или выдаёт обе карты в одном конверте, утверждая, что это обязательно.

Это прямое нарушение п. 2 ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей», который запрещает обусловливать приобретение одних услуг (дебетовая карта) обязательным приобретением других (кредитная карта). Также это является понуждением к заключению договора (п. 1 ст. 421 ГК РФ).

Что делать. Отказаться от кредитной карты. Если представитель банка продолжает настаивать, это повод для жалобы в Центробанк и Роспотребнадзор через интернет-приёмную. Запишите разговор или возьмите письменный отказ банка выдать только дебетовую карту.

Ситуация 3. Вы получаете конверт с дебетовой картой, а внутри обнаруживаете ещё и кредитную, которая не активирована и лежит «про запас».

Правомерность под вопросом, но сама по себе неактивированная карта не означает заключение кредитного договора. А пока кредитный договор в полной мере не вступил в силу, банк не может требовать выплаты процентов.

Что делать. Если в ваши планы не входило приобретение нового продукта, не активируйте карту. Немедленно свяжитесь с банком и потребуйте официального закрытия кредитного счёта. Обязательно получите письменное подтверждение от банка о том, что счёт закрыт и кредитная карта аннулирована.

Ситуация 4. При онлайн-оформлении дебетовой карты в форме уже заранее проставлена галочка «Согласен на выпуск кредитной карты» или «Подключаю дополнительные услуги».

Это незаконно и является недобросовестной практикой. Действия нарушают требования Банка России по запрету автоматического предзаполнения документов или необходимости активных действий для отключения услуг. Такое «согласие по умолчанию» не может считаться добровольным.

Что делать. Всегда внимательно проверяйте все галочки и пункты перед подтверждением онлайн-заявки. Обязательно снимайте галочки с ненужных продуктов или услуг. Если вы случайно оформили кредитную карту, зафиксируйте нарушения и обратитесь с жалобой на банк в интернет-приёмную ЦБ или Роспотребнадзор. Также обратитесь к кредитору с требованием закрыть счёт.

Ситуация 5. В мобильном приложении банка появляется предодобренное предложение на кредитную карту, которое можно активировать одним кликом.

В данном случае банк делает вам оферту (предложение). Активация одним кликом — это ваше явное действие, выражающее согласие на заключение договора (акцепт). Это не навязывание, поскольку вы сами принимаете решение об активации.

Что делать. Внимательно изучите все условия предложенной кредитной карты (проценты, комиссии, льготный период) перед тем, как принять предложение. Активируйте, только если продукт вам действительно нужен и понятен.

Банк предварительно одобрил кредит: что это значит

Ситуация 6. Вы покупаете в магазине товар (например, бытовую технику), и вам говорят, что вы получите на него скидку при оформлении кредитной карты.

Такая акция законна. Магазин предлагает вам скидку или бонус за совершение определённого действия — оформление финансового продукта банка-партнёра. Это маркетинговый ход, который не принуждает вас к покупке товара с кредитной картой.

Вы по-прежнему свободны купить товар без скидки и не оформлять карту. Закон не нарушен, поскольку вы добровольно выбираете, пользоваться скидкой и оформлять карту или нет. Это не является навязыванием, поскольку приобретение самого товара не зависит от обязательного оформления кредитной карты.

Что делать. Оцените реальную выгоду. Соотнесите размер скидки с потенциальными расходами на обслуживание кредитной карты (годовая комиссия, стоимость СМС-информирования). А также учтите возможные процентные платежи, если вы вдруг воспользуетесь кредитным лимитом.

Не подписывайте документы, пока полностью не прочитаете и не поймёте все условия кредитной карты. Если вы оформили карту ради скидки и не собираетесь ею воспользоваться, то не активируйте её. В кратчайшие сроки свяжитесь с банком и потребуйте официального закрытия кредитного счёта и аннулирования карты.

POS-кредиты: что это и стоит ли их брать

Главное

Банки активно предлагают кредитные карты вместе с другими продуктами без запроса клиента. Кредитки являются одними из самых высокодоходных для финансовых организаций за счёт высоких процентных ставок, многочисленных комиссий и доходов от транзакций. Несмотря на позиционирование кредитной карты как удобной «финансовой подушки» или «денег на всякий случай», за этой мнимой лёгкостью скрывается серьёзная долговая нагрузка на клиента.

Выдача кредитной карты без явного согласия клиента может быть расценена как нарушение законодательства о защите прав потребителей и навязывание услуг. Центробанк тоже указывает на недобросовестность практик автоматического предзаполнения документов. Любое согласие на финансовый продукт должно быть явным и активным действием клиента, а не получено по умолчанию.

Столкнувшись с такими предложениями, важно тщательно изучать все документы, отказываться от ненужных продуктов, не активировать карты и в случае нарушений отстаивать свои права — обратитесь в Центробанк или Роспотребнадзор.

