Россиянину потребуется около 6 лет для накопления первого взноса по ипотеке
Человеку с медианной зарплатой нужно около 6,2 года, чтобы накопить 20% первоначального взноса по ипотеке на покупку новостройки площадью 65 кв. м. В 2019 году на это уходило около 2,3 года. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов на конференции Domclick Digital Forum. Данные основаны на исследовании СберИндекса.
Сроки, необходимые для накопления нужной суммы, различаются в зависимости от региона. Дольше всего придётся копить проживающим в Республике Алтай (11,8 года), Москве (7,8 года), Астраханской области (7,7 года).
За более короткий срок в 2 года накопить нужную сумму на первый взнос могут только около 8,3% работающих граждан, сообщил Скворцов.
Между тем спрос на жильё начинает восстанавливаться, сказал директор департамента Домклик Сбербанка Алексей Лейпи. По словам эксперта, ипотечный рынок постепенно адаптируется к текущим условиям.
С января 2025 года ставки по рыночным программам упали на 9% и в октябре составляли около 20% годовых. Пока что драйвером роста остаются льготные программы. Однако их доля в общем объёме выдач снижается и сегодня составляет менее 80%.
На фоне снижения ставок в 2026 году Сбербанк прогнозирует рост объёма ипотечных кредитов на 35%, до 5,6 триллиона рублей.