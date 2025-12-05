Как внести платёж по кредиту за другого человека

Любой может попасть в ситуацию, когда нет возможности вовремя внести платёж по кредиту. Временные финансовые трудности, ошибочная блокировка банковских счетов в рамках 115-ФЗ, попадание в больницу. В таких ситуациях люди часто обращаются за помощью к своим друзьям, родственникам или партнёрам. Вас просят оплатить чужой кредит? Рассказываем, всегда ли можно погасить долг за другого человека и как правильно внести платёж.

Какие есть ограничения

Закон не запрещает третьим лицам гасить кредит другого заёмщика, сказал «Рамблеру» финансовый советник Алексей Родин. Внести платёж можно по любому чужому обязательству:

потребительскому кредиту;

автокредиту;

ипотеке;

образовательному кредиту.

Банку по факту не так важно, кто именно внесёт платёж по займу. Главная цель кредитора — вернуть свои средства. Алексей Родин Финансовый советник, экономист

Оформлять доверенность для оплаты чужого кредита не требуется, отметил консультант «Каменская & Партнёры» Дмитрий Горев. Чтобы внести деньги, плательщику достаточно знать номер кредитного счёта или карты должника.

Исключение. Доверенность понадобится, только если третье лицо вносит последний платёж в отделении банка и сразу получает официальные документы о закрытии чужого кредита. Среди них: справка об отсутствии задолженности, заявление о расторжении договора, возврат страховки. Получать документы за другого человека можно только по доверенности, подчеркнул Горев.

Три способа оплатить чужой кредит

Переведите деньги по реквизитам карты или счёта

Самый простой способ внести оплату по чужому кредиту — перевести деньги на кредитный счёт или карту заёмщика по реквизитам.

В интернет-банке или мобильном приложении зайдите в «Переводы» → «По реквизитам». Введите БИК банка-кредитора. Это банковский идентификационный код из 9 цифр. Укажите номер кредитного счёта заёмщика (до 20 цифр). Введите сумму платежа и подтвердите перевод.

Пополните счёт через банкомат

Найдите банкомат с функцией «Внести деньги». Чтобы снизить или исключить комиссию, выбирайте терминалы банка-кредитора. Вставьте в картоприёмник свою банковскую карту или приложите её к считывателю на банкомате. Введите ПИН-код. В меню найдите «Оплата услуг» → «Оплата кредита». Введите реквизиты кредитного счёта или номер договора. Может потребоваться дата подписания договора. Проверьте Ф. И. О. заёмщика и сумму платежа. Внесите платёж. Списать деньги можно с карты или внести в банкомат наличные. Заберите чек.

Обратитесь в отделение банка

Придите в ближайшее отделение банка-кредитора. Обратитесь к оператору и сообщите, что хотите внести платёж по кредиту за другого человека. Предоставьте свой паспорт и реквизиты заёмщика. Внесите наличные или оплатите картой. Получите чек об оплате.

Основные ошибки при закрытии чужого кредита

Перевод без комментария — одна из главных ошибок. Разовое поступление крупной суммы со счёта третьего лица может вызвать подозрения банка в мошенничестве по статье 115-ФЗ и привести к блокировке счёта, предупредила руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова.

Как снизить риск заморозки:

Заёмщику заранее связаться с банком и предупредить о планируемом поступлении средств со счёта другого физлица.

Плательщику в комментарии к переводу на кредитный счёт подробно указать «Назначение платежа». Пример: Погашение кредита № 1234 1234 1234 1234 1234 Иванова Ивана Сергеевича от 05.12.2025.

Неприятности могут возникнуть, если вы не сохраните чеки и квитанции о платежах до полного погашения кредита.

Заёмщик может в будущем утверждать, что не получал от вас денег, или возникнет спор о сумме. Банк может не предоставить вам подтверждающие оплату документы без доверенности. Татьяна Пугачёва Юрист, арбитражный управляющий

Если заёмщик просит вас оплатить последний платёж по кредиту, ошибкой может стать внесение суммы очередного платежа, а не полной суммы оставшегося долга, предупредила Пугачёва. Банк может не закрыть кредит, если у заемщика остались неуплаченные проценты, штрафы или страховые платежи. Поэтому заранее уточните у заёмщика сумму полного погашения.

Горев предостерегает от неожиданных платежей по кредитам третьих лиц. Без предупреждения заёмщика внесение платежа может привести к дублированию оплаты, а процедура возврата излишних средств достаточно затруднительна, отметил специалист.

Главное

Любой человек может внести платёж по чужому кредиту. Для этого достаточно знать реквизиты кредитного счёта или карты заёмщика. Доверенность понадобится только для получения за другого человека документов о полном погашении кредита.

Внести платёж по чужому кредиту можно онлайн-переводом, через банкомат или в отделении банка. В последнем случае дополнительно понадобится паспорт плательщика.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, подробно указывайте в комментарии к переводу назначение платежа. Сохраняйте все квитанции и чеки об оплате до момента полного погашения кредита заёмщиком.

