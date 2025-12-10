Греф спрогнозировал снижение ключевой ставки до 12% в 2026 году

Глава Сбербанка Герман Греф допустил снижение ключевой ставки Центробанком до 12% в следующем году. Такой прогноз он дал в ходе выступления на Дне инвестора Сбера.

В 2026 году мы ожидаем сдержанного роста экономики на уровне примерно 1%. Инфляционное давление будет ослабевать и приблизится к цели регулятора, — сказал предприниматель.

ЦБ ожидает снижение темпов инфляции до 4–5% в 2026 году. При таком сценарии регулятор сможет постепенно смягчить денежно-кредитную политику. По словам Грефа, это позволит нормализовать кредитную активность населения и бизнеса, а темпы роста кредитования стабилизируются в пределах 9–11%.

Помимо этого, глава Сбербанка подчеркнул важность поддержания финансовой устойчивости. Согласно озвученным планам банк намерен сохранить высокий уровень рентабельности собственного капитала — около 22%, а также обеспечить достаточное количество собственных средств на уровне 13,3%.

Отдельно Греф отметил значимость развития технологий искусственного интеллекта, подчеркнув, что общий экономический эффект от внедрения инноваций составит рекордные 550 миллиардов рублей.

Наконец, держатели акций Сбера смогут рассчитывать на щедрые выплаты — руководство планирует направить половину чистой прибыли прошлого года на выплату дивидендов акционерам.

