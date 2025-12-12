Что делать после закрытия ипотеки: важные шаги, о которых легко забыть

Ипотека выплачена — вы внесли последний платёж, и кажется, что можно расслабиться. Однако, чтобы стать полноправным владельцем ипотечной недвижимости и свободно распоряжаться ею, нужно совершить ещё несколько необходимых шагов. Разберём подробно, что именно потребуется сделать, чтобы окончательно закрепить права собственника на жильё, приобретённое в ипотеку.

© gpointstudio/Freepik

Удостоверьтесь, что ипотека действительно закрыта

Даже если в приложении банка сумма задолженности по ипотечному кредиту равна нулю, важно получить официальную справку о погашении задолженности. За годы выплат могли измениться сумма ежемесячных платежей и график их внесения из-за частично-досрочного погашения.

В результате возникают мелкие задолженности, которые незаметно превращаются в значительную сумму. Это грозит испорченной кредитной историей и даже судебным иском от банка.

Поэтому после внесения последнего платежа запросите:

справку о погашении кредита и прекращении действия кредитного договора;

выписку по кредитному счёту.

Для подтверждения полной выплаты кредита достаточно одного из двух этих документов, но вы можете запросить оба. Храните их в электронном и бумажном виде — это ваша юридическая защита от претензий кредитора.

Заберите закладную и снимите обременение

Пока кредит действовал, ипотечную квартиру нельзя было считать полностью вашей. Она была в залоге у банка. После погашения ипотеки банк обязан вернуть вам закладную.

Закладная — это документ, подтверждающий, что ваша квартира находится в залоге у банка до полного погашения долга. Она может быть бумажной и электронной — оба варианта имеют одинаковую силу.

Получив её, направьте заявление в Росреестр для снятия залога с жилья. Это займёт 3–5 рабочих дней. Но процесс организован по-разному:

Некоторые банки берут снятие обременения с недвижимости на себя и самостоятельно передают закладную в Росреестр.

Другие направляют в ведомство сотрудника, который участвует в процедуре вместе с собственником жилья.

Третьи выдают клиентам доверенность на представление своих интересов в этом вопросе.

Подтверждением снятия ограничений будет выписка из ЕГРН, где указано, что объект освобождён от обременений. Если их не снять, то вы не сможете проводить никакие сделки со своим объектом.

Если использовали маткапитал — выделите доли

Если вы приобрели жильё, используя средства материнского капитала, то вы должны выделить супругу и каждому ребёнку доли в нём. Причём сделать это нужно не позднее 6 месяцев после погашения кредита.

Доли в квартире можно оформить у нотариуса двумя способами: заключить соглашение или договор дарения. Минимальная доля законом не ограничена и обычно рассчитывается исходя из доли госсубсидии. Например, если субсидия составляет 20%, то между членами семьи равномерно распределяется 20% площади объекта.

Если не выделить доли, то дети или супруг могут потребовать свою часть недвижимости через суд, а сделки с квартирой окажутся под угрозой отмены.

Проверьте страховку: возможно, вам должны деньги

Жизнь, здоровье или недвижимость нередко страхуют сразу на всё время погашения кредита. Если он закрыт досрочно, часть страховой премии остаётся неиспользованной. В таком случае можно подать заявление на её возврат.

Для этого вы должны соблюдать два условия:

в договоре прописана возможность досрочного расторжения;

за время выплаты ипотеки не было страховых случаев.

К заявлению в страховую компанию необходимо приложить справку о закрытии кредита. Сумма к возврату зависит от оставшегося срока действия страховки и может быть весьма ощутимой.

Главное

После закрытия ипотеки важно зафиксировать этот факт юридически: получить у кредитора справку о том, что кредит погашен, и/или нулевую выписку по счёту.

Чтобы квартира стала вашей полностью и вы могли ею распоряжаться, нужно снять обременение. А при использовании маткапитала — выделить доли членам семьи.

Проверьте договор страхования: если условия позволяют и не было страховых случаев, можно вернуть часть уплаченных за страховку денег.

