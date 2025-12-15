Аналитики оценили последствия решения ЦБ для россиян

В июне Банк России начал цикл снижения: за полгода ключевая ставка снизилась с рекордных 21 до 16,5% годовых. На предстоящем заседании 19 декабря большинство опрошенных аналитиков ожидают новое снижение «ключа» с шагом 50 базисных пунктов. Рассказываем, какие факторы будут определять решение регулятора и как оно может повлиять на рубль и фондовый рынок.

© Freepik

Что говорит в пользу снижения ставки

Главный аргумент в пользу снижения ключевой ставки в декабре — замедление инфляции, сказала «Рамблеру» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. В ноябре рост цен составил 0,42% после 0,5% месяцем ранее, сообщал Росстат. Годовая инфляция к декабрю замедлилась до 6,64%.

В октябре Банк России прогнозировал инфляцию по итогам 2025 года на уровне 6,5–7% годовых. Основываясь на текущих данных, показатель к концу декабря может оказаться ниже и составить 6–6,5% годовых, сказали опрошенные «Рамблером» аналитики.

Позитивный фактор — уменьшение напряжённости на рынке труда, отметили эксперты. Это подтверждение того, что экономика планово «охлаждается» после «перегрева», а инфляционные риски со стороны рынка труда снижаются, пояснила Беленькая.

Не стоит исключать и внешние факторы. Геополитическая ситуация к середине декабря складывается лучше, чем перед заседанием Центробанка в октябре. Это подметила старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. Стороны переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине ведут диалог. На этом фоне курс рубля укрепился до 79–80 за доллар и находится вблизи годовых минимумов.

Российский рынок отреагировал ростом на заявления Зеленского

Большинство опрошенных «Рамблером» экспертов прогнозируют снижение ставки на 50 б. п., до 16% годовых. Беленькая и Ващелюк допускают, что регулятор способен снизить «ключ» до 15,5% годовых.

Более существенный шаг в снижении ключевой ставки на 100 б. п. не исключён при существенном замедлении инфляции, падении инфляционных ожиданий или фундаментальном улучшении внешних условий, прежде всего геополитики. Наталья Ващелюк Старший аналитик УК «Первая»

Почему ЦБ может взять паузу в цикле снижения ставки

Главным поводом для осторожности Банка России в декабре могут стать «разовые проинфляционные факторы». Один из аргументов в пользу сохранения ключевой ставки без изменений — рост инфляционных ожиданий населения, считают эксперты.

На конец ноября оценка инфляции, которую граждане ожидают через год, возросла до 13,3 с 12,6% в октябре. Так россияне отреагировали на повышение утильсбора с 1 декабря 2025 года и решение увеличить налог на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22% с января 2026 года, пояснили аналитики.

Негативный фон добавило введение 22 октября санкций против крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла». Ограничения сказываются на физических объёмах экспорта российской нефти и скидки цены на нефть марки Urals по отношению к сорту Brent. К 10 декабря она составляла около 24–25 долларов за баррель.

Несмотря на эти факторы, только аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» склоняется к мнению, что Банк России в декабре возьмёт паузу в цикле снижения ключевой ставки. Эксперт опирается на осторожный шаг ЦБ на прошлом заседании и баланс текущих макроэкономических факторов.

По мнению Ващелюк, сохранение «ключа» возможно, если проинфляционные риски в декабре станут более выраженными, считает Наталья Ващелюк.

Как новая ставка отразится на рубле

В случае снижения ключевой ставки с 16,5 до 16% в декабре предпосылок к ослаблению курса рубля не будет, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его мнению, влияние ставки на рубль станет заметным при снижении ключа до 14% годовых.

В поведении курса рубля работает логика: чем выше ставка, тем меньше поводов ждать перетока рублей в иностранную валюту от бизнеса и населения. Очень постепенное смягчение денежно-кредитной политики Банком России позволит дольше сохранить стабильность курса рубля. Александр Потавин Ведущий аналитик ФГ «Финам»

Реакция рубля на новую ставку в 16% годовых будет нейтральной, сказала Ващелюк. Рубль может немного укрепиться, допустила она. Её прогноз на конец года: 80–85 рублей за доллар, 93–99 рублей — за евро, 11,3–12 рублей — за юань.

Сильных колебаний курсов валют при ставке 16% не ждёт и глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Для рубля умеренно жёсткая позиция Банка России — это позитив и возможность для удержания на текущих уровнях 77–81 рубля за доллар до конца года, пояснила эксперт. По оценкам «Цифра брокер», курс евро в декабре составит 90–94 рублей, курс юаня — 11–11,5 рубля.

Прогноз экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха на конец 2025 года: доллар — 80 рублей, юань — 10,5 рубля.

Что может произойти на фондовом рынке

Реакции фондового рынка при изменении ставки на 50 б. п. не последует, уверен Табах. По его словам, большинство инвесторов ждут именно такого решения от ЦБ. Поэтому оно учтено в текущих котировках.

Снижение ключевой ставки до 16% годовых поддержит рынок акций, но особого оптимизма не вызовет, считает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. По её оценке, при снижении «ключа» на 100 б. п. российский рынок может вырасти до отметки 3000 пунктов.

Самый вероятный сценарий 19 декабря

Большинство аналитиков склоняются к тому, что Банк России снизит ключевую ставку на 50 б. п. до 16% годовых. Это не приведёт к заметным изменениям курса рубля и стоимости акций. Поскольку такое развитие событий уже заложено в котировки.

Некоторые эксперты допускают снижение ставки на 100 б. п. до 15,5% годовых. Это может произойти на фоне заметного снижения темпов роста инфляции. В результате эксперты допускают рост Индекса Мосбиржи до 3000 пунктов и небольшое ослабление рубля.

Ставку сохранят на текущем уровне в случае роста проинфляционных рисков в декабре.

Если вы хотите зафиксировать доходность на фоне ожидаемого снижения ставок, сейчас — подходящее время рассмотреть размещение средств на вкладе.

Ставки по вкладам изменились в ожидании заседания ЦБ