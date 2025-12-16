В России запретят выдавать новые микрозаймы должникам

Микрофинансовым организациям (МФО) запретят выдавать новые займы россиянам с непогашенными долгами, взятыми под высокие процентные ставки. Такой закон приняла Госдума 16 декабря.

© skynesher/iStock.com

Ограничения коснутся дорогих потребительских займов с полной стоимостью выше 100% годовых. Также вводится период охлаждения сроком три дня — в это время только что погасивший микрозаём россиянин не сможет снова взять в долг у МФО.

Около 70% наиболее дорогостоящих займов МФО переоформляется в новые, более половины — с увеличением суммы. Это говорит о серьёзной проблеме для граждан. Человек попадает в долговую спираль, его долг растёт как снежный ком. Новый закон пресекает такие практики, — директор Департамента небанковского кредитования Илья Кочетков.

Закон также предполагает снижение максимально допустимой переплаты по микрозайму со 130 до 100% годовых, включая тело долга, проценты, комиссии и пени. То есть, взяв у МФО, например, 20 тысяч рублей, вернуть придётся не более 40 тысяч.

При этом МФО разрешат выдавать POS-займы на покупки в офлайн-магазинах и на маркетплейсах. Ожидается, что такая опция предоставит россиянам дополнительные возможности при выборе кредитора и поддержит конкуренцию на кредитном рынке.

