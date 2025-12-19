На заседании 19 декабря Банк России пятый раз подряд снизил ключевую ставку — на этот раз до 16% годовых. Регулятор объяснил решение продолжающимся замедлением текущего роста цен, но подчеркнул, что сохранит жёсткую денежно-кредитную политику (ДКП) вплоть до достижения целевого показателя инфляции в 4%. Мы спросили экспертов, что позволило ЦБ сделать этот шаг и как он отразится на процентах по кредитам и вкладам.

Бэкграунд решения: инфляция замедлилась, но риски остаются

Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов (б. п.) на фоне устойчивой тенденции к замедлению инфляции. Оно оказалось более значительным, чем ожидалось ранее. По оценке ЦБ, годовая инфляция к 15 декабря замедлилась до 5,8%.

Среди других причин снижения ставки можно выделить:

Укрепление национальной валюты . Стабильный и крепкий рубль сдерживает рост цен на импортные товары и снижает инфляционные риски.

. Стабильный и крепкий рубль сдерживает рост цен на импортные товары и снижает инфляционные риски. Стабилизация цен на бензин, что снизило транспортные и логистические расходы для бизнеса и помогло сдержать общий рост цен в экономике.

что снизило транспортные и логистические расходы для бизнеса и помогло сдержать общий рост цен в экономике. Сокращение государственных расходов , за счёт чего уменьшилось инфляционное давление на экономику через высокий спрос.

, за счёт чего уменьшилось инфляционное давление на экономику через высокий спрос. Стабилизация на рынке труда. Рост конкуренции за рабочие места приводит к замедлению темпов роста зарплат. Это сдерживающий фактор для повышения цен на продукцию.

Всё перечисленное говорит о постепенном охлаждении экономики России. Но решение регулятора учитывает сохраняющиеся инфляционные риски.

Ключевым фактором сдерживания инфляции стало предстоящее повышение НДС с 1 января 2026 года. Оно, по оценкам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, может добавить к инфляции около 0,8 процентного пункта и вызвать её временный скачок в начале года. Влияние на цены окажет и повышение утилизационного сбора.

Как увеличение НДС скажется на инфляции

Также в течение следующего года проиндексируют коммунальные тарифы. Это может добавить к инфляции около 0,4 п. п., сказала «Рамблеру» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Среди других проинфляционных факторов она назвала введение технологического сбора на импортную электронику и вероятное ослабление рубля. Всё это требует от ЦБ осторожности в темпах снижения ключевой ставки, уверена эксперт.

Настороженность регулятора подкреплял рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса в ноябре и декабре, а также ускорение корпоративного кредитования в октябре. Это говорит о сохранении избыточного спроса.

В своём решении Банк России указал, что период жёсткой ДКП будет продолжительным, а дальнейшие решения будут зависеть от устойчивости снижения инфляции и динамики ожиданий. Ориентировочно инфляция придёт к необходимому уровню во второй половине 2026 года.

Как изменятся ставки по вкладам

Сегодняшнее решение ЦБ станет сигналом для банков к постепенному урезанию доходности по рублёвым депозитам. Ставки денежного рынка и депозитные проценты повторяют курс ставки ЦБ, отмечает эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаил Зельцер. По данным на первую декаду декабря, средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков уже составляла около 15,6%. Это демонстрирует существенное снижение за год, указывает эксперт.

По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, в ближайшие недели банки могут начать снижать ставки в пределах 50 б. п. — величины, сопоставимой с нынешним шагом ЦБ.

Однако большинство аналитиков сходятся в том, что резкого снижения не произойдёт. Потому что сценарий уже был учтён банками в текущих ставках, полагает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов ожидает в ближайшие недели снижения средних максимальных ставок по рублёвым вкладам на 0,3–0,7 процентного пункта. По его словам, быстрее всего будут дешеветь короткие вклады (до 6 месяцев). А наиболее привлекательными станут долгосрочные депозиты.

Открывать депозит сейчас по-прежнему выгодно, так как можно зафиксировать реальную доходность (за вычетом инфляции). В следующем году мы ожидаем постепенного снижения ставок по депозитам вслед за ключевой ставкой. Михаил Васильев Главный аналитик Совкомбанка

При текущей годовой инфляции в 5,8% и депозитных ставках около 15% реальная доходность сбережений остаётся существенной. Но такая привлекательная ситуация носит временный характер, предупредил Зельцер. Эксперт согласен с тем, что через год подобных доходностей по депозитам уже не будет, если ставка ЦБ приблизится к 12%, как прогнозирует регулятор.

По оценке кандидата экономических наук, отраслевого эксперта Ольги Горюковой, ставки по коротким вкладам (до 3-4 месяцев) в начале 2026 года будут на уровне 15–16%, а к концу года — примерно 12–13%.

Как изменятся ставки по кредитам

Большинство опрошенных экспертов считает, что существенного снижения ставок в ближайшие недели не произойдёт, так как решение ЦБ было ожидаемым и уже учтено в кредитной политике банков.

В ближайшие месяцы ставки по кредитам будут снижаться крайне постепенно, а существенного влияния на их стоимость от одного решения ЦБ ожидать не следует. Борис Копейкин главный экономист Института экономики роста им. Столыпина

Сейчас ставки по кредитам могут снизиться на величину, сопоставимую с шагом ЦБ, — в пределах 50 б. п., полагает Васильев. Однако он подчёркивает, что заёмщикам стоит быть готовыми к длительному сохранению жёсткой ДКП и, как следствие, достаточно дорогим кредитам.

Эксперты сходятся во мнении, что первыми на изменение ставки отреагируют корпоративные кредиты, особенно для компаний с высоким кредитным качеством.

Ставки для бизнеса начнут понемногу дешеветь уже в первом квартале 2026 года, но в среднем снижение составит лишь 0,5–1 процентный пункта. Владимир Чернов Аналитик Freedom Finance Global

В розничном сегменте Чернов ожидает более сдержанную реакцию. По его прогнозу, потребительские кредиты и ипотека останутся дорогими, так как банки по-прежнему закладывают в ставки высокие риски, требования по капиталу и повышенные издержки фондирования. Поэтому ставки по необеспеченным кредитам составят 22–30% годовых, а по рыночной ипотеке — выше 17–18%, считает он.

Предпосылки для оживления розничного кредитования могут появиться к концу 2026 года, полагает Ольга Горюкова.

Эффект будет максимальным, если регулятор отменит макропруденциальные надбавки и лимиты. В этом случае рынок отреагирует не только увеличением одобрения заявок, но и значительным ростом объёмов кредитных выдач. Ольга Горюкова отраслевой эксперт, кандидат экономических наук

Как решение повлияет на курс рубля

Единодушное мнение экспертов сводится к тому, что снижение ключевой ставки на 50 б. п. не окажет давления на российскую валюту. По их мнению, решение полностью соответствовало рыночным ожиданиям. В краткосрочной перспективе курс рубля, вероятно, сохранит стабильность в устоявшихся диапазонах. Его поддержит целый ряд факторов.

В базовом сценарии (при неизменной геополитике) мы ожидаем, что рубль до конца года и в начале следующего года останется крепким и будет торговаться в устоявшихся диапазонах 78–83 рубля за доллар, 11,1–11,8 за юань и 92–98 за евро. Михаил Васильев Главный аналитик Совкомбанка

В следующем году Зельцер ожидает, что доллар будет находиться выше 85 рублей, евро — на уровне 100 рублей, юань — 12 рублей. Он допускает, что в моменте доллар может подойти к отметке 90 рублей из-за высокой волатильности валютного рынка.

Ключевое влияние на курс будут оказывать не столько ставки, сколько другие факторы: например, условия внешней торговли, считает Копейкин. Однако Чернов на более длинном горизонте ожидает ослабления национальной валюты.

Что будет дальше: прогнозы экспертов

Следующее заседание Совета директоров ЦБ состоится 13 февраля 2026 года. Наиболее вероятным сценарием на ближайшее февральское заседание аналитики считают либо паузу, либо ещё одно небольшое снижение — до 15,5%.

Второй вариант кажется более вероятным, полагает Васильев. Однако он не исключает и сохранения ставки на текущем уровне, если инфляция в начале года ускорится сильнее ожиданий.

Консервативный взгляд на ближайшие месяцы высказывает Антон Табах из «Эксперт РА». Он предполагает паузу не только на февральском, но и на мартовском заседании регулятора, пока экономика будет осваивать налоговые изменения. Эту точку зрения разделяет и Чернов. По его мнению, в начале 2026 года инфляция в России ускорится и ЦБ на февральском заседании сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых.

К концу 2026 года аналитики ожидают продолжения цикла смягчения. Васильев прогнозирует, что ставка к тому времени снизится до 14%, а Зельцер даёт более оптимистичный прогноз — 12%.

Важным условием для смягчения ДКП станет внешнеполитическая ситуация. В частности, урегулирование украинского конфликта, отмечает Зельцер. Но пока исход переговоров не определён.

Таким образом, базовый сценарий большинства экспертов — это медленное и осторожное снижение ключевой ставки в течение 2026 года с возможными паузами для оценки эффекта от проинфляционных мер.

