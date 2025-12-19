ЦБ снизил ключевую ставку до 16%: как это повлияет на ваши личные финансы

На заседании 19 декабря Банк России пятый раз подряд снизил ключевую ставку — на этот раз до 16% годовых. Регулятор объяснил решение продолжающимся замедлением текущего роста цен, но подчеркнул, что сохранит жёсткую денежно-кредитную политику (ДКП) вплоть до достижения целевого показателя инфляции в 4%. Мы спросили экспертов, что позволило ЦБ сделать этот шаг и как он отразится на процентах по кредитам и вкладам.

Бэкграунд решения: инфляция замедлилась, но риски остаются

Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов (б. п.) на фоне устойчивой тенденции к замедлению инфляции. Оно оказалось более значительным, чем ожидалось ранее. По оценке ЦБ, годовая инфляция к 15 декабря замедлилась до 5,8%.

Среди других причин снижения ставки можно выделить:

  • Укрепление национальной валюты. Стабильный и крепкий рубль сдерживает рост цен на импортные товары и снижает инфляционные риски.
  • Стабилизация цен на бензин, что снизило транспортные и логистические расходы для бизнеса и помогло сдержать общий рост цен в экономике.
  • Сокращение государственных расходов, за счёт чего уменьшилось инфляционное давление на экономику через высокий спрос.
  • Стабилизация на рынке труда. Рост конкуренции за рабочие места приводит к замедлению темпов роста зарплат. Это сдерживающий фактор для повышения цен на продукцию.

Всё перечисленное говорит о постепенном охлаждении экономики России. Но решение регулятора учитывает сохраняющиеся инфляционные риски.

Ключевым фактором сдерживания инфляции стало предстоящее повышение НДС с 1 января 2026 года. Оно, по оценкам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, может добавить к инфляции около 0,8 процентного пункта и вызвать её временный скачок в начале года. Влияние на цены окажет и повышение утилизационного сбора.

Как увеличение НДС скажется на инфляции

Также в течение следующего года проиндексируют коммунальные тарифы. Это может добавить к инфляции около 0,4 п. п., сказала «Рамблеру» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Среди других проинфляционных факторов она назвала введение технологического сбора на импортную электронику и вероятное ослабление рубля. Всё это требует от ЦБ осторожности в темпах снижения ключевой ставки, уверена эксперт.

Настороженность регулятора подкреплял рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса в ноябре и декабре, а также ускорение корпоративного кредитования в октябре. Это говорит о сохранении избыточного спроса.

В своём решении Банк России указал, что период жёсткой ДКП будет продолжительным, а дальнейшие решения будут зависеть от устойчивости снижения инфляции и динамики ожиданий. Ориентировочно инфляция придёт к необходимому уровню во второй половине 2026 года.

Как изменятся ставки по вкладам

Сегодняшнее решение ЦБ станет сигналом для банков к постепенному урезанию доходности по рублёвым депозитам. Ставки денежного рынка и депозитные проценты повторяют курс ставки ЦБ, отмечает эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаил Зельцер. По данным на первую декаду декабря, средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков уже составляла около 15,6%. Это демонстрирует существенное снижение за год, указывает эксперт.

По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, в ближайшие недели банки могут начать снижать ставки в пределах 50 б. п. — величины, сопоставимой с нынешним шагом ЦБ.

Однако большинство аналитиков сходятся в том, что резкого снижения не произойдёт. Потому что сценарий уже был учтён банками в текущих ставках, полагает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов ожидает в ближайшие недели снижения средних максимальных ставок по рублёвым вкладам на 0,3–0,7 процентного пункта. По его словам, быстрее всего будут дешеветь короткие вклады (до 6 месяцев). А наиболее привлекательными станут долгосрочные депозиты.

Открывать депозит сейчас по-прежнему выгодно, так как можно зафиксировать реальную доходность (за вычетом инфляции). В следующем году мы ожидаем постепенного снижения ставок по депозитам вслед за ключевой ставкой.

Михаил Васильев
Михаил ВасильевГлавный аналитик Совкомбанка

При текущей годовой инфляции в 5,8% и депозитных ставках около 15% реальная доходность сбережений остаётся существенной. Но такая привлекательная ситуация носит временный характер, предупредил Зельцер. Эксперт согласен с тем, что через год подобных доходностей по депозитам уже не будет, если ставка ЦБ приблизится к 12%, как прогнозирует регулятор.

По оценке кандидата экономических наук, отраслевого эксперта Ольги Горюковой, ставки по коротким вкладам (до 3-4 месяцев) в начале 2026 года будут на уровне 15–16%, а к концу года — примерно 12–13%.

Как изменятся ставки по кредитам

Большинство опрошенных экспертов считает, что существенного снижения ставок в ближайшие недели не произойдёт, так как решение ЦБ было ожидаемым и уже учтено в кредитной политике банков.

В ближайшие месяцы ставки по кредитам будут снижаться крайне постепенно, а существенного влияния на их стоимость от одного решения ЦБ ожидать не следует.

Борис Копейкин
Борис Копейкинглавный экономист Института экономики роста им. Столыпина

Сейчас ставки по кредитам могут снизиться на величину, сопоставимую с шагом ЦБ, — в пределах 50 б. п., полагает Васильев. Однако он подчёркивает, что заёмщикам стоит быть готовыми к длительному сохранению жёсткой ДКП и, как следствие, достаточно дорогим кредитам.

Эксперты сходятся во мнении, что первыми на изменение ставки отреагируют корпоративные кредиты, особенно для компаний с высоким кредитным качеством.

Ставки для бизнеса начнут понемногу дешеветь уже в первом квартале 2026 года, но в среднем снижение составит лишь 0,5–1 процентный пункта.

Владимир Чернов
Владимир ЧерновАналитик Freedom Finance Global

В розничном сегменте Чернов ожидает более сдержанную реакцию. По его прогнозу, потребительские кредиты и ипотека останутся дорогими, так как банки по-прежнему закладывают в ставки высокие риски, требования по капиталу и повышенные издержки фондирования. Поэтому ставки по необеспеченным кредитам составят 22–30% годовых, а по рыночной ипотеке — выше 17–18%, считает он.

Предпосылки для оживления розничного кредитования могут появиться к концу 2026 года, полагает Ольга Горюкова.

Эффект будет максимальным, если регулятор отменит макропруденциальные надбавки и лимиты. В этом случае рынок отреагирует не только увеличением одобрения заявок, но и значительным ростом объёмов кредитных выдач.

Ольга Горюкова
Ольга Горюковаотраслевой эксперт, кандидат экономических наук

Как решение повлияет на курс рубля

Единодушное мнение экспертов сводится к тому, что снижение ключевой ставки на 50 б. п. не окажет давления на российскую валюту. По их мнению, решение полностью соответствовало рыночным ожиданиям. В краткосрочной перспективе курс рубля, вероятно, сохранит стабильность в устоявшихся диапазонах. Его поддержит целый ряд факторов.

В базовом сценарии (при неизменной геополитике) мы ожидаем, что рубль до конца года и в начале следующего года останется крепким и будет торговаться в устоявшихся диапазонах 78–83 рубля за доллар, 11,1–11,8 за юань и 92–98 за евро.

Михаил Васильев
Михаил ВасильевГлавный аналитик Совкомбанка

В следующем году Зельцер ожидает, что доллар будет находиться выше 85 рублей, евро — на уровне 100 рублей, юань — 12 рублей. Он допускает, что в моменте доллар может подойти к отметке 90 рублей из-за высокой волатильности валютного рынка.

Ключевое влияние на курс будут оказывать не столько ставки, сколько другие факторы: например, условия внешней торговли, считает Копейкин. Однако Чернов на более длинном горизонте ожидает ослабления национальной валюты.

Что будет дальше: прогнозы экспертов

Следующее заседание Совета директоров ЦБ состоится 13 февраля 2026 года. Наиболее вероятным сценарием на ближайшее февральское заседание аналитики считают либо паузу, либо ещё одно небольшое снижение — до 15,5%.

Второй вариант кажется более вероятным, полагает Васильев. Однако он не исключает и сохранения ставки на текущем уровне, если инфляция в начале года ускорится сильнее ожиданий.

Консервативный взгляд на ближайшие месяцы высказывает Антон Табах из «Эксперт РА». Он предполагает паузу не только на февральском, но и на мартовском заседании регулятора, пока экономика будет осваивать налоговые изменения. Эту точку зрения разделяет и Чернов. По его мнению, в начале 2026 года инфляция в России ускорится и ЦБ на февральском заседании сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых.

К концу 2026 года аналитики ожидают продолжения цикла смягчения. Васильев прогнозирует, что ставка к тому времени снизится до 14%, а Зельцер даёт более оптимистичный прогноз — 12%.

Важным условием для смягчения ДКП станет внешнеполитическая ситуация. В частности, урегулирование украинского конфликта, отмечает Зельцер. Но пока исход переговоров не определён.

Таким образом, базовый сценарий большинства экспертов — это медленное и осторожное снижение ключевой ставки в течение 2026 года с возможными паузами для оценки эффекта от проинфляционных мер.

Путин оценил уровень инфляции и бюджет страны

Видео по теме от RUTUBE