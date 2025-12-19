Сбербанк снизил ставки по кредитам и сохранил условия по вкладам

Сбербанк сообщил о снижении кредитных ставок вслед за решением Банка России об уменьшении ключевой ставки до 16% годовых. С 22 декабря минимальная ставка по потребительским кредитам в Сбере составит 19,4% годовых.

© MicroStockHub/iStock.com

С 25 декабря банк также улучшает условия по рыночной ипотеке через сервис Домклик для объектов из его витрины. Максимальный дисконт к базовой ставке увеличивается с 1 до 1,5%.

В результате минимальные ставки на покупку жилья через Домклик составят:

от 15,9% годовых на покупку первичного жилья;

от 16,5% годовых на покупку вторичного жилья.

Для клиентов со сбережениями в банке условия остаются максимально привлекательными: максимальная ставка по вкладам сохраняется на уровне до 16% годовых до 5 января 2026 года.

Снижение ставок по кредитам — это реакция на смягчение денежно-кредитной политики Банка России. 19 декабря регулятор снизил ключевую ставку с 16,5 до 16% годовых. Эксперты прогнозируют дальнейшее постепенное смягчение денежно-кредитной политики до 12–14% к концу 2026 года.

