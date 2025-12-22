На пресс‑конференции 19 декабря 2025 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина обозначила вектор денежно‑кредитной политики на предстоящий год. В начале 2026 года ЦБ может приостановить цикл смягчения из‑за преобладающих проинфляционных рисков. В фокусе внимания регулятора — реакция цен и ожиданий людей и бизнеса на повышение налога на добавленную стоимость (НДС) и тарифов ЖКХ. Расскажем, как оценивают аналитики выбранный регулятором вектор.

Траектория ставки в 2026 году

Эксперты сходятся во мнении, что траектория ключевой ставки будет определяться прежде всего динамикой инфляции и адаптацией экономики к налоговым изменениям, запланированным на начало 2026 года.

Что говорят аналитики:

Через год ключевая ставка составит около 12% , ожидает эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаил Зельцер . Он допускает ускорение денежно-кредитной политики ЦБ при изменении геополитической ситуации.

, ожидает эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций . Он допускает ускорение денежно-кредитной политики ЦБ при изменении геополитической ситуации. К концу I квартала 2026 года снижение ставки до 15% , а к концу года — до 14 % , предполагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев . Его прогноз основан на предупреждении ЦБ о том, что в начале года инфляционный фон будет повышенным из‑за роста НДС и тарифов ЖКХ.

, а к концу года — , предполагает главный аналитик Совкомбанка . Его прогноз основан на предупреждении ЦБ о том, что в начале года инфляционный фон будет повышенным из‑за роста НДС и тарифов ЖКХ. Диапазон 13–15 % видит ориентиром на 2026 год главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин . По его словам, решающими факторами останутся темпы роста цен и динамика инфляционных ожиданий.

видит ориентиром на 2026 год главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина . По его словам, решающими факторами останутся темпы роста цен и динамика инфляционных ожиданий. На февральском заседании в 2026 году ЦБ, вероятно, сохранит ставку на уровне 16% годовых , полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов .

, полагает аналитик Freedom Finance Global . На февральском и мартовском заседании регулятора ожидает паузу главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах . По его словам, экономика в этот период будет адаптироваться к налоговым изменениям.

главный экономист «Эксперт РА» . По его словам, экономика в этот период будет адаптироваться к налоговым изменениям. Сохранение тренда на плавное снижение ключевой ставки во втором и третьем квартале предполагает отраслевой эксперт Ольга Горюкова .

во втором и третьем квартале предполагает отраслевой эксперт . Снижение ставки на 50 б. п. в феврале, а весной и летом ускорение смягчения политики прогнозирует главный экономист БКС Мир инвестиций Илья Фёдоров. Условием ускорения снижения он называет замедление роста цен и стабилизацию инфляционных ожиданий.

Что решил ЦБ на заседании 19 декабря

На заседании 19 декабря Центральный банк Российской Федерации в пятый раз подряд принял решение о снижении ключевой ставки, установив её на уровне 16% годовых. Аргументами для его принятия стали:

Замедление инфляции . Инфляция демонстрирует тенденцию к замедлению, причём в ноябре снижение оказалось более выраженным, чем прогнозировалось, сообщила Набиуллина. Годовой уровень инфляции уже опустился ниже отметки в 6%. По предварительным расчётам, итоговый показатель роста цен по результатам текущего года окажется самым низким за последние 5 лет, отметила глава ЦБ.

. Инфляция демонстрирует тенденцию к замедлению, причём в ноябре снижение оказалось более выраженным, чем прогнозировалось, сообщила Набиуллина. Годовой уровень инфляции уже опустился ниже отметки в 6%. По предварительным расчётам, итоговый показатель роста цен по результатам текущего года окажется самым низким за последние 5 лет, отметила глава ЦБ. Рост инфляционных ожиданий . В ноябре‑декабре зафиксирована положительная динамика инфляционных ожиданий: у населения рост был умеренным, у представителей бизнеса — более заметным. На инфляционные ожидания в начале января может сказаться повышение НДС.

. В ноябре‑декабре зафиксирована положительная динамика инфляционных ожиданий: у населения рост был умеренным, у представителей бизнеса — более заметным. На инфляционные ожидания в начале января может сказаться повышение НДС. Рост экономики. Экономика постепенно возвращается к сбалансированной траектории развития. Её выход из состояния перегрева ЦБ ожидает в первой половине 2026 года.

Тем не менее Набиуллина предупредила о проинфляционных рисках в первой половине предстоящего года. Среди факторов она выделила сохраняющуюся жёсткость рынка труда, дефицит квалифицированных кадров, потенциальный рост инфляционных ожиданий. Последнее могут спровоцировать повышение НДС и индексация коммунальных тарифов.

Главное о ключевой ставке в 2026 году

Таким образом, большинство экспертов прогнозируют в начале 2026 года возможную паузу в динамике ключевой ставки из‑за ускорения инфляции, а к концу 2026 года — достижение уровня «ключа» до 12–15%.

Изменения ставок по депозитам и кредитам будут следовать за ключевой ставкой и уже в ближайшие недели снизятся на 50 б. п. — в рамках шага ЦБ.

ЦБ снизил ключевую ставку до 16%: как это повлияет на ваши личные финансы