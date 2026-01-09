Эксперты объяснили скрытые нюансы ипотеки с маткапиталом

Более 30% ипотечных сделок в 2025 году проводились с использованием материнского капитала, что на треть больше показателей предыдущего года, подсчитали аналитики сервиса Домклик. В 2026 году вступили в силу изменения, которые сделали использование этой меры государственной поддержки более удобным.

Вместе с экспертами разобрались, в чём суть поправок, как совместить ипотеку с маткапиталом и на что обратить внимание, чтобы не столкнуться с отказом.

Что изменилось в 2026 году

С 1 января 2026 года Социальный фонд России (СФР) обязан уведомлять семью об остатке маткапитала, не только когда все средства потрачены, но и при частичном расходе, отмечает руководитель налоговой практики адвокатского бюро «БВМП» Александр Андропов. Это будет актуально для тех семей, которые используют субсидию на ипотеку не полностью, например делают частично-досрочное погашение.

Уведомления при частичном использовании позволят оперативно отслеживать расходы, минимизируя риски ошибок или задержек, и помогут лучше планировать семейный бюджет — особенно для тех, кто тратит маткапитал поэтапно на образование, жильё или ежемесячные выплаты. Это повысит доверие к системе социальной поддержки, сделав её более человечной и менее формальной. Александр Андропов руководитель налоговой практики, адвокатское бюро «БВМП»

В феврале 2026 года материнский капитал ждёт ежегодная индексация. Её размер определяется инфляцией по итогам 2025 года. По прогнозам, господдержка будет увеличена на 6,8%. Размер выплаты на первого ребёнка вырастет до 737 254,77 рубля, на второго и последующих — до 974 220,18 рубля.

Для справки. Напомним, ещё одно важное изменение, касающееся ипотеки с маткапиталом, произошло в середине прошлого года. С июля 2025-го упростилась процедура оформления ипотечной квартиры в общую собственность членов семьи заёмщика. Выделить доли детям и супругу / супруге от него требует закон.

Ранее, если вы брали ипотеку с использованием маткапитала, для этого нужно было получать разрешение банка. С июля можно оформить квартиру в общую собственность без согласования с кредитором.

Как можно использовать маткапитал при покупке жилья

Применительно к покупке жилья средства материнского капитала можно использовать несколькими способами.

Сделать первоначальный взнос по ипотеке. Чем он больше, тем выгоднее условия кредита. Оплатить ипотеку, которую ваш супруг взял ещё до заключения брака. Но тогда он или она будут обязаны выделить в квартире доли супругу и детям. Полностью или частично погасить ранее взятую ипотеку. В случае с частично-досрочным погашением (ЧДП) используется особый механизм. Основная часть средств идёт на уплату накопившихся процентов, а оставшаяся сумма уменьшает тело долга. Материнский капитал можно использовать только для уменьшения ежемесячного платежа. Сокращать таким способом срок, на который вы брали кредит, нельзя.

То есть если условия кредита предполагали ежемесячный платёж 95 тысяч рублей в течение 15 лет, то после ЧДП вы будете платить, например, 80 тысяч в месяц, но в течение всё тех же 15 лет.

Гасить с помощью маткапитала штрафы и неустойки за допущенные просрочки по ипотеке не разрешается — это придётся делать из своего кармана.

Как оформить ипотеку с материнским капиталом

Сразу после рождения или усыновления ребёнка средства материнского капитала можно тратить только на определённые цели, и улучшение жилищных условий как раз относится к ним. Если речь идёт об ипотеке, заёмщиком должен быть владелец сертификата на маткапитал. Второй супруг выступает созаёмщиком — если он гражданин РФ и не отказался от прав на квартиру по брачному договору.

1. Проверьте наличие сертификата и актуальность своих данных в личном кабинете на Госуслугах или через Социальный фонд. Если данные в сертификате устарели (изменение фамилии, состава семьи и так далее), обновите их заранее.

2. Выберите банк и ипотечную программу. Маткапитал как первоначальный взнос принимает большинство банков. Вложить его можно как в обычные, так и в льготные программы, если семья имеет право участвовать в них.

3. Подберите недвижимость, подходящую под требования банка и закона. Помещение должно находиться на территории России, быть пригодно для проживания и не иметь юридических обременений, например не быть под арестом или в залоге. Если для покупки используется льготная программа, объект должен соответствовать её условиям.

В ипотеку с маткапиталом можно взять:

квартиры в новостройках — как сданных, так и ещё возводимых;

жильё на вторичном рынке;

земельный участок с таунхаусом или домом;

часть квартиры или дома (например, комнату).

Маткапитал позволяет купить строящийся по договору подряда частный дом. Многие банки предоставляют кредиты на земельные участки с подрядом. Маткапитал можно также направить на строительство жилья на купленном ранее участке или реконструкцию уже имеющегося дома.

4. Подготовьте базовый пакет документов.

Обычно требуются:

паспорт заёмщика и созаёмщика (при наличии);

свидетельства о рождении детей;

сертификат на материнский капитал;

документ об остатке материнского капитала из СФР — действует в течение 30 дней с момента выдачи;

справки о доходах и подтверждение занятости;

документы о регистрации по месту пребывания (при наличии);

заявление о распоряжении средствами маткапитала (для СФР);

документы на приобретаемую недвижимость (выписка из ЕГРН, кадастровые данные);

документы по залогу, если он имеется.

5. Дождитесь одобрения банка. Он проанализирует вашу кредитную историю, уровень доходов, соответствие требованиям выбранной программы, стоимость и состояние объекта. После одобрения вы сможете начать оформление сделки.

6. Подайте заявление в Социальный фонд на перечисление средств:

Сформируйте заявление через Госуслуги или в многофункциональный центр (МФЦ).

Приложите к нему кредитный договор и письменное обязательство выделить доли детям и супругу после погашения ипотеки.

Ожидайте поступления средств — обычно это занимает 10–30 рабочих дней.

7. Подпишите кредитный договор и договор купли-продажи или долевого участия. После подтверждения от СФР банк сформирует окончательный пакет документов, и можно будет подписать соглашение.

8. Проведите регистрацию сделки в Росреестре. Подать туда документы можно через сайт ведомства или МФЦ. Ещё один вариант — провести сделку с электронной подписью через банк. После окончания регистрации вам предоставят подтверждающую ваши права выписку из ЕГРН. На квартире будет обременение в виде залога, пока вы не выплатите ипотеку полностью.

9. Выполните обязательство о распределении долей между членами семьи. Можно сделать это сразу или позднее, но крайний срок — в течение полугода со дня погашения ипотеки.

Брать ли ипотеку с маткапиталом: мнение экспертов

Использование материнского капитала на оплату ипотечного жилья во многих случаях может быть выгодным. Александр Андропов выделяет следующие плюсы.

Маткапитал — это «бесплатный» первоначальный взнос от государства. В регионах субсидия может покрывать значительную часть стоимости квартиры. Когда банк видит большой первоначальный взнос, то охотнее одобряет кредит и может дать более низкую ставку. По данным эксперта, ежемесячный платёж при этом в среднем падает на 8–15 тысяч рублей, а это ощутимая экономия для семьи.

Использование маткапитала можно сочетать с другими государственными льготными программами: семейной ипотекой под 6%, ИТ‑ипотекой, субсидией для многодетных родителей и другими.

Многие семьи берут новостройку под 5,5–6% с первоначальным взносом 40–50% за счёт маткапитала и субсидии в 450 тысяч рублей, выплачиваемой при рождении третьего ребёнка. В итоге переплата по ипотеке получается минимальной. Александр Андропов руководитель налоговой практики, адвокатское бюро «БВМП»

С маткапиталом не нужно годами копить — семья может купить жильё сразу. А ещё можно использовать деньги от государства для полного или частично-досрочного погашения ранее взятой ипотеки.

На обратную сторону покупки жилья с использованием маткапитала указала руководитель судебно-арбитражной практики адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнёры» Анастасия Подковко.

Самый существенный минус: такие сделки требуют оформления долей в жилом помещении на всех членов семьи, включая детей. Это может повлечь проблемы при последующей продаже жилья из-за необходимости привлекать к сделке органы опеки. Получение разрешения от них — длительная бюрократическая процедура. Анастасия Подковко руководитель судебно-арбитражной практики адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры»

Неприятности сулит и ситуация, когда из-за финансовых трудностей семья не может выплатить кредит. Как и при обычной ипотеке, в этом случае банк может забрать квартиру. Но так как в ней зачастую уже есть доли детей, к процедуре подключаются органы опеки, предупреждает Андропов. Это затягивает процесс, но не отменяет решение об изъятии жилья.

По словам эксперта, некоторые банки не любят работать с маткапиталом. Перечисление денег из Социального фонда занимает 30–40 дней и требует оформления дополнительных документов, поэтому ряд кредиторов при работе с материнским капиталом повышают ставку (рост составляет до 1%) или вообще отказывают заёмщикам.

Наконец, использование маткапитала предполагает ограничения по типу недвижимости: нельзя купить апартаменты, коммерческие помещения или дачу, непригодную для постоянного проживания, добавил Андропов.

Что учесть при совмещении ипотеки с маткапиталом

Средства материнского капитала можно использовать в качестве первоначального взноса по ипотеке, гасить ими уже имеющийся кредит или уменьшить ежемесячные платежи за счёт частично-досрочного погашения. Направив их на первоначальный взнос, семья зачастую может рассчитывать на пониженную ставку.

Маткапитал сочетается со всеми льготными ипотечными программами. Но при этом привлечение субсидии увеличивает пакет документов и влечёт за собой дополнительные согласования. С середины 2025 года бюрократии стало меньше: заёмщикам с маткапиталом больше не нужно ждать разрешения банка при оформлении квартиры в долевую собственность всех членов семьи.

При этом с использованием субсидии можно купить далеко не любое жильё, а некоторые банки или вообще не работают с маткапиталом, или повышают ставку таким заёмщикам. Кроме того, обязательное выделение долей детям усложняет продажу жилья в будущем.

