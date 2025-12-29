Путин утвердил закон об ограничении максимальной переплаты по микрозаймам до 100%

Закон, ограничивающий максимальный размер переплаты по микрозаймам со 130 до 100% с 1 апреля, подписал президент России Владимир Путин.

© Roman Naumov/URA.RU/www.globallookpress.com

Закон предполагает, что на первом этапе микрофинансовые организации не смогут выдавать более двух займов, полная стоимость (ПСК) которых более 200% годовых. Это коснётся клиентов, уже имеющих от двух непогашенных займов со стоимостью более 200% годовых. Период продлится с 1 октября 2026 года по 1 апреля 2027 года.

На втором этапе с 1 апреля 2027 года вступит в силу требование об одном дорогом займе с полной стоимостью более 100% в одни руки. Новый дорогой заём клиент сможет оформить только после трёхдневного периода охлаждения.

Ранее Банк России отмечал, что в России наблюдается переток заёмщиков в МФО в связи с ужесточением банками требований к клиентам и снижением кредитного качества потребительских кредитов. Это приводит к росту закредитованности, поэтому регулирование МФО ужесточается тоже.

