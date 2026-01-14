Микрофинансовые организации (МФО) ужесточили методы оценки дохода заёмщика — с 1 января Центробанк обязал их отказаться от собственных моделей. Теперь МФО будут смотреть только на официальный доход или данные Росстата. Вместе с экспертами разобрались, что это значит для тех, кто хочет получить заём, и как изменения повлияют на их одобрение.

Как было до 1 января

С приходом 2026 года вступили в силу и новые требования Центробанка. Регулятор поэтапно ужесточал правила выдачи займов таким образом, чтобы кредиторы опирались на официальную информацию о доходах клиентов. До 1 января для займов в МФО и автокредитов действовали послабления, которые теперь утратили силу.

До этих пор у МФО было два легальных способа оценить доход заёмщика, если он не приносил справку 2-НДФЛ.

Заёмщик мог просто указать доход в анкете. МФО могли верить этой цифре при расчёте долговой нагрузки (ПДН), не требуя подтверждений. Это позволяло выдавать займы людям с неофициальным доходом или тем, кто сильно завышал свои заработки.

Что такое показатель долговой нагрузки

Также МФО использовали собственные модели оценки доходов клиента — разработанные самими кредиторами методики, объясняет директор по коммуникациям Ассоциации развития финансовой грамотности Виктория Побединская.

В основе могут быть данные из разных источников. На практике одни из самых базовых и распространённых — это, например, информация из бюро кредитных историй (БКИ). Невыплата по любой ссуде кредитору невыгодна. И как раз все остальные источники информации использовались для проверки того, что клиент указал в анкете. Виктория Побединская директор по коммуникациям Ассоциации развития финансовой грамотности

При самостоятельной оценке каждая компания сама определяла степень доверия к полученным от клиента анкетным данным и необходимость дополнительной проверки. Но теперь МФО лишились этого права.

Что изменилось

С 1 января 2026 года МФО обязаны запрашивать у заёмщиков официальное подтверждение дохода по займам до 50 тысяч рублей или оценивать его на основе среднего дохода на человека в регионе.

В первом случае потенциальный клиент обязан предоставить подтверждение дохода. Это может быть:

справка по форме 2-НДФЛ;

цифровой отчёт от налоговой по форме 6-НДФЛ;

справка о пенсии или пожизненном содержании из Социального фонда;

выписка о состоянии индивидуального лицевого счёта (ИЛС);

данные из налоговой из системы «Цифровой профиль»;

справка о социальных выплатах и компенсациях (ЕДВ);

налоговая декларация 3-НДФЛ;

выписки по банковским картам и счетам;

справка с места работы в свободной форме.

Если заёмщик не прикрепил к анкете документы, МФО использует сведения Росстата о среднем уровне дохода по региону заявителя.

Тогда в ряде регионов, особенно с низкими значениями средних доходов, в ближайшей перспективе мы можем увидеть изменения в условиях займов, наиболее влияющие на расчёт долговой нагрузки. Например, снижение средних сумм фактически выданных займов или увеличение их среднего срока (тоже сказывается на размере ежемесячного платежа). Виктория Побединская директор по коммуникациям Ассоциации развития финансовой грамотности

По данным Росстата, наиболее низкий уровень зарплат по российским регионам отмечен в Ингушетии, Дагестане, Чечне, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Кому стало сложнее получить микрозаём

Эффект от вступившего в силу нововведения пока рано оценивать, но нет сомнений, что оно приведёт к сокращению выдач микрозаймов, считает директор по риск-менеджмент-методологии и дата-аналитике Объединённого кредитного бюро (ОКБ) Николай Филиппов.

Чем ниже доход, тем выше расчётная закредитованность и тем более жёстким становится ограничение. Например, для ПДН заёмщика свыше 50% одобренная ему сумма займа может составлять не более 15% от суммы всех его кредитов, а при ПДН более 80% выдать можно не более 3% от суммы всех кредитов. Николай Филиппов директор по риск-менеджмент-методологии и дата-аналитике Объединённого кредитного бюро

Пример. Допустим, официальный доход заёмщика — 50 тысяч рублей. Он уже платит по долговым обязательствам 27 500 рублей в месяц. Его ПДН = 55%. Сумма всех его текущих долгов (остаток, который он ещё должен банкам) — 100 000 рублей. По правилу «15% от суммы долга» ему могут одобрить заём не более 15 000 рублей (15% от 100 000 рублей). Даже если он попросит 50 тысяч, ему их не дадут — закон запрещает.

Получить заём стало сложнее не только людям с высокой закредитованностью и низким доходом, но и тем категориям населения, кто получает неофициальный доход, предупреждает Филиппов.

Сказать, что какие-то категории заёмщиков станут отрезаны от микрокредитования, не совсем корректно. В целом процедура получения займа станет сложнее, так как для подтверждения дохода придётся предоставлять соответствующие документы, что для заёмщиков с некоторыми видами деятельности может оказаться непросто. Николай Филиппов директор по риск-менеджмент-методологии и дата-аналитике Объединённого кредитного бюро

Другие нововведения

За вступившими в силу изменениями последует череда ужесточений в регулировании рынка микрокредитования. С 1 марта 2026 года для получения займа онлайн потребуется идентификация по биометрии. С 1 апреля закон снижает предельную переплату по долгу до 100% от суммы займа вместо нынешних 130%.

Кроме того, в 2026 году вступит в силу закон «один дорогой кредит в одни руки». С 1 октября заёмщику запретят больше двух займов стоимостью более 200% годовых. А с 1 апреля 2027 года заёмщику запретят выдавать вторую такую ссуду под высокий процент, пока он не погасит первую.

Максимальная сумма микрозайма в 2025 году: сколько можно занять в МФО

Как изменения на рынке МФО скажутся на заёмщиках

С 1 января 2026 года Центробанк лишил МФО права использовать собственные модели оценки доходов, которые ранее позволяли одобрять займы на основании неподтверждённых данных из анкет или анализа кредитных историй.

При выдаче займов до 50 тысяч рублей кредиторы обязаны опираться исключительно на официально подтверждённый доход из государственных информационных систем или минимальные региональные показатели Росстата. Такое нововведение неизбежно приведёт к сокращению сумм и увеличению сроков займов для клиентов, не имеющих возможности подтвердить заработок бумагами, особенно в регионах с низким уровнем зарплат.

Сложнее станет не только закредитованным гражданам и лицам с низким достатком, но и заёмщикам с неофициальным доходом. Это создаёт трудности для людей с нестандартными видами занятости.

В России запретят выдавать новые микрозаймы должникам