Как вернуть деньги при возврате товара, купленного в кредит

Возврат товара, купленного в кредит или по кредитной карте, часто вызывает у покупателей дополнительные вопросы. Разобрались вместе с экспертом, кто платит проценты, что делать, если магазин задерживает деньги и не пострадает ли кредитная история.

Как работает механизм возврата

Алгоритм возврата средств будет зависеть от того, какой именно кредит вы оформляли, а также от причины возврата товара, уточняет директор юридической группы «Яковлев и Партнёры» Мария Яковлева.

Важно понять, какой именно это был кредит, потому что юридически это может быть оформлено по-разному и от этого зависит, кто кому и сколько возвращает. Самая частая ситуация — покупка по кредитной карте, но возможны и POS-кредиты, и рассрочка от продавца. Мария Яковлева директор юридической группы «Яковлев и Партнеры»

Ситуация 1. Товар оплачен кредитной картой

При оплате кредиткой отдельного «кредита под товар» юридически не существует. У покупателя есть договор с банком на предоставление лимита, а магазин при возврате просто отменяет операцию. Проценты при этом считаются не конкретным покупкам, а по фактической задолженности и условиям договора.

В таком случае возврат товара повлечёт не «аннулирование кредита», а перечисление денег обратно на карту. При этом в реальной жизни есть лаг: вы вернули товар сегодня, а деньги на кредитке появились через несколько дней. Этот промежуток иногда становится причиной спора из-за процентов. Мария Яковлева директор юридической группы «Яковлев и Партнеры»

Эксперт подчёркивает, что проценты начисляются за время пользования деньгами. Если обратный платёж от магазина ещё не пришёл, то долг по карте формально сохраняется, и банк вправе начислять проценты до момента фактического зачисления средств.

С точки зрения банка ситуация выглядит так: вы заняли у него деньги и этой суммы не было на счёте, например, 8 дней. Если у вас закончился льготный период или он не распространялся на данную операцию, за это время банк начислит вам проценты.

Ситуация 2. Кредит в магазине», или POS-кредит

Если для покупки товара оформлялся POS-кредит (от англ. point of sales — «точка продаж»; то есть с подписанием договора потребительского кредита прямо в магазине), схема меняется. После возврата товара продавец перечисляет деньги обратно, но из-за начисленных процентов кредит не закрывается полностью. Поступившие средства банк засчитывает как частичное досрочное погашение. Проценты нужно будет выплатить отдельно.

Правовая логика здесь та же: проценты должны начисляться только за фактическое время пользования деньгами. После поступления средств из магазина банк обязан пересчитать остаток и график платежей. Мария Яковлева директор юридической группы «Яковлев и Партнеры»

Ситуация 3. Рассрочка от продавца

Иногда продавец предлагает собственную рассрочку без привлечения банков и других кредиторов. По документам это может быть отдельный договор продажи с отсрочкой платежа или начислением процентов, объясняет Яковлева.

В таком случае механизм возврата зависит от условий договора. В любом случае возврат денег за некачественный товар остаётся обязанностью продавца, даже если полная сумма ещё не была внесена. В случае отмены покупки расчёты по «рассрочке» прекращаются или пересматриваются в связи с изменением обязательств.

Кто платит проценты, если магазин тянет с возвратом

С точки зрения банка ситуация с задержкой возврата денег магазином однозначна: пока долг существует, проценты начисляются покупателю.

Банк считает проценты по договору и по фактическому сроку пользования деньгами, потому что видит непогашенную задолженность. Формально он действует правомерно. Мария Яковлева директор юридической группы «Яковлев и Партнеры»

Отношения между покупателем и продавцом в такой ситуации регулирует закон «О защите прав потребителей» — и здесь многое зависит от причины возврата.

Если товар надлежащего качества

Если покупатель передумал или товар не подошёл ему, прямой обязанности компенсировать проценты по кредиту у продавца нет. Но если магазин нарушил установленный законом срок возврата денег — 10 дней — покупатель может требовать неустойку в размере 1% цены товара за каждый день просрочки.

Если магазин нарушил срок возврата денег, тогда вы уже спорите не столько про «проценты за кредит», сколько про ответственность за просрочку: неустойка по статье 23 и при необходимости убытки. Статья 22 прямо упоминает возмещение убытков как требование, подлежащее удовлетворению в 10-дневный срок. Мария Яковлева директор юридической группы «Яковлев и Партнеры»

Если товар оказался с браком

В случае возврата некачественного товара закон полностью на стороне потребителя. Если покупка совершена в кредит, продавец обязан не только вернуть стоимость товара, но и возместить проценты и иные платежи по кредиту.

Есть вероятность, что в такой ситуации покупателю сначала придётся заплатить банку из собственного кармана, но затем он вправе взыскать эту сумму с продавца, уточняет юрист.

Как потребовать компенсацию

Если вы приобрели некачественный товар в кредит, юрист советует добиваться компенсации следующим образом:

Шаг 1. Направьте продавцу письменную претензию, в которой на основании п. 6 ст. 24 Закона «О защите прав потребителей» заявите два требования:

Возврат полной стоимости товара. Возмещение всех уплаченных банку процентов и иных платежей по кредиту за время пользования товаром.

Шаг 2. К претензии приложите:

кассовый или товарный чек;

копию заявления на возврат и документ, подтверждающий, что товар уже принят магазином;

кредитный договор (если оформлялся POS-кредит в магазине);

банковскую выписку по кредитному счёту и график платежей;

квитанции, подтверждающие фактическую уплату процентов.

Шаг 3. Если магазин игнорирует ваши требования или нарушает сроки выплаты, с 11-го дня можно заявлять неустойку. Если дело дойдёт до суда, то за отказ решить вопрос добровольно в дополнение к сумме долга и неустойке суд может взыскать с продавца штраф в размере 50% от всей присуждённой суммы.

Перспектива уплаты этого штрафа — весомый аргумент, который заставляет ретейлеров урегулировать спор на досудебном этапе, отмечает Яковлева.

Как возврат влияет на кредитную историю

Сам факт возврата товара не считается негативным событием для кредитной истории. По словам Марии Яковлевой, бюро кредитных историй прежде всего интересует, исполняет ли заёмщик взятые обязательства. Если возврат уменьшил задолженность и платежи вносились вовремя, это выглядит нейтрально или даже позитивно. Риск возникает, если в ожидании возврата от магазина заёмщик пропустит обязательный платёж.

Просрочка по кредиту или карте точно попадёт в кредитную историю. Поэтому даже при оформленном возврате лучше продолжать платить банку, а потом требовать компенсацию с продавца. Мария Яковлева директор юридической группы «Яковлев и Партнеры»

Что важно знать о погашении кредита при возврате покупки

Возврат покупок не отменяет кредит автоматически. Основной долг будет погашен, когда деньги вернутся в банк. При этом вам также нужно будет выплатить проценты. При использовании кредитной карты, если средства вернутся с задержкой, банк вправе начислять проценты за каждый день возникшего «лага». В случае с POS-кредитом, оформленным в магазине, средства возвращаются банку для частичного досрочного погашения, что влечёт за собой обязательный пересмотр графика платежей.

Обязанность выплачивать проценты по кредиту всегда ложится на заёмщика, пока долг фактически не будет погашен. Но если вы сдали товар из-за брака или магазин не вернул деньги в 10-дневный срок, вы вправе требовать компенсацию.

Чтобы не испортить кредитную историю, обязательные платежи по кредиту важно вносить вовремя, даже если магазин задерживает возврат средств или уже сделал его, но деньги пока не пришли на карту.

