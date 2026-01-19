Спрос на ипотеку в декабре 2025 года оказался рекордным

По итогам декабря 2025 года Сбербанк выдал 613 миллиардов рублей по ипотечным программам. Этот показатель стал рекордным за последние 5 лет, следует из пресс-релиза банка.

© Milan Markovic/iStock.com

Объём жилищного кредитования в декабре оказался на 70% больше, чем в ноябре. При этом три четверти всех выдач (76%) обеспечила семейная ипотека. По итогам месяца россияне оформили по этой программе кредитов более чем на 460 миллиардов рублей, отметил директор департамента Домклик Сбербанка Александр Лейпи. По его словам, это стало рекордным показателем за всю историю программы.

Спрос на семейную ипотеку подогревают ожидаемые законодательные изменения: с 1 февраля заёмщики смогут взять всего один ипотечный кредит на семью. Также возможна дифференциация ставок в зависимости от количества детей. Обновление условий не повлияет на приём заявок и выдачу кредитов — работа продолжится в обычном режиме, отметили в пресс-службе банка.

Взрывной рост показала и базовая ипотека без льгот — объём выдачи кредитов по рыночным ставкам достиг 110 миллиардов рублей. Это на 47,4% больше показателей ноября 2025 года и в 3,5 раза больше, чем в декабре 2024 года.

Ключевым фактором роста стало смягчение условий по базовым программам. За год средневзвешенная ставка в Сбере существенно снизилась — с начальных 28,8 до 19,8% в декабре 2025 года.

Эксперты объяснили, почему россияне спешат оформить семейную ипотеку