Названы все нюансы отмены самозапрета на кредиты

Самозапрет на кредиты — эффективный инструмент защиты от мошенничества и необдуманных трат. В начале января он был установлен у 17,6 миллиона россиян, следует из данных Объединённого кредитного бюро (ОКБ). Однако иногда самозапрет становится препятствием для совершения нужных сделок. Мы рассмотрим случаи, когда его стоит отменить, и расскажем, сколько времени это займёт.

В каких случаях понадобится снятие самозапрета на кредиты

Установленный однажды запрет на оформление потребительских кредитов действует бессрочно. Он остаётся в кредитной истории до тех пор, пока человек сам его не отменит. Согласно статистике ОКБ, к началу 2026 года россияне подали 1,7 миллиона заявлений на снятие самозапрета — это 8% от всех ранее установленных запретов.

На практике самозапрет чаще всего мешает, если вы хотите:

взять потребительский кредит;

оформить кредитку или рассрочку;

рефинансировать прежний заём.

При этом самозапрет не блокирует получение ипотеки, кредитов на покупку авто с залогом и займов на обучение с государственной поддержкой. В этих случаях банк не будет учитывать наличие запрета и снимать его не нужно.

Как снять самозапрет

Принимая решение об отмене установленного ограничения, обязательно нужно учитывать его тип. Самозапрет на кредиты бывает полным или частичным.

В случае полного самозапрета невозможно оформить ни один потребительский кредит или заём. Если вам понадобятся заёмные средства, ограничение необходимо отменить.

Частичный самозапрет ограничивает возможности получения кредита двумя способами:

По типу кредитора : запрещается брать займы только в определённых учреждениях, например исключительно в микрофинансовых организациях (МФО) или же только в банках.

: запрещается брать займы только в определённых учреждениях, например исключительно в микрофинансовых организациях (МФО) или же только в банках. По способу оформления: блокируется лишь дистанционная выдача кредитов, остаётся возможность оформить заём непосредственно в отделении банка или МФО.

Поэтому перед снятием самозапрета стоит проверить его параметры: возможно, нужный кредит можно оформить и без отмены ограничения. Если это всё же необходимо, отменить самозапрет можно двумя способами.

Через Госуслуги

Оформите усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) в удостоверяющем центре или через приложение «Госключ». Во втором случае для идентификации личности вам понадобится загранпаспорт нового образца и смартфон с NFC-модулем. Найдите в личном кабинете услугу «Снятие запрета на получение кредита». Проверьте данные и отправьте подписанное УКЭП заявление.

Через Многофункциональные центры (МФЦ)

Придите с паспортом в ближайшее отделение центра «Мои документы». Выберите соответствующую услугу в меню электронной очереди или обратитесь к консультанту. Сотрудники МФЦ помогут заполнить и подписать заявление.

Важно. Получив деньги, вы можете опять оформить самозапрет на новые займы. Подключать и отменять ограничение можно в любое время и сколько угодно раз.

Почему кредит не получится взять сразу после снятия самозапрета

Сигнал о необходимости снять ограничения поступает в бюро кредитных историй (БКИ) в тот же день, если заявление подано до 22 часов, и на следующий день, если оно отправлено позже. Но даже если работа по вашему обращению уже началась, кредит всё равно нельзя оформить мгновенно — такая возможность появится только через 48 часов. Это правило действует и для банков, и для микрофинансовых организаций.

Механизм обеспечивает безопасность заёмщиков, защищая их от давления мошенников или оформления спонтанных кредитов. Соблюдение процедуры обязательно: ускорить снятие самозапрета не получится, даже если вы предоставите в банк копию заявления.

Как проверить, произошла ли отмена самозапрета

После подачи ваше заявление направят в бюро кредитных историй и вы получите уведомление о снятии самозапрета. Документ поступит в личный кабинет на портале «Госуслуги», если заявление подавалось электронно. Если же вы обратились через Многофункциональный центр (МФЦ), то получите бумагу лично в самом центре.

Однако получение документа ещё не означает, что ограничение больше не действует, — обращаться за кредитом стоит лучше на следующий рабочий день. Чтобы наверняка избежать формального отказа, полезно будет провести дополнительную проверку. Есть три официальных способа узнать, действует ли ещё запрет на выдачу кредитов.

Через Госуслуги

Вам потребуется подтверждённый аккаунт на портале с указанным номером СНИЛС и телефоном.

Для проверки нужно:

войти в учётную запись;

ввести в поисковой строке «Проверить самозапрет» и далее выбрать «Проверка статуса запрета на получение кредита»;

убедиться в корректности автоматически подгруженных данных (Ф. И. О., паспорт, ИНН);

заверить сформированные заявления в разные БКИ простой или усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

После этого информация о статусе самозапрета на кредиты в течение 24 часов поступит в личный кабинет.

Через бюро кредитных историй

Запрет на предоставление кредитов отражается в кредитной истории специальной записью, обозначающей невозможность выдачи займа. Такую пометку можно найти в отчётах, предоставляемых различными бюро кредитных историй, такими как Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Отчёты доступны онлайн на сайтах самих бюро, банков (в приложениях и веб-версиях) и специализированных финансовых сервисов, например Финуслуги.

В МФЦ

С августа 2025 года в любом МФЦ можно не только оформить или снять самозапрет на кредиты, но и узнать о ранее установленных и снятых запретах. Информация будет доступна на следующий день после обращения за услугой.

Коротко: когда нужно снимать самозапрет на кредиты

Самозапрет на кредиты — это бессрочная отметка в кредитной истории, которая защищает от мошенничества и необдуманных займов, но может мешать, если срочно понадобились потребительский кредит, кредитная карта или рефинансирование.

Самозапрет не распространяется на ипотеку, кредиты на покупку авто с залогом и займы на обучение с государственной поддержкой — в этих случаях снимать ограничение не нужно. В случае установки частичного самозапрета отмена ограничения может не потребоваться.

Для отмены самозапрета подайте заявление на Госуслугах или лично в многофункциональном центре. В первом случае понадобятся подтверждённый аккаунт и электронная подпись. Но даже после этого кредит нельзя будет оформить сразу из-за 48-часового периода охлаждения — он введён для безопасности заёмщиков. Обойти или сократить его невозможно: банки обязаны учитывать запрет до тех пор, пока он не исчезнет из кредитной истории. Проверить снятие самозапрета можно на портале «Госуслуги» или через бюро кредитных историй.

