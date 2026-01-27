Как переоформить кредит на другого человека

Переоформление кредита на другого человека иногда становится единственным способом решить финансовый вопрос. Такая необходимость может появиться при разделении общих долгов при разводе или при продаже залогового автомобиля или квартиры, если покупатель готов забрать актив вместе с остатком займа. Разбираем, как правильно переоформить кредит на другого человека, какие документы подготовить и как перевод займа влияет на кредитную историю.

Зачем переводить кредит на другого человека

Опрошенные «Рамблером» эксперты назвали четыре основные причины переоформить кредит на другого заёмщика:

Развод или раздел имущества. Кредит полностью переводится на того супруга, за кем остаётся актив, например ипотечная квартира. Смена финансовой нагрузки внутри семьи. Например, у одного из супругов резко снизился или пропал доход из-за потери работы или болезни, а второй готов официально взять обязательство на себя. Продажа залогового актива вместе с кредитом. Покупателю это может быть выгодно, если у продавца была зафиксирована старая, низкая процентная ставка, которой сейчас нет на рынке. Наследственные и особые семейные обстоятельства. При смерти первоначального заёмщика обязательства переоформляются на наследников.

Юридически перевод кредита возможен на любое лицо, но только с согласия банка.

Перевод должником своего долга на другое лицо допускается с согласия кредитора и при отсутствии такого согласия является ничтожным. Если кредитор даёт предварительное согласие на перевод долга, этот перевод считается состоявшимся в момент получения кредитором уведомления о переводе долга, говорится в законе.

Новый заёмщик должен соответствовать требованиям банка и быть, по оценке кредитора, не менее надёжным, чем предыдущий должник, отметила экономист, инвестиционный советник реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

На практике банки проще рассматривают случаи перевода долга с понятной экономикой и документами: супруги, близкие родственники, созаёмщики по ипотеке, наследственные ситуации. Но формального ограничения «только родным» нет. Юлия Кузнецова Экономист, инвестиционный советник

Стандартные требования банка к заёмщикам:

Стаж на текущем месте работы не менее 3–6 месяцев.

Достаточный подтверждённый доход.

Адекватная долговая нагрузка, с учётом нового кредита. По рекомендациям ЦБ, на все кредиты должно уходить не более 50% дохода.

Отсутствие просрочек по ранее открытым кредитам.

Как переоформить кредит на другого человека

Шаг 1. Согласуйте перевод кредита между всеми сторонами: первоначальным должником, потенциальным заёмщиком и банком. При разводе или разделе имущества Кузнецова рекомендует составить письменную договорённость: кто принимает долг и на каких условиях.

Шаг 2. Запросите у банка справку о размере оставшегося долга и сроках погашения и список документов для процедуры «замены заёмщика».

Шаг 3. Соберите документы для переоформления кредита и направьте заявку на перевод долга.

Стандартный перечень:

паспорта сторон;

сведения о текущем кредите и остатке долга;

ИНН и СНИЛС нового заёмщика;

справки о доходах и занятости нового заёмщика;

документы для обоснования причины переоформления кредита: свидетельство о браке или разводе, соглашение о разделе имущества, документы по залогу, страховка.

Указание причины решения переоформить кредит и предоставление подтверждающих её документов может значительно ускорить процесс рассмотрения заявки, отметил генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Эльман Мехтиев.

Шаг 4. Подпишите соглашение о переводе долга или замене заёмщика и сопутствующие документы по обеспечению кредита.

Шаг 5. Убедитесь, что первоначальный заёмщик по документам выведен из обязательства.

После переоформления кредита на другого человека у первоначального заёмщика обязательство закрывается. Факт кредита и его история обслуживания за прошлый период остаются в кредитной истории. У нового заёмщика появляется обязательство. Дальше в кредитной истории фиксируется дисциплина платежей.

Погашение такого кредита не отличается от обслуживания обычного займа. Новому должнику необходимо вовремя вносить платежи любым удобным способом: переводом между счетами, по реквизитам, через банкомат или в кассе банка.

Почему банк может отказать в переоформлении кредита на другого человека

Закон не обязывает банк обосновывать причину отказа перевода долга. Юлия Кузнецова назвала основные причины отказа банка в переоформлении кредита на другого человека:

Новый заёмщик не прошёл кредитный скоринг: низкий доход, высокая долговая нагрузка, нестабильная занятость, слабая кредитная история.

Нет достаточного подтверждения доходов или занятости. Чаще встречается, если новый заёмщик самозанятый или индивидуальный предприниматель.

Кредит обеспечен залогом (автомобиль, недвижимость) или поручительством, а банк не готов менять конструкцию обеспечения или риск-профиль.

Есть просрочки или реструктуризация, и банк не хочет усложнять договорную схему.

Не согласованы созаёмщики и поручители там, где это требуется правилами банка и условиями договора.

Важно понимать, что процедура переоформления кредита на другого человека не является обязанностью банка. Кредитор может отказать в переводе долга по любой причине и будет иметь на это право. Эльман Мехтиев генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности

Можно ли вернуть кредит обратно первоначальному заёмщику

После перевода чужого долга на себя отказаться от кредита в одностороннем порядке невозможно, предупредила Кузнецова. По её словам, для возврата займа потребуется заново пройти всю процедуру начиная с получения согласия банка. Вместо этого проще и быстрее оформить рефинансирование кредита на нужное лицо в том же или другом банке, считает эксперт.

Что нужно знать о переоформлении кредита на другого человека

Основные причины передать долг: развод, раздел имущества, включая наследство, продажа залогового автомобиля или квартиры. Переоформить кредит можно на любого человека, главное — получить согласие банка.

Для перевода долга запросите у банка справку об остатке по кредиту и сроках погашения, соберите пакет документов и подайте заявку на замену заёмщика. После перевода долга в кредитной истории первоначального заёмщика обязательство закроется, а у нового — появится. Обслуживание кредита после переоформления ничем не отличается от порядка погашения любого займа.

Вернуть кредит первоначальному заёмщику после перевода в одностороннем порядке нельзя. Потребуется проходить всю процедуру заново.

