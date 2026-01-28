Назван топ-5 регионов по выдаче ипотеки в 2025 году

За прошедший год россияне оформили почти миллион ипотечных кредитов (996,06 тысячи) на общую сумму 4,42 триллиона рублей. В среднем ежемесячно банки выдавали жилищные кредиты на 368,3 миллиарда рублей, следует из пресс-релиза Объединённого кредитного бюро (есть в распоряжении «Рамблера»).

В декабре 2025-го ипотечное кредитование показало максимальные за год результаты: банки выдали рекордные 162,8 тысячи кредитов на сумму 776,8 миллиарда рублей. Такой рост во многом связан с ажиотажным спросом на семейную ипотеку перед ужесточением её условий с февраля 2026 года.

При этом в целом за год жилищное кредитование замедлилось: количество выдач сократилось на 14%, а общий объём — на 9%. В 2024 году было выдано 1,16 миллиона кредитов на 4,88 триллиона рублей. Тем не менее в ОКБ такую динамику оценили как позитивную.

2025 год продемонстрировал последовательное восстановление ипотечного кредитования. После минимума января практически каждый месяц рынок хоть немного, но прибавлял, завершив год приростом на 50% в декабре. Основным фактором роста стало смягчение кредитно-денежной политики, — заявил генеральный директор ОКБ Михаил Алексин.

Регионами-лидерами по выдаче в 2025 году стали:

Москва — 80,25 тысячи кредитов на сумму 551,52 миллиарда рублей. Средний чек составлял 6,87 миллиона рублей, а средний срок — 274 месяца.

Московская область — 60,86 тысячи кредитов на сумму 353,72 миллиарда рублей. Средний чек составлял 5,81 миллиона рублей, а средний срок — 269 месяцев.

Санкт-Петербург — 47,5 тысячи кредитов на сумму 268 миллиардов рублей. Средний чек составлял 5,64 миллиона рублей, а средний срок — 277 месяцев.

Свердловская область — 37,91 тысячи кредитов на сумму 146,24 миллиарда рублей. Средний чек составлял 3,86 миллиона рублей, а средний срок — 264 месяца.

Краснодарский край — 36,9 тысячи кредитов на сумму 172,12 миллиарда рублей. Средний чек составлял 4,67 миллиона рублей, а средний срок — 300 месяцев.

Также, по данным ОКБ, исторического максимума в 2025 году достиг средний размер кредита (4,77 миллиона рублей), а средний срок увеличился до 285 месяцев (почти 24 года).

