Раскрыты причины отказов в кредитах даже при хорошем доходе

Когда вы подаёте заявку на кредит, решение принимает не конкретный сотрудник, а система оценки рисков. Она анализирует десятки параметров и выносит итоговый вердикт — и у него почти всегда есть логичное объяснение. СберСова разобралась, что влияет на ответ банка.

Сколько денег вы уже должны

С 2023 года банки обязаны учитывать долговую нагрузку клиента — это требование Банка России. Если по расчётам видно, что человеку будет сложно обслуживать новый кредит, его, скорее всего, не одобрят.

Долговая нагрузка показывает, какая часть дохода уходит на выплаты по всем кредитам, микрозаймам и кредитным картам. Как прикинуть показатель самому: нужно сложить все ежемесячные платежи (включая будущий кредит) и разделить их на средний доход за месяц.

Например, ваш доход — 50 тысяч рублей, платежи по кредитам — 20 тысяч рублей. Кредитная нагрузка составит — 40% ((20 000 / 50 000) × 100). Вероятность одобрения есть, но условия могут быть не самыми выгодными.

Если показатель превышает 50%, банки чаще всего отказывают. А вот значение до 30% считается оптимальным.

Что помогает снизить долговую нагрузку:

рефинансирование старых кредитов;

закрытие неиспользуемых кредитных карт;

снижение лимитов по картам;

подтверждение дополнительных источников дохода;

частично досрочное погашение долгов;

увеличение срока кредита, особенно по залоговым программам.

Соответствуете ли вы базовым условиям банка

Даже при хорошем доходе банк может отказать, если заёмщик не подходит под формальные требования. Для кредита наличными обычно нужны:

возраст от 18 до 80 лет на дату возврата кредита;

гражданство РФ и регистрация;

хотя бы одно зачисление зарплаты или пенсии на счёт;

подтверждённый доход;

стаж на текущем месте работы от 6 месяцев.

Для кредитов под залог недвижимости условия немного мягче, так как в этом случае банк снижает риски невозврата. Требования к заёмщику обычно такие:

возраст от 18 лет;

стаж от 3 месяцев;

доход иногда можно не подтверждать;

гражданство РФ обязательно.

Что показывает ваша кредитная история

Кредитная история — это финансовая репутация. Банк смотрит, были ли просрочки, как долго они длились, часто ли повторялись.

Даже небольшая задержка платежа в прошлом может повлиять на решение. Также отказ возможен, если кредитной истории нет вообще, — в этом случае банку сложнее оценить риски. Где проверить свою кредитную историю:

бесплатно два раза в год — в любом из этих бюро кредитных историй;

онлайн — через СберБанк Онлайн, запросив отчёт из Объединённого кредитного бюро.

Запрашиваемая сумма и условия кредита

Банк оценивает размер запрашиваемого кредита. Если он слишком большой, возможны два варианта:

одобрение на меньший лимит;

полный отказ.

Иногда разумнее подать заявку на меньшую сумму или выбрать более длинный срок кредита.

Если вы хотите взять сумму ниже минимального порога (обычно это 10 тысяч рублей), заявка будет отклонена автоматически.

Насколько корректно заполнена анкета

Анкета — один из ключевых документов. Любые расхождения в данных могут привести к отказу. Чаще всего проблемы возникают из-за:

завышенного дохода;

ошибок в стаже работы;

неточных данных.

Совет простой: указывайте только достоверную информацию и обязательно перепроверьте анкету перед отправкой.

Частота заявок и отказы

Банк видит, как часто вы обращаетесь за кредитами. Если за короткое время было много заявок и отказов, для банка это «тревожный звоночек».

Важно: лучше не подавать заявки подряд в несколько банков. Оптимально — сначала улучшить кредитную историю, а потом обращаться повторно.

Технические причины отказа

Иногда отказ совершенно не связан с финансами. Проверьте: возможно, дело в том, что вы установили самозапрет на кредиты. Это может быть:

Частичный запрет (например, касается только кредитов онлайн). Снять такой запрет можно, обратившись в банк.

Полный запрет — касается любых кредитов и микрозаймов. Его можно снять на портале «Госуслуги» или по заявлению лично в МФЦ.

Можно ли узнать, почему банк отказал

Банк не обязан объяснять, почему не одобрил кредит. Но c 2015 года причину можно узнать в своей кредитной истории. Правда, чаще всего банк пишет расплывчато. Например: «Решение принято по внутренним правилам банка».

Обычно за такой формулировкой скрывается одна из трёх причин:

в кредитной истории есть проблемы;

кредитный рейтинг слишком низкий;

на кредиты уходит большая часть дохода.

Хорошая новость: всё это можно проверить и со временем исправить.

Как увеличить шансы на одобрение кредита

Вот что действительно работает:

закройте долги;

погасите микрозаймы;

закройте ненужные кредитные карты или уменьшите по ним лимиты;

объедините несколько небольших кредитов в один;

подтвердите дополнительный доход, если он есть;

переведите зарплату в банк, где собираетесь брать кредит;

оформите страховку, если она подходит вам по условиям;

заранее подготовьте все документы и подайте полный комплект.

Ещё один совет: плюсом будет вклад или накопительный счёт в этом банке. Также шансы на одобрение выше, если вы подаёте заявку вместе с созаёмщиком или поручителем.

Что в итоге

Банк оценивает заёмщика комплексно: доходы, долги, кредитную историю, анкету и даже частоту заявок. Чем лучше вы подготовитесь и чем прозрачнее будет ваша финансовая ситуация, тем выше шансы получить кредит и хорошие условия.

Долговая нагрузка — основной фактор риска. Показатель рассчитывается исходя из соотношения ваших доходов и расходов на обслуживание кредитов. Рекомендуемый уровень — до 30%.

Запросы на слишком большие суммы кредитов увеличивают риск отказа. Лучше начинать с реалистичных сумм и приемлемых сроков погашения.

