Когда не выгодно оформлять кредит с возвратом процентов

Кредиты с возвратом процентов — распространённое рекламное предложение банков, которое обещает снизить расходы на выплату процентов, а порой и вовсе свести их к минимуму. Однако для получения такого бонуса клиент должен выполнить ряд требований. Рассмотрим подробнее, как устроены кредиты с возвратом процентов и какие условия нужно соблюсти, чтобы ими воспользоваться.

Что такое кредит с возвратом процентов

Кредит с возвратом процентов — это не отдельный вид займа, а акционная программа банка. Её суть заключается в том, что клиенту обещают вернуть часть уплаченных процентов при условии выполнения всех требований договора.

Такие акции стали распространённой практикой в банках и требуют особенного внимания со стороны заёмщика, предупреждает финансовый советник Анна Веденеева.

Возврат процентов — это не подарок, а вознаграждение за безупречное выполнение жёстких правил. Банк рассчитывает, что многие клиенты не смогут их соблюсти. Анна Веденеева Финансовый советник, член Федеральной Палаты налоговых консультантов

Механизм акции устроен следующим образом: клиент берёт кредит — по стандартной или повышенной процентной ставке, а банк обещает вернуть проценты за акционный период, который обычно короче срока кредита.

Возврат осуществляется из суммы выплаченных процентов, а не основного долга. Речь идёт о частичной корректировке переплаты, а не о «бесплатном кредите», указывает Веденеева. Для выполнения условий акции всегда предусмотрены дополнительные условия.

Какие условия для возврата процентов

Оформление страховки

Подключение страховки — ключевое требование для возврата процентов. Зачастую требуется не базовый полис, а расширенная программа у конкретного, «рекомендованного» страховщика.

Полис может быть оформлен как отдельный продукт, не привязанный к кредиту. Как правило, такой договор включает: страхование жизни и здоровья, риск утраты трудоспособности, потери работы, серьёзных заболеваний и другие риски.

При досрочном погашении займа страховая премия за неиспользованный период чаще всего не возвращается. Некоторые банки указывают: действие страхового договора должно продолжаться весь срок кредита. Тогда расторжение страхового договора раньше срока аннулирует возврат процентов по акции.

Активное использование банковских карт

Почти все кредиторы, предлагающие возврат процентов, выдвигают требование по регулярным расходам по картам своего банка — как кредитным, так и дебетовым. Фактически заёмщика стимулируют либо подключить зарплатный проект, либо постоянно расплачиваться картой этого банка.

Условия по обороту различаются, но типовой минимальный порог составляет около 10 тысяч рублей в месяц. Важна точность: если клиент потратит, например, 9999 рублей, условие считается невыполненным, и участие в программе прекращается.

Нередко банки вводят критерий по количеству операций. Так, одной крупной покупки на указанную сумму бывает недостаточно, если в программе указаны иные требования.

Пользование кредитом в течение всего согласованного срока

Ещё одно распространённое условие — фактический запрет на досрочное погашение, замаскированный под требования акции. По закону заёмщик вправе вернуть кредит раньше срока: такое право закреплено в ст. 810 Гражданского кодекса РФ, а также в Федеральном законе «О потребительском кредите (займе)».

Однако банки не заинтересованы в сокращении срока, поскольку это уменьшает процентный доход. Поэтому при досрочном погашении кредита заёмщик, как правило, автоматически теряет право на возврат ранее уплаченных процентов в рамках акции.

В подавляющем большинстве случаев любое досрочное погашение в течение акционного периода — полное или частичное — приводит к полной потере права на возврат процентов. Такой кредит категорически не подходит тем, кто планирует расплатиться с долгом раньше срока. Анна Веденеева Финансовый советник, член Федеральной Палаты налоговых консультантов

Запрет на оформление кредитных каникул

Закон позволяет заёмщикам временно приостановить выплаты по кредиту, если они столкнулись с тяжёлыми жизненными обстоятельствами или их доход снизился более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом. Однако использование кредитных каникул, как правило, лишает клиента права на возврат процентов — даже если формально условия кредитного договора не были нарушены.

Соблюдение графика выплат

Одно из ключевых требований банков — строгое соблюдение графика выплат. Даже минимальное отклонение, будь то задержка на один день или недоплата в размере 1 рубля, считается нарушением условий. В этом случае клиент автоматически теряет право на возврат процентов.

Где можно найти кредиты с возвратом процентов

Предложения кредитов с возвратом процентов в разное время можно было встретить у таких банков, как Ренессанс Банк, «Русский стандарт», Совкомбанк, ПСБ и других.

ПСБ предлагает клиенту получить кредит на срок не менее 48 месяцев, подключить страхование, регулярно пользоваться картой и вносить платежи без единой просрочки. Дополнительно нужно подключить защиту от потери работы или сервис правовой поддержки «МультиЮрист» по тарифу «Максимум» сроком на 1 год. Возврат процентов фактически «упакован» в комплекс платных услуг.

Рассматривать подобный кредитный продукт в Ренессанс Банке: при оформлении кредита клиент должен подключить сервисный пакет и ежемесячно совершать не менее 5 покупок по картам банка на общую сумму от 10 тысяч рублей. Обязательное условие — отсутствие просрочек и кредитных каникул.

Совкомбанк в описании акций не разъясняет подробные условия — кредитор указывает, что клиент может взять заём на сумму до 5 миллионов рублей и выбрать удобный срок погашения. По информации на сайте банка, скрытых платежей и комиссий не предусмотрено, а ставка не меняется в течение всего периода выплат.

Нужно ли уплачивать налог с возвращённых процентов

Платить налог с возврата не нужно. Проценты не считаются доходом физического лица — это трактуется как возврат части собственных средств или корректировка цены услуги, поэтому НДФЛ не удерживается. Банк не выдаёт справку 2-НДФЛ на эту сумму, а заёмщику не нужно отражать возврат в налоговой декларации, указала Веденеева.

Выгодно ли брать кредит с возвратом процентов

Подобный акционный кредит становится выгодным только при строгом соблюдении условий и после тщательного сравнения с другими предложениями, считает Веденеева. Потому что эффект от возврата процентов может перекрывать высокая процентная ставка, отмечает Веденеева.

Продукт может быть выгоден:

дисциплинированным заёмщикам, которые уверены в стабильности своего дохода на весь срок акции и отсутствии любых просрочек;

тем, кто не рассматривает возможность досрочного погашения и готов платить строго по графику;

в ситуациях, когда расчётная итоговая переплата после возврата оказывается ниже, чем по лучшим обычным кредитным предложениям на рынке.

Кредит скорее невыгоден:

клиентам с нерегулярным доходом или тем, кто допускает вероятность просрочки;

всем, кто планирует досрочное погашение;

если на рынке есть классические кредиты с низкой ставкой, итоговая стоимость которых безо всяких акций оказывается ниже.

Кредит с возвратом процентов: все нюансы

Кредит с возвратом процентов — это не способ автоматически сэкономить, а сложная финансовая конструкция с жёсткими правилами. Банк действительно готов вернуть часть переплаты, но только тем заёмщикам, которые безукоризненно соблюдают все условия договора.

Любая мелочь — однодневная просрочка, досрочный платёж или проблемы с другим продуктом банка — может лишить клиента обещанного возврата. Именно поэтому такие кредиты подходят далеко не всем.

Перед оформлением эксперты рекомендуют не ориентироваться на рекламу, а внимательно читать условия и сравнивать итоговую переплату с обычными кредитами. В ряде случаев классический заём с низкой ставкой оказывается более понятным и предсказуемым решением.

