В январе россияне взяли рекордное количество ипотек

В январе 2026 года Сбер выдал более 300 миллиардов рублей ипотеки, подсчитали аналитики Домклик. Это почти в пять раз превышает показатель января 2025 года и является рекордом для этого месяца за последние пять лет. Основной спрос пришёлся на семейную ипотеку: заёмщики стремились успеть оформить сделку до введения новых ограничений по программе.

© Waldemarus/iStock.com

По данным аналитиков Домклик, традиционно низкий для января спрос на ипотеку в этом году сменился ажиотажем. Объём выданных кредитов более чем в два раза превысил показатели января 2024 года (тогда выдали почти 150 миллиардов рублей) и января 2022 года (около 180 миллиардов рублей).

Более 77% от общей суммы выдач, или свыше 240 миллиардов рублей, пришлось на семейную ипотеку. Специалисты связывают это с тем, что многие россияне поспешили воспользоваться льготной cемейной ипотекой до вступления в силу новых правил с февраля 2026 года.

Напомним, с 1 февраля одна семья может оформить только один льготный кредит, по которому оба супруга обязаны стать созаёмщиками.

