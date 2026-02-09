Названы факторы, которые могут лишить второго кредита

Законодательство не ограничивает число кредитов, которые может взять один человек. Однако банки смотрят на такую ситуацию иначе. Разберём, сколько кредитов можно взять одновременно, какие факторы влияют на одобрение и как грамотно выстроить стратегию, если вам действительно нужно несколько займов.

Есть ли лимиты по количеству кредитов

Законодательных ограничений на количество кредитов, оформляемых одновременно, не существует. Но окончательное решение всегда остаётся за банком.

Важно понимать, что количество кредитов влияет на вероятность одобрения нового, поскольку банки оценивают общую платёжеспособность заёмщика, а не количество договоров. При расчёте банк определяет, насколько вероятно, что заявитель справится с дополнительной задолженностью. Василий Кутьин директор по аналитике Инго Банка

Особые ограничения действуют для льготных ипотечных программ с государственной поддержкой: их выдают только один раз. Исключение сделано для семейной ипотеки: если первый заём был оформлен до 23 декабря 2023 года, за кредитом можно обратиться повторно.

Как банки оценивают заёмщика

Ключевой показатель, влияющий на решение кредитора, — показатель долговой нагрузки (ПДН). По нему банки оценивают вашу способность выплачивать кредит. Показатель отражает, какая доля вашего дохода уходит на погашение долгов.

Как рассчитать ПДН:

Сложите все ежемесячные платежи по кредитам. Разделите эту сумму на ваш ежемесячный доход. Умножьте результат на 100%.

Пример: ваш доход — 80 тысяч рублей, платежи по кредитам — 40 тысяч рублей.

ПДН = (40 000 / 80 000) × 100% = 50%.

Как банки интерпретируют ПДН:

До 30% — оптимальный уровень. Банки охотно одобряют кредиты и предлагают выгодные условия.

— оптимальный уровень. Банки охотно одобряют кредиты и предлагают выгодные условия. 30–50% — кредит возможен, но могут повысить ставку или уменьшить сумму займа.

— кредит возможен, но могут повысить ставку или уменьшить сумму займа. Более 50% — высок риск отказа. Банк посчитает, что у вас останется слишком мало денег на жизнь после выплат.

При оценке долговой нагрузки банк учитывает не только обязательства по кредитам и микрозаймам, но и лимиты по кредитным картам — даже если вы ими не пользуетесь.

При рассмотрении заявки на кредит банк оценивает и другие критерии:

Кредитная история . Анализируются своевременность погашения предыдущих займов, наличие просрочек.

. Анализируются своевременность погашения предыдущих займов, наличие просрочек. Стаж работы и стабильность занятости . Предпочтение отдаётся заёмщикам с длительным стажем на текущем месте работы.

. Предпочтение отдаётся заёмщикам с длительным стажем на текущем месте работы. Наличие залога или поручителей. Эти факторы могут улучшить условия кредитования и повысить вероятность одобрения.

Можно ли одновременно подать заявки в несколько банков

Одновременные обращения за кредитами сразу в несколько финансовых организаций способны негативно повлиять на репутацию заёмщика среди банков. Каждый запрос на кредит сопровождается обращением банка в бюро кредитных историй (БКИ). Там хранится кредитная история, где фиксируются все обращения.

Не стоит подавать заявки сразу в несколько банков одновременно. Такое поведение банки могут расценить как попытку мошенничества или как нахождение под воздействием мошенников, — сообщили «Рамблеру» в пресс-службе ВТБ.

Поэтому многие банки используют скоринговые системы, которые уже на этапе первичной проверки отсеивают заявки клиентов с избыточным числом недавних запросов.

Как повысить шансы на одобрение нескольких кредитов

Если вам необходимо взять несколько кредитов одновременно, воспользуйтесь этими рекомендациями:

Проверьте кредитную историю . Убедитесь, что в ней нет ошибок или просрочек. При необходимости исправьте недочёты.

. Убедитесь, что в ней нет ошибок или просрочек. При необходимости исправьте недочёты. Снизьте кредитную нагрузку. Для этого увеличьте официальный доход или рефинансируйте старые кредиты под меньший процент.

Подготовьте документы о доходах. Чем больше подтверждённых источников дохода вы предоставите, тем выше шансы на одобрение.

Чем больше подтверждённых источников дохода вы предоставите, тем выше шансы на одобрение. Предоставьте обеспечение . Залог или поручители могут существенно повысить доверие банка.

. Залог или поручители могут существенно повысить доверие банка. Обращайтесь в банки, с которыми у вас установлены отношения . Банки охотнее выдают кредиты своим клиентам, поскольку могут оценить их платёжеспособность и финансовые привычки.

. Банки охотнее выдают кредиты своим клиентам, поскольку могут оценить их платёжеспособность и финансовые привычки. Избегайте одновременной подачи множества заявок. Лучше делать запрос в один-два банка и дождаться решения. Если будет отказ, можно узнать его причину и скорректировать свои действия.

Перед оформлением нескольких займов важно объективно оценить уровень своего дохода, предупреждает Кутьин. Эксперт советует избегать неоправданного оптимизма относительно будущих доходов и призывает проявлять осторожность при малейших сомнениях.

Можно ли получить несколько кредитов

Решение о предоставлении нового займа принимает исключительно сам банк, основываясь на внутренней кредитной стратегии и оценке риска. Ключевым критерием выступает показатель долговой нагрузки. Он рассчитывает долю дохода, направляемую на погашение долгов. Помимо ПДН, кредиторы анализируют кредитную историю, стабильность занятости и наличие обеспечения.

Перед тем как взять несколько кредитов, нужно проверить кредитную историю, снизить текущую нагрузку и подготовить документы, подтверждающие доход. Также избегайте массовой подачи заявок в разные банки — лучше последовательно обращаться в одну-две финансовые организации и учитывать их обратную связь при дальнейших действиях.

