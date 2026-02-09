Аналитики раскрыли, что ждать от ЦБ на заседании в феврале

Следующее заседание Банка России по ключевой ставке состоится 13 февраля. По мнению опрошенных «Рамблером» экспертов, регулятор может как сохранить «ключ» на прежнем уровне — 16% годовых, так и снизить его умеренно — на 50 базисных пунктов, установив 15,5% годовых. Мы разобрались, какие обстоятельства способны повлиять на решение регулятора, а также как оно скажется на экономике, курсах валют и кредитовании.

Что говорит в пользу паузы

Сохранение ставки на уровне 16% — сейчас наиболее вероятный сценарий, считают опрошенные «Рамблером» аналитики. В начале 2026 года усилились проинфляционные факторы: ускорилась месячная инфляция на фоне повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22%.

Данные Росстата показали, что с начала года по 2 февраля инфляция составила 2,11%, а с начала февраля — 0,07%. Январскую инфляцию предварительно оценивают в 2,04%. Это заметно выше показателя в январе 2019 года (1,01%), когда ставка НДС была повышена с 18 до 20%, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Годовая инфляция, по данным Минэкономразвития, ко 2 февраля выросла до 6,46%, тогда как неделей ранее она составляла 6,43%, а по итогам 2025 года находилась на уровне 5,59%. По мнению Беленькой, такие данные несут риски для выполнения базового прогноза ЦБ на конец года (4–5%). Это требует от регулятора дополнительной осторожности при принятии решений по ставке.

Дополнительным аргументом в пользу сохранения ключа остаётся неоднородная динамика экономической активности, указывает Беленькая. В IV квартале 2025 года рост экономики по сравнению с предыдущим кварталом заметно ускорился, причём ключевым драйвером оставался потребительский спрос, а также государственные расходы.

Рекордные потребительские расходы в декабре зафиксированы на уровне 8,4 триллиона рублей, следует из данных СберИндекса. Это на 10,8% выше показателя годом ранее, а в реальном выражении рост составил 4,8%. Беленькая связывает такую тенденцию с желанием потребителей успеть приобрести дорогостоящие товары до вступления в силу увеличения налога. Одновременно многие компании старались избавиться от остатков товара, искусственно снижая их цену, — такое мнение выразил заместитель главы ЦБ Алексей Заботкин.

По словам Беленькой, влияние январского роста цен носит разовый характер и связано не только с повышением НДС. Среди других факторов ранее опрошенные «Рамблером» аналитики отмечали: утильсбор, рост стоимости акцизов, увеличение минимальных цен на алкогольные напитки и табак, удорожание туристических услуг.

Ещё одним аргументом в пользу сохранения ставки на текущем уровне являются высокие инфляционные ожидания бизнеса (выросли в январе до 10,4 с 8,5% в декабре), указывает глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Как следует из бюллетеня «О чём говорят тренды», январский скачок цен сформировал убеждение у компаний и потребителей в продолжительном характере инфляции. Оно влечёт за собой сохранение роста цен даже в отсутствие объективных факторов.

Дальнейшее снижение инфляции к цели в 4% продолжит требовать сохранения жёстких денежно-кредитных условий в экономике, что указывает на возможность пауз в цикле снижения ключевой ставки и её сохранение на достаточно высоком уровне до конца года. Таким образом, Банк России даёт достаточно жёсткий сигнал о том, что снижение ставки будет происходить медленно и с паузами. Наталия Пырьева Ведущий аналитик «Цифра брокер»

Что говорит в пользу снижения ставки 13 февраля

Оперативные данные по инфляции указывают на вероятное замедление экономической активности в начале 2026 года по сравнению с последним кварталом 2025 года, указывает Беленькая. В этой связи она не исключает слишком сильного её торможения в течение года и увеличения финансовых трудностей у предприятий под влиянием жёстких денежно-кредитных условий.

Эксперт обращает внимание на заявление Алексея Заботкина, что суммарно по трём месяцам (ноябрь, декабрь, январь) сценарий по инфляции близок к октябрьскому прогнозу. Кроме того, инфляционные ожидания населения в январе не выросли — остаются на уровне 13,7%. А рост кредитования в 2025 году замедлился до 9,4% и (за исключением ипотеки) был близок к прогнозам ЦБ (8–11%).

Центробанку важно удерживать достаточную жёсткость денежно-кредитных условий на фоне изменчивой инфляции текущего года, однако снижение на 50 базисных пунктов (далее — б. п.) до 15,5% этому не противоречит, подчёркивает главный экономист БКС Мир инвестиций Илья Фёдоров.

На наш взгляд, снизить ставку сейчас — это вполне укладывается в понятие ЦБ ничего не менять до оценки влияния роста тарифов и налогов. То есть ЦБ не меняет подход к определению жёсткости и не корректирует траекторию ставки. Первые оценки инфляции в целом соответствуют логике и уровню влияния изменений на цены. Илья Федоров Главный экономист «БКС Мир инвестиций»

Согласно базовому прогнозу аналитиков SberCIB, в феврале 2026 года ожидается снижение ключевой ставки до 15,5%. Этому способствуют общее смягчение риторики ЦБ и инфляционные показатели осени, оказавшиеся ниже ожиданий. В дальнейшем регулятор продолжит планомерно опускать ставку, стремясь к уровню 12% годовых к концу декабря, полагают аналитики SberCIB.

Их оптимистичный сценарий допускает более радикальное снижение — до 10% к концу года. Такой вариант развития событий возможен при существенном улучшении геополитической обстановки, сокращении дисконтов на экспорт и минимизации бюджетных рисков. В этом случае активное смягчение политики начнётся уже в первом полугодии, и ставка достигнет 13% уже к апрелю.

В Газпромбанке допускают продолжение цикла снижения в одном из сценариев. Благодаря нововведениям ЦБ банки и микрофинансовые организации стали требовать больше документов, тщательнее проверять заёмщиков и чаще отказывать в кредитах, указывает главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков. В частности, ужесточились лимиты на выдачу проблемным заёмщикам, а банки и МФО с 1 января оценивают доход клиента только по официальным документам или статистике по региону.

По мнению эксперта, это компенсировало прошлые снижения ставки: условия для получения денег остались жёсткими. Технически эти обстоятельства могут обеспечить продолжение цикла снижения ключевой ставки небольшим шагом и в феврале, считает Бирюков.

Как решение по ставке скажется на рубле

Аналитики сходятся во мнении, что предстоящее заседание Банка России не станет шоковым фактором для национальной валюты, а курс рубля в ближайшее время сохранит текущую стабильность. Она обеспечивается несколькими факторами, говорит аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Во-первых, правительство эффективно регулирует ситуацию с ценами на нефть.

Во-вторых, внутри страны иностранная валюта стала менее востребованной: её можно свободно купить, но отправить за рубеж официально стало гораздо сложнее.

В такой обстановке рубль может дольше оставаться стабильным, поскольку факторы, на него влияющие, видимо, останутся неизменными. Поэтому в ситуации сохранения уровня ключевой ставки на отметке 16% курс рубля сохранит свою прежнюю динамику. Александр Потавин Ведущий аналитик ФГ «Финам»

Его прогноз по курсу рубля до конца февраля:

доллар: 76,5–80 рублей;

евро: 90,5–94 рубля;

юань: 11–11,5 рубля.

Как решение по ставке отразится на фондовом рынке

Влияние февральского решения по ключевой ставке на фондовый рынок, судя по комментариям экспертов, будет ограниченным. Фондовый рынок в целом уже учитывает сценарий сохранения ставки, поэтому значительной переоценки активов не ожидается, считает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. По её словам, даже в случае неожиданного снижения «ключа» на 25–50 базисных пунктов рост индекса Мосбиржи — главного показателя российского рынка — может составить лишь несколько процентов.

Факт смягчения денежно-кредитной политики способен улучшить ожидания инвесторов и поддержать спрос на акции закредитованных компаний за счёт снижения стоимости обслуживания долга, считает Малых. При снижении процентной ставки инвесторы начнут постепенно выводить деньги из облигаций и перекладывать их в акции, поскольку доходность долговых инструментов будет уменьшаться.

Но полагаться лишь на февральское снижение не стоит: рынок проходит стадию охлаждения, однако на горизонте года сохраняются ожидания смягчения денежно-кредитной политики. В таких условиях коррекционные периоды могут стать удачным моментом для приобретения акций, заключила эксперт.

Самый вероятный сценарий 13 февраля

Базовый сценарий аналитиков — сохранение ключевой ставки на уровне 16% годовых. Такой шаг позволит Банку России оценить влияние январского ускорения инфляции, динамику инфляционных ожиданий и последствия повышения налогов и тарифов.

Альтернативный вариант — снижение ставки на 50 базисных пунктов до 15,5% — возможен при подтверждении тенденции к замедлению инфляции и охлаждению кредитования. Однако даже в этом случае существенных изменений на валютном и фондовом рынках эксперты не ожидают.

