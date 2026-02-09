Россияне бросились покупать квартиры после Нового года

В январе клиенты Сбера приобрели в ипотеку по рыночной ставке квартиры на 54,2 миллиарда рублей, подсчитали эксперты аналитического центра Домклик. Объём выдач за месяц оказался в четыре раза выше показателя января 2025 года.

© Freepik

Активнее всего рыночную ипотеку оформляли жители Самарской, Кемеровской и Московской областей. Доли базовой ипотеки в выдачах там составили 26,8, 22,8 и 22% соответственно.

Всего за январь в Сбере оформили ипотечных кредитов на 310 миллиардов рублей. Из них почти 260 миллиардов пришлись на программы государственной поддержки.

Рекордные показатели зафиксированы по семейной ипотеке — за первый месяц 2026 года россияне совершили сделки более чем на 240 миллиардов рублей. Доля программы в объёме выдач составила 77,4%. Заёмщики спешили оформить кредит на старых условиях. С 1 февраля в России ужесточили требования к выдаче ипотеки по семейной программе.

Выдачи Дальневосточной и Арктической ипотеки в январе выросли в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, до 11,8 миллиарда рублей.

