Россиян будут уведомлять обо всех оформленных кредитах

Россияне будут узнавать обо всех оформленных на них кредитах через мгновенные уведомления от Госуслуг. Нововведение вступит в силу уже в 2026 году, рассказал глава Службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута. Интервью опубликовано на сайте регулятора.

Период охлаждения перед взятием кредитов был введён в сентябре 2025 года. Уже за первый месяц работы новое правило помогло предотвратить хищение более 44 миллиардов рублей.

Уведомление на Госуслугах даст возможность быстро отреагировать, если кредит или заём был оформлен без его ведома или человек решит от него отказаться в период охлаждения, установленный законом (от 4 до 48 часов в зависимости от суммы заимствования), без уплаты каких-либо штрафов, — объяснил Мамута.

Кроме того, Банк России разработал процедуру для граждан, которые получили на счёт деньги в результате мошеннических схем. Теперь банки обязаны принимать заявления об отказе от таких зачислений через онлайн-приложения, горячие линии или в офисах.

Для запуска этой процедуры человеку потребуется специальный идентификатор (REQ) — такой код Банк России выдаёт гражданину после того, как рассмотрит его просьбу убрать данные из базы подозрительных счетов. Как только заявление будет подано, банк самостоятельно переведёт деньги обратно в банк отправителя для их возврата законному владельцу.

Весь процесс завершается уведомлением регулятора, который на основании факта добровольного возврата примет решение об окончательной очистке финансовой репутации клиента и его исключении из чёрного списка мошенников.

Представитель ЦБ также прокомментировал проблему с навязыванием клиентам банков платных услуг при оформлении кредитов. По словам Мамуты, подобные случаи в 2025 году выявили даже в практике крупных кредиторов. Регулятор провёл адресную работу и устранил нарушения.

Количество жалоб на недобросовестные продажи банков сократилось примерно на 14%, а число претензий к навязыванию дополнительных услуг при оформлении потребительских кредитов упало более чем на 30%, привёл статистику Мамута.

ЦБ фиксирует и другие нарушения, в частности случаи завышения размера государственного софинансирования при продаже программ долгосрочного сбережения (ПДС) со стороны банков. Некоторые финансовые организации не в полной мере раскрывали условия досрочного расторжения договора, делая акцент на привлекательности самого продукта. Но всплеск жалоб на ПДС в 2025 году обусловлен прежде всего резким ростом объёмов продаж, а не системными нарушениями, подчеркнул представитель Центробанка.

В России уже есть ренкинги по жалобам на банки и страховые компании. Теперь ЦБ планирует ввести соответствующий список для микрофинансовых организаций (МФО), рассказал Мамута.

Ещё одно нововведение в планах регулятора — внедрение единых механизмов для рынка рассрочки на жильё. Совместно с правительством ЦБ разрабатывает механизм перехода прав собственности и другие алгоритмы.

Важно, чтобы после ввода дома в эксплуатацию право собственности переходило покупателю, а у застройщика возникало залоговое право. Информация о долговой нагрузке будет передаваться в БКИ, а условия договора и последствия просрочки будут изложены максимально подробно и в понятной форме с графиком платежей, — отметил Мамута.

Также закон установит лимит для штрафов по рассрочке на жильё — не более 20% годовых от суммы просрочки, а не от всей задолженности.

