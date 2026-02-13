Аналитики оценили, как снижение ключевой ставки повлияет на финансы россиян

На заседании 13 февраля Банк России принял первое в 2026 году решение по ключевой ставке — и продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики. Регулятор уменьшил ставку на 50 базисных пунктов, до 15,5% годовых. Это шестое подряд снижение с лета 2025 года. ЦБ объяснил решение охлаждением экономики, спадом инвестиций и умеренным ростом кредитования. Январский скачок инфляции регулятор считает временным. «Рамблер» спросил экспертов, как решение регулятора отразится на процентах по кредитам, доходности вкладов и курсе рубля.

Бэкграунд решения: ЦБ поверил в разовый характер инфляции

Решение об уменьшении «ключа» до 15,5% годовых стало шестым подряд в цикле смягчения денежно-кредитной политики, который начался летом 2025 года. Накануне заседания большинство экспертов предполагали, что регулятор возьмёт паузу из-за высокой январской инфляции. Однако Банк России расценил январский рост цен как временный фактор, не влияющий на долгосрочную тенденцию снижения темпов инфляции.

По мнению регулятора, на рост цен в январе повлияли повышение налога на добавленную стоимость (НДС), увеличение акцизов, индексация регулируемых цен и тарифов, коррекция цен на овощи и фрукты.

Наблюдалось некоторое перераспределение инфляции между 2025 и 2026 годами. Но в целом накопленный рост цен с ноября по январь соответствует ожиданиям Банка России, — говорится в пресс-релизе с решением по ключевой ставке.

Что позволило ЦБ продолжить смягчение:

Экономика охлаждается . Общая экономическая активность в стране в 2025 году замедлилась: рост ВВП по итогам года составил 1%. Всплеск экономической активности в IV квартале частично объясняется ажиотажным потребительским спросом перед повышением налога на добавленную стоимость (НДС) — в ближайшие месяцы он будет более сдержанным.

. Общая экономическая активность в стране в 2025 году замедлилась: рост ВВП по итогам года составил 1%. Всплеск экономической активности в IV квартале частично объясняется ажиотажным потребительским спросом перед повышением налога на добавленную стоимость (НДС) — в ближайшие месяцы он будет более сдержанным. Денежно-кредитные условия смягчились, но остаются жёсткими . Ставки по кредитам и депозитам уменьшились, что подтверждает смягчение ДКП. При этом доходности денежного рынка и гособлигаций в реальном выражении существенно не изменились. Неценовые условия банковского кредитования по-прежнему жёсткие.

. Ставки по кредитам и депозитам уменьшились, что подтверждает смягчение ДКП. При этом доходности денежного рынка и гособлигаций в реальном выражении существенно не изменились. Неценовые условия банковского кредитования по-прежнему жёсткие. Кредитная активность в конце 2025 — начале 2026 года была сдержанной после повышенных темпов роста в осенние месяцы, подчеркнули в ЦБ. Рост корпоративного и розничного кредитования (без учёта ипотеки) в 2025 году составил 9,4% — это укладывается в прогноз ЦБ 8–11%.

после повышенных темпов роста в осенние месяцы, подчеркнули в ЦБ. Рост корпоративного и розничного кредитования (без учёта ипотеки) в 2025 году составил 9,4% — это укладывается в прогноз ЦБ 8–11%. Склонность домашних хозяйств к сбережению остаётся высокой .

. Инфляционные ожидания населения не выросли . В январе они сохранились на уровне 13,7%. Это высокое значение — максимальное за 12 месяцев.

. В январе они сохранились на уровне 13,7%. Это высокое значение — максимальное за 12 месяцев. Напряжённость на рынке труда снижается. Доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, достигла минимума с середины 2023 года. Компании планируют более умеренные индексации зарплат.

Повышение НДС, утильсбора и акцизов действительно дало всплеск инфляции в январе, но, по оценке зампреда ЦБ Алексея Заботкина, суммарно за три месяца (ноябрь — январь) инфляция близка к октябрьскому прогнозу регулятора. Тем не менее ЦБ отмечает в пресс-релизе, что видит среди основных проинфляционных рисков:

длительное отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста;

высокие инфляционные ожидания;

эффект от повышения НДС и регулируемых цен;

а также ухудшение условий внешней торговли.

Таким образом, сигнал регулятора стал мягче, но намёков на непременное продолжение нисходящего тренда не содержит. В пресс-релизе по итогам заседания подчёркивается, что период жёсткой денежно-кредитной политики будет длиться, сколько необходимо, а дальнейшие решения будут зависеть от устойчивости замедления инфляции.

Одновременно с этим ЦБ повысил прогноз инфляции на 2026 год до 4,5–5,5% (ранее ожидалось 4–5%). Но траектория осталась прежней: устойчивая инфляция вернётся к цели в 4% во втором полугодии.

Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% в 2026 году, что означает сохранение жёстких денежно-кредитных условий.

Как изменятся ставки по вкладам

Снижение ключевой ставки до 15,5% — сигнал банкам начинать плавно удешевлять депозиты. Но резкого падения не будет: решение во многом уже было учтено в текущих ставках, считают опрошенные «Рамблером» аналитики.

По данным ЦБ на конец января, средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков составляла около 14,57%. Она последовательно снижалась весь месяц.

Но далее банки не будут быстро и синхронно снижать ставки по вкладам, уверен аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Они продолжат конкурировать за средства населения и ориентироваться на собственные потребности в них. Эксперт предполагает, что снижение будет неоднородным и в первую очередь затронет короткие и среднесрочные вклады. Ставки по долгосрочным вкладам будут снижаться медленнее.

В преддверии заседания многие крупные банки пересмотрели условия по своим накопительным продуктам и повысили ставки по вкладам. Но со снижением ключевой ставки можно ожидать постепенного снижения доходности по вкладам и накопительными счетам, но на уровне шага изменения «ключа». Ожидать, что снижение ставок будет происходить быстрее, точно не стоит. Ольга Горюкова отраслевой эксперт, кандидат экономических наук

Несмотря на очередное снижение ключевой ставки, реальная доходность сбережений пока остаётся высокой. При годовой инфляции 6,46% и депозитных ставках около 14,5% вкладчики всё ещё получают существенную доходность выше роста цен.

Как изменятся ставки по кредитам

Для заёмщиков решение ЦБ — слабый, но всё же позитивный сигнал. Кредиты начнут дешеветь, но очень медленно и неравномерно, считает Владимир Чернов. Банки не будут спешить снижать ставки для всех заёмщиков в целом, считает эксперт.

В первую очередь снижение коснётся корпоративных клиентов и наиболее качественных заёмщиков. Для заёмщиков с повышенным риском условия будут смягчаться медленнее, поскольку банки по-прежнему осторожно оценивают платёжеспособность клиентов. Владимир Чернов Аналитик Freedom Finance Global

Основные причины осторожности кредиторов:

высокие риски невозврата;

требования ЦБ по макропруденциальным лимитам;

дороговизна фондирования (вклады всё ещё дорогие).

Но настоящего оживления розничного кредитования пока можно не ждать, считает кандидат экономических наук Ольга Горюкова. При такой неспешной динамике, которой сейчас придерживается ЦБ, стоимость кредитных продуктов будет сохраняться на высоком, а в отдельных категориях и на заградительном уровне.

Как решение повлияет на курс рубля

Большинство экспертов, опрошенных «Рамблером», не ожидают, что снижение ставки на полпроцента существенно повлияет на курс рубля. Ключевые факторы, которые сейчас влияют на национальную валюту, — это внешняя торговля, геополитика и капитальные ограничения.

Динамика рубля по-прежнему в большей степени будет зависеть от экспортной выручки, платёжного баланса, бюджетных операций и ситуации на сырьевых рынках, полагает Владимир Чернов. При этом более мягкая политика ЦБ может немного снизить поддержку рубля со стороны процентных ставок, но без резких движений.

Некоторую опасность для позиции рубля в снижении ставки видит Михаил Зельцер. В частности, снизится давление на финансы экспортёров и импортёров, увеличится спрос и сократится предложение валюты на рынке.

Но особо переживать за национальную валюту не стоит, говорит аналитик: она держится на максимумах с 2023 года. Доллар при этом совсем недавно установил трёхлетний минимум около отметки 75. Решение ЦБ может подтолкнуть иностранные валюты к росту. По прогнозу БКС, к весне доллар вернётся к отметке 80 рублей, юань — ближе к 11,5 рубля, евро — к 95 рублям.

Краткосрочный прогноз (февраль — март) от ведущего аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар — 77–81 рубль.

Евро — 91–95 рублей.

Юань — 11,2–11,7 рубля.

Что будет дальше: прогнозы экспертов

Снижение ставки в феврале открывает дискуссию о дальнейших шагах ЦБ. Следующее заседание — 20 марта 2026 года.

Основные сценарии:

Пауза в марте (базовый прогноз). ЦБ возьмёт время, чтобы оценить эффект от февральского снижения и динамику инфляции в феврале — марте. Инфляционные ожидания остаются высокими, а январский скачок цен ещё требует осмысления.

Теперь ЦБ может взять паузу — нужно будет взвесить факторы и оценить эффективность уже принятых решений. Тем не менее к концу года ставка может быть уже около 12%, а цикл смягчения ДКП после вероятного перерыва наверняка продолжится. Михаил Зельцер Аналитик «БКС Мир инвестиций»

Продолжение снижения (оптимистичный сценарий). Если февральская инфляция окажется ниже ожиданий, а кредитование продолжит охлаждаться, ЦБ может снизить ставку ещё на 0,5 п. п. уже в марте.

С учётом сужения прогноза по среднему уровню ключевой ставки до 13,5–14,5%, денежно-кредитная политика будет оставаться крайне жёсткой. Особенно если ЦБ прав в оценке будущих темпов роста цен. Поэтому ожидания на март остаются осторожными. Борис Копейкин главный экономист Института экономики роста им. Столыпина

По мнению Копейкина, всё будет зависеть от фактической инфляции и от развития ситуации в экономике. Опираясь на пресс-релиз регулятора, эксперт делает вывод, что большую важность для дальнейших решений будут иметь динамика курса рубля и внешние условия.

