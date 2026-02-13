Банки пошли на один шаг в ответ на решение ЦБ

С 16 февраля Сбер снижает ставку рефинансирования кредитов до 18,9% годовых с текущих 19,4% годовых. Об этом «Рамблеру» сообщили в пресс-службе банка.

© Senad Delalic/legion-media.com

Теперь клиенты Сбера смогут объединить несколько долгов в один под более выгодный процент с меньшей годовой переплатой. Максимальная ставка Сбера по вкладам остаётся без изменений, на уровне 15% годовых.

Пересмотр ставки рефинансирования кредитов в Сбере стал ответом на шестое подряд снижение ключевой ставки Банка России. 13 февраля регулятор уменьшил «ключ» на 50 базисных пунктов, до 15,5% годовых. При этом большинство аналитиков ожидали, что ЦБ возьмёт паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики.

