Набиуллина  выразила уверенность в дальнейшем снижении ключевой ставки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции сообщила, что у регулятора появилось больше уверенности в возможности дальнейшего снижения ключевой ставки. Корреспондент «Рамблера» собрал главные тезисы с пресс-конференции главы ЦБ.

© Кирилл Зыков/РИА Новости

Сигнал ЦБ: что будет с ключевой ставкой дальше

Регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в соответствии с базовым сценарием, сказала Набиуллина. В соответствии с ним в 2026 году «ключ» составит 13,5–14,5%, в 2027 году — 8–9%.

В нашем обновлённом прогнозе возвращение инфляции к цели потребует немного более высокой ставки <...>. За последние четыре года, когда из-за проинфляционных шоков цель по инфляции не достигалась, инфляционные ожидания закрепились на повышенных уровнях. Их снижение будет происходить достаточно медленно, — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ объяснила потребность в плавном и медленном снижении ставки, в частности повышенными темпами индексации регулируемых услуг и тарифов в ближайшие годы.

Ситуация с инфляцией в январе

На заседании 13 февраля регулятор повысил прогноз по инфляции на конец года до 4,5–5,5%. Но во втором полугодии 2026 года планируется вернуть устойчивую инфляцию к 4%. Набиуллина объяснила повышение прогноза тем, что цены в январе существенно выросли в том числе из-за ярко выраженного эффекта от увеличения налога на добавленную стоимость (НДС).

Ещё один фактор, который выделила глава ЦБ, — перераспределение инфляции между периодами: в ноябре и декабре из-за тёплой погоды цены на плодоовощную продукцию не повышались и это повышение перешло на январь. Оно также связано с повышением издержек тепличных хозяйств на отопление из-за ухудшений погодных условий.

Набиуллина выразила надежду, что пик инфляционного давления и ожиданий от повышения НДС уже пройден. Однако она указала, что ответ на вопрос об исчерпании эффекта от снижения налога появится после получения данных за первый квартал этого года.

По мнению Набиуллиной, риски вторичных инфляционных эффектов от налоговых мер не выросли. На это указывает динамика инфляционных ожиданий населения в январе, которые остались без изменений (на уровне 13,7%).

Как ЦБ оценивает риски

Глава Центробанка перечислила основные проинфляционные риски: длительное отклонение российской экономики от траектории сбалансированного роста, повышенные инфляционные ожидания и цены на нефть.

Утверждённые в законе параметры бюджета предполагают его сильное дезинфляционное влияние в этом году. Но развитие ситуации может отклониться от параметров прогноза в части, например, ненефтегазовых доходов. Если ненефтегазовый дефицит вырастет, то наши возможности по снижению ключевой ставки, скорее всего, уменьшатся, — отметила Набиуллина.

Оценка роста экономики

По итогам прошлого года рост экономики составил 1% — это верхняя граница прогноза ЦБ, сказала Набиуллина. В конце года наблюдалась активизация потребительского спроса. По словам главы регулятора, это было ожидаемо и связано с повышением утилизационного сбора и НДС.

Люди старались делать крупные покупки заранее, по старым ценам. В начале этого года мы рассчитываем увидеть зеркальную картину — более сдержанную потребительскую активность, сообщила Набиуллина.

Ситуация на рынке труда

Глава Центробанка отметила снижение напряжения на рынке труда. Уровень безработицы остаётся минимальным. Количество компаний, испытывающих трудности из-за нехватки сотрудников, значительно уменьшилось и достигло самого низкого показателя за последние два года. Компании планируют повышать зарплаты гораздо скромнее, чем годом ранее.

Что ожидает ЦБ по кредитам и депозитам

Денежно-кредитная политика смягчается, но в целом остаётся жёсткой. Розничное кредитование немного ускорилось, но практически целиком за счёт роста спроса на ипотеку, отметила Набиуллина. По её словам, он был связан с ожиданием ужесточения условий по льготным программам, поэтому в будущем ожидается коррекция.

С устойчивым снижением инфляции ипотека станет массово доступной, считают в Центробанке. Глава ЦБ разъяснила, что уровень рыночных ипотечных ставок напрямую зависит от объёма льготного жилищного кредитования: чем больше ипотек выдаётся на льготных условиях, тем выше ставки по обычным кредитам.

Использование наличных при покупке недвижимости

Предложений по запрету на использование наличных при покупке недвижимости глава ЦБ сказала, что не видела. Она отметила, что с 2015 года произошло существенное изменение пропорций между наличным и безналичным способами расчётов: если в 2015 году на безналичные расчёты приходилось 30%, то сейчас — 88%.

Набиуллина подчеркнула, что этого удалось достичь за счёт того, что безналичные расчёты были удобнее и дешевле. Запрет, наоборот, может привести к негативным эффектам и способствовать тому, что сделки будут переходить в теневую область, добавила

Ранее Минфин предложил запретить регистрацию сделок с наличными между юридическими и физическими лицами, если их сумма превышает 5 миллионов рублей. К таким сделкам в том числе относятся сделки с куплей-продажей недвижимости.

