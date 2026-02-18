В России заработал сервис, который поможет не разориться на кредитах

Есть стереотип о том, что кредиты — это всегда невыгодно и их не стоит брать ни при каких обстоятельствах. Однако такое мнение — это когнитивное искажение, возникшее в результате нерационального использования кредитования. Например, когда заёмщики брали кредиты без расчёта риска, при высокой долговой нагрузке или без тщательного изучения условий кредитования, включавших скрытые доплаты и проценты.

Однако нередко бывают случаи, когда кредит позволил совершить выгодную покупку с переплатой значительно ниже потенциальной экономии. Нередко люди сожалеют, что упустили шанс приобрести квартиру или автомобиль, сравнивая цены прошлых лет с сегодняшними. Чтобы не упускать возможности, уверенно планировать своё будущее и исполнять мечты, Сбербанк разработал сервис «Кредитный потенциал». Клиенты получают не только информацию о доступной сумме займа, но и инструмент для анализа финансовых возможностей.

Как работает кредитный потенциал

«Кредитный потенциал» — это сервис, который показывает максимальную сумму кредита, доступную вам в данный момент. Он анализирует финансовое состояние клиента и подсказывает, какой кредит будет комфортным.

При расчёте учитывается комплекс факторов, среди которых:

ваши текущие финансовые возможности;

кредитная история;

какие продукты банка вы используете;

являетесь ли вы зарплатным клиентом;

ваши задолженности, включая кредиты, где вы выступаете поручителем или созаёмщиком;

регулярные платежи по действующим кредитам;

соотношение кредитной нагрузки к уровню доходов;

наличие кредитных карт и использованный или свободный лимит по ним;

другие параметры, влияющие на кредитный риск.

С помощью сервиса можно:

за 2–3 минуты узнать доступный кредитный лимит без оформления заявки;

увидеть факторы, которые влияют на сумму одобрения;

получить советы по снижению нагрузки;

подобрать кредитный продукт под свои возможности.

Кредитный потенциал — инструкция по применению

Шаг 1. Решите, нужен ли вам кредит?

Прежде чем оформлять кредит, важно честно ответить себе на несколько вопросов:

Действительно ли покупка нужна именно сейчас? Насколько она важна в долгосрочной перспективе? Насколько стабильны ваши доходы? Есть ли финансовая подушка? Что будете делать, если расходы неожиданно вырастут?

Эти простые размышления помогают принять взвешенное решение и избежать необдуманной нагрузки.

Шаг 2. Определение подходящей суммы и условий

Допустим, взвесив все за и против, вы приняли решение взять кредит. Теперь важно понять, какие суммы будут для вас комфортными. «Кредитный потенциал» помогает оценить лимит заранее, увидеть, как он может измениться, если вы закроете старый кредит или снизите нагрузку, и понять, насколько безопасным будет будущий платёж.

Шаг 3. Выбор вида кредита

Далее предстоит решить, какой продукт подходит именно вам:

Потребительский кредит — для небольших покупок или краткосрочных нужд.

— для небольших покупок или краткосрочных нужд. Автокредит — для покупки транспортных средств.

— для покупки транспортных средств. Ипотека — для приобретения жилья.

— для приобретения жилья. Рассрочки — для выгодного распределения денег.

Выбирать кредит следует осторожно. Стоит учитывать не только величину доступной суммы, но и процентную ставку, график платежей. Именно здесь имеет значение ваш кредитный потенциал. Он поможет выбрать наиболее выгодный кредитный продукт с точки зрения:

доступной суммы;

требуемого обеспечения;

стоимости и срока кредита.

Шаг 4. Управление кредитом: советы и рекомендации

Чтобы кредит оставался удобным инструментом, важно грамотно им пользоваться:

вносить платежи вовремя;

контролировать бюджет;

использовать досрочное погашение, чтобы уменьшить переплату;

избегать новых обязательств.

Что делать, если возникли трудности с оформлением кредита

Некоторые обстоятельства могут затруднить процесс получения кредита. Среди наиболее распространённых причин отказа:

Низкий кредитный рейтинг из-за прошлых просрочек или невыплаченных долгов.

Неподтверждённые доходы.

Высокий уровень долговой нагрузки.

В подобных ситуациях следует поработать над своим кредитным профилем и кредитной историей. Для этого:

подтвердите официальный доход через Госуслуги;

погасите текущие долги полностью, чтобы они не влияли на кредитную нагрузку;

своевременно вносите платежи по текущим обязательствам;

рассмотрите вариант совместного кредита с близким.

Кредитный потенциал против мошенников

Проверяя кредитный потенциал, вы следите не только за своими возможностями, но и за безопасностью.

Ключевая угроза в сфере кредитования — столкнуться с мошенниками. Наиболее распространённые формы мошенничества, связанные с кредитованием:

Принуждение под давлением к взятию кредита в результате запугивания или убеждения.

Оформление кредитов и микрозаймов без согласия заёмщика, использовав копии его документов, утерянных или подложных.

Получение и использование доступа к аккаунту Госуслуг для оформления кредита.

Полная кража цифрового профиля и подмена данных с последующим оформлением кредитов.

Предупреждён — значит вооружён. Выполняйте простые правила безопасности:

Никогда не передавайте личную информацию третьим лицам.

Не сообщайте логин и пароль от Госуслуг третьим лицам.

Регулярно пересчитывайте кредитный потенциал и проверяйте состав действующих обязательств.

Если заметили кредит или заявку, которую не оформляли:

срочно свяжитесь с банком;

запросите отчёт из бюро кредитных историй.

Главное

«Кредитный потенциал» — удобный и безопасный инструмент, который помогает заранее узнать, на какой кредит можно рассчитывать, избежать лишней кредитной нагрузки и выбрать подходящий кредитный продукт. Также с его помощью можно отслеживать своё финансовое здоровье и вовремя замечать подозрительные операции.

Используйте «Кредитный потенциал», чтобы уверенно планировать будущие покупки и принимать финансовые решения спокойно и осознанно. Подробнее об услуге — на сайте Сбербанка.

