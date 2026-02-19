Развенчиваем мифы о досрочном погашении кредита

Сэкономить на процентах и одновременно поддерживать хорошие отношения с банками вполне реально. Однако вокруг процесса досрочного погашения кредитов существует немало мифов и заблуждений. Вместе с экспертами разобрались, как досрочное погашение влияет на ваш кредитный рейтинг и как правильно гасить обязательства, чтобы оставаться желанным клиентом.

Что понимается под досрочным погашением

Досрочное погашение — это любая выплата сверх обязательного ежемесячного платежа, который прописан в кредитном договоре. Она помогает быстрее сократить тело кредита и сэкономить на процентах. Вы можете гасить долг досрочно двумя способами:

частичное внесение с уменьшением срока или суммы платежа;

полное погашение с внесением остатка долга и закрытие кредита.

Досрочное погашение приносит наибольшую выгоду в первой половине срока кредитования. Причина кроется в распространённой среди банков аннуитетной схеме расчётов: вначале большая часть ежемесячных взносов идёт на оплату начисленных процентов, а сумма основного долга снижается крайне медленно.

Поэтому дополнительно внесённые средства в начале срока кредитования позволяют наиболее эффективно снизить остаток задолженности по кредиту (тело). Это существенно уменьшит основу для расчёта процентов на следующие месяцы.

Как погасить кредит досрочно

Мифы о досрочном погашении кредита

Миф 1. Досрочное погашение портит кредитную историю

Это не так. Закрытие долга раньше срока считается корректным исполнением обязательств и не ухудшает рейтинг, отмечает директор по риск-менеджмент методологии и дата-аналитике Объединённого кредитного бюро (ОКБ) Николай Филиппов.

С точки зрения кредитоспособности, то есть надёжности заёмщика в части возврата долга, досрочное погашение — позитивный фактор. Оно демонстрирует не только способность клиента исполнять свои обязательства, но и возможность делать это с опережением графика. Николай Филиппов директор по риск-менеджмент-методологии и дата-аналитике Объединённого кредитного бюро

Любые модели оценки строятся по простой логике: чем больше клиент уже погасил, тем выше его надёжность, указывает эксперт. Следовательно, факт досрочного закрытия играет положительную роль.

Миф 2. Банки считают досрочно закрывающих заёмщиков «малоприбыльными» и отказывают им в новых кредитах

В современных условиях главная цель банка — вернуть долг без дефолта. Поэтому дисциплинированные заёмщики ценятся, а конкуренция за них усиливается, указывает финансовый советник Алексей Родин.

Среди банков сейчас идёт борьба за клиента, особенно качественного, наличие в кредитной истории факта о досрочном погашении позволяет его приравнивать к платёжеспособным клиентам, которые способны выполнять обязательства. Алексей Родин Финансовый советник, экономист

Решения о выдаче новых кредитов зависят от бизнес-модели продукта, добавляет Филиппов. Но во многих случаях досрочное погашение даже выгодно кредитору, поскольку позволяет быстрее вернуть средства и предложить клиенту новые продукты.

Миф 3. Банк может отказать в досрочном погашении

Кредитор не может запретить клиенту вернуть деньги раньше установленного срока, хотя в договоре могут быть прописаны технические условия, например порядок уведомления банка. Если банк не даёт вернуть кредит раньше срока, то клиент имеет право пожаловаться в интернет-приёмную Центробанка.

Миф 4. Банк может оштрафовать или повысить ставку за досрочное погашение

Подобные практики раньше встречались, но сейчас они запрещены законом, подчёркивает Родин. Он отметил важность соблюдать условия договора — например, уведомить банк о досрочном погашении заранее при крупном или залоговом кредите. В потребительских займах часто достаточно оформить операцию в мобильном приложении.

Миф 5. Всегда выгоднее уменьшать ежемесячный платёж, а не срок

Ответ на вопрос о выборе между сокращением ежемесячного платежа и уменьшением срока кредита зависит от ряда факторов: вида кредита, текущего финансового состояния заёмщика и его стратегических целей.

Если ваша цель — минимизация общей суммы переплаты банку, то чаще всего выгоднее сократить срок кредита. Дело в том, что проценты начисляются ежедневно на оставшуюся сумму задолженности (тело кредита). Чем быстрее уменьшается эта сумма и чем короче период пользования заёмными средствами, тем меньшую процентную нагрузку несёт заёмщик. Особенно выгодным такой подход становится при погашении долгосрочных кредитов, таких как ипотека, говорит Родин.

Уменьшение размера ежемесячного платежа больше подходит тем, чьи доходы нестабильны или бюджет существенно ограничен. Снижая обязательный ежемесячный платёж, вы страхуете себя на будущее. Если случится непредвиденная ситуация и ваши доходы упадут, вам будет проще внести меньшую сумму, избежав просрочки платежей и ухудшения кредитной истории, подчёркивает кандидат экономических наук Ольга Горюкова. По словам эксперта, в её практике заёмщики чаще всего используют этот вариант.

Уменьшать ежемесячную нагрузку также выгодно, если вы планируете взять новый кредит, добавляет Николай Филиппов.

Во-первых, это снизит финансовую нагрузку и уменьшит риск невыплаты: чем ниже ежемесячный платёж, тем легче найти средства в случае непредвиденных обстоятельств. Во-вторых, сокращение платежа уменьшает расчётную долговую нагрузку и, как следствие, повышаются шансы уложиться в установленные ЦБ границы предельной долговой нагрузки и получить одобрение на требуемую сумму. Николай Филиппов директор по риск-менеджмент-методологии и дата-аналитике Объединённого кредитного бюро

Миф 6. Деньги на счёте автоматически означают досрочное погашение

Чтобы погасить кредит или кредитную карту, недостаточно просто положить деньги на счёт. Для внесения досрочного платежа важно подать заявление или выбрать нужную операцию в приложении банка, отмечают эксперты. В конечной сумме погашения стоит учитывать плату за страховки и дополнительные услуги, даже «копейки», предупреждает Ольга Горюкова.

Зависшие «копейки» на счёте при досрочном погашении могут привести к просрочке — когда клиент, например, отправил сумму в досрочное погашение кредита через сторонний обслуживающий банк, а не произвёл погашение напрямую в банке-кредиторе. По этой транзакции сторонний банк получил комиссию за перевод, но клиент этого не понял в момент перевода — в результате в досрочное погашение банку-кредитору ушла не вся сумма. Ольга Горюкова отраслевой эксперт, кандидат экономических наук

Такая просрочка отразится в кредитной истории заёмщика и будет до тех пор, пока клиент её не погасит, предостерегает эксперт.

Миф 7. Досрочное погашение всегда выгодно

Досрочное погашение может стать убыточным, если ставка по кредиту ниже доходности по вкладам. Родин приводит пример: при ипотеке под 6% и депозитах под 20% выгоднее копить деньги на счёте, чем отдавать их банку. Доход от вклада перекроет переплату по кредиту и принесёт чистую прибыль. При большой разнице в ставках стоит сделать дополнительный расчёт по поводу выгоды каждого варианта, отмечает эксперт.

Также имеет значение дата внесения досрочного платежа, если речь идёт о частичном погашении, предупреждает Родин. Такой досрочный платёж выгоднее вносить в дату основного платежа по графику. Проценты ещё не будут начислена и «лишние» деньги пойдут на погашение основного тела долга. В другую дату они могут быть зачислены в счёт процентов.

У клиента должна быть возможность вносить досрочный платеж в любой момент, отмечает Ольга Горюкова. Однако банки это право клиента юридически грамотно включают в кредитный договор — указывают сроки полного или частичного досрочного погашения в конкретные даты.

Почему так? Всё очень просто. Программное обеспечение настроено таким образом, чтобы принимать платежи именно в эти даты, пересчитывать и формировать новый график платежей при частичном досрочном погашении. Ольга Горюкова отраслевой эксперт, кандидат экономических наук

Какие последствия могут быть у досрочного погашения

Досрочное погашение кредита в большинстве случаев положительно влияет на кредитную историю. Оно демонстрирует финансовую дисциплину, снижает долговую нагрузку и повышает кредитный рейтинг. Негативные последствия возникают не из-за самого факта быстрого закрытия долга, а из-за технических ошибок или просрочек.

Распространённые страхи — ухудшение скоринга, отказ в будущих кредитах или штрафы со стороны банка — в современных условиях являются мифами. Закон защищает право заёмщика вернуть деньги раньше срока, а банки заинтересованы в платёжеспособных клиентах.

Досрочное погашение не всегда оптимально с инвестиционной точки зрения. В условиях высокой доходности альтернативных инструментов иногда разумнее сохранить ликвидность или разместить средства под более высокий процент. Поэтому оптимальная стратегия зависит от конкретной финансовой ситуации, целей заёмщика и параметров кредита.

