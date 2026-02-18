С 1 марта тысячи россиян не смогут брать микрозаймы онлайн

С 1 марта в России меняются правила дистанционного оформления займов в микрофинансовых компаниях. Получить деньги «за пять минут», используя только паспортные данные, больше не удастся. Рассказываем, как меняется порядок оформления займов, зачем государство ужесточает контроль и есть ли исключения из нового правила.

© gorodenkoff/iStock.com

Что меняется с 1 марта для россиян — клиентов МФО

С 1 марта микрофинансовые компании (МФК) при выдаче онлайн-займов должны будут проверять клиента через Единую биометрическую систему (ЕБС), сравнивая черты лица и голос. Только серии и номера паспорта для оформления займа дистанционным способом будет недостаточно. Но если клиент придёт в офис микрофинансовой организации (МФО) лично, то биометрия не потребуется.

ЕБС — специальная база данных, созданная под контролем Центробанка и Минцифры. Она хранит биометрические данные россиян и позволяет удалённо получать с их помощью различные услуги — от оплаты проезда до оформления кредитов. Регистрация в ЕБС бесплатна и добровольна, отозвать данные можно в любой момент.

© ebs.ru

Пока новый регламент коснётся микрофинансовых компаний — МФО, которые имеют право кредитовать заёмщиков на суммы до 1 миллиона рублей. Для микрокредитных компаний (МКК) с лимитом выдачи до полумиллиона рублей биометрический способ выдачи заработает с 1 марта 2027 года.

Основная цель нововведения — защита граждан от мошенничества. По данным Банка России, в 2025 году 12,5% из почти 40 тысяч поступивших жалоб на МФО были связаны с действиями злоумышленников. Новые правила должны исключить возможность оформления фиктивных займов.

Раньше мошенникам достаточно было похитить данные паспорта или сам документ для оформления микрозайма на чужое имя. Часто люди обнаруживали долги только после звонков коллекторов или неожиданного списания денег с банковских карт. Биометрический способ делает такую схему невозможной: даже имея на руках все документы жертвы, мошенник не пройдёт идентификацию.

Как выдача микрозаймов с помощью биометрии будет реализована технически

Чтобы проверять клиентов через ЕБС, микрофинансовые компании должны подключить свои сайты и мобильные приложения к этой системе. Для этого в том числе понадобится специальная программа, которая позволит заёмщику подтвердить личность через Госуслуги.

Для получения займа у клиента должны быть заранее сданы биометрические образцы — фото лица и запись голоса. Механика получения микрозаймов по биометрии будет схожа с удалённым обслуживанием в банках.

При подаче онлайн-заявки нужно будет назвать комбинацию цифр и показать лицо в специальном виджете. Это позволит системе сверить текущие биометрические слепки с теми, что уже хранятся в Цифровом профиле гражданина, и подтвердить личность человека. Екатерина Казак CEO Cyberbird Fintech Group

По словам эксперта, этот процесс не стоит путать с аутентификацией по Face ID. В последнем случае данные сверяются не с государственной биометрической системой, а с информацией, сохранённой на устройстве пользователя.

Примерный алгоритм подтверждения личности:

Вы авторизуетесь на ресурсе через Госуслуги. Информация из вашего профиля (Ф. И. О., паспортные данные, СНИЛС) автоматически передаётся в организацию. Происходит перенаправление в Единую биометрическую систему. На экране появляются окно для записи видео и цифры, которые нужно назвать вслух. Система сравнивает полученные образцы с теми, что уже хранятся в системе, и подтверждает банку их совпадение. После успешной идентификации вы можете подписать договор онлайн и пользоваться услугами.

Разрешать или запрещать организациям использовать свою биометрию можно в любой момент через Госуслуги. Если на момент подачи заявки у потенциального заёмщика нет сданной биометрии необходимого уровня, МФК не сможет выдать ему деньги в онлайн-режиме. Получить заём можно будет только в офисе компании.

Как зарегистрироваться в ЕБС

В системе предусмотрено три уровня биометрии, открывающих доступ к разному набору сервисов:

Упрощённая. Базовый уровень, который подходит для оплаты проезда в метро, безопасного входа на Госуслуги, совершения покупок до 5 тысяч рублей и других простых услуг. Её можно оформить в приложении «Госуслуги Биометрия». Стандартная. Открывает больше возможностей: сдачу экзаменов онлайн, оформление eSIM, пенсии за рубежом. Для регистрации понадобятся «Госуслуги Биометрия», загранпаспорт с чипом и мобильный телефон с NFC. Подтверждённая. Позволяет использовать все доступные сервисы, включая получение финансовых услуг без паспорта.

© ebs.ru

Последний уровень биометрии необходим для взаимодействия с МФО и банками. Для сдачи данных человеку нужно прийти с паспортом и СНИЛС в отделение любого банка, где есть специальное оборудование, или воспользоваться банковской услугой выездной регистрации. Быть клиентом банка для этого необязательно. Сотрудник сфотографирует вас на 3D-камеру и запишет голос. Для оформления требуется не более 15 минут.

Что важно запомнить о микрозаймах по биометрии

С 1 марта оформить микрозаём онлайн можно будет только после подтверждения личности по биометрии. Правило касается микрофинансовых компаний, выдающих клиентам до миллиона рублей, и направлено на борьбу с мошенничеством.

Нововведение не распространяется на личные визиты в офисы МФО — там по-прежнему достаточно паспорта. Для микрокредитных компаний (МКК), выдающих до полумиллиона рублей, биометрия станет обязательной в марте 2027 года. Поэтому часть крупных игроков уже перерегистрировалась в МКК.

Чтобы без проблем получать онлайн-займы по новым правилам, нужно заранее сдать подтверждённую биометрию. Это можно сделать в отделении банка или вызвав специалиста на дом. Оформление займа будет выглядеть так: авторизация через Госуслуги, короткая видеофиксация лица и голоса, подтверждение личности системой и подписание договора онлайн. Управлять доступом к своим биометрическим данным можно на Госуслугах.

