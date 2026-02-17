Россиянам помогли разобраться с проблемными долгами

В 2025 году Сбер помог клиентам урегулировать проблемные кредиты на общую сумму 278 миллиардов рублей, сообщается на сайте банка. Поддержку получили 338 тысяч семей. Это позволило им избежать процедуры банкротства и восстановить платёжеспособность.

© Макс Ветров/РИА Новости

Чаще всего клиенты Сбера прибегали к реструктуризации долгов. По итогам прошлого года этим механизмом поддержки воспользовались 277 тысяч заёмщиков. Общая сумма урегулированного долга составила 211 миллиардов рублей.

При этом 44 тысячи человек оформили кредитные или ипотечные каникулы в Сбере. Таким образом должники смогли урегулировать проблемные займы на 45,6 миллиарда рублей.

Ещё 13,3 тысячи клиентов банка провели сделки на 18,2 миллиарда рублей по программе комплексного урегулирования.

Более 3,8 тысячи заёмщиков заключили мировые соглашения и реструктуризации на 2,7 миллиарда рублей по кредитам с большими просроченными платежами.

Более 90% на урегулирование клиенты Сбера оформили онлайн.

Подать заявку на урегулирование можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн — это быстро и удобно. Причём онлайн можно не только получить персональное предложение, но и узнать о возможностях корректировки графика платежей и реструктуризации. Это помогает не чувствовать неловкости в сложной ситуации и знать, что помощь рядом. Денис Кузнецов директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка

С 16 февраля Сбер снизил ставку рефинансирования кредитов до 18,9% годовых. Решение стало ответом банка на уменьшение ключевой ставки ЦБ.

Сбер снижает ставку рефинансирования кредитов