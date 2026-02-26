Как определить, какой платёж по кредиту вы реально потянете

Многие считают: если платёж по кредиту не превышает 30–50% зарплаты, то всё в порядке. Подобные критерии используют и банки при выдаче кредитов, однако на практике ситуация оказывается сложнее. Оценивая свои финансовые возможности только по размеру дохода, со временем вы можете столкнуться с необходимостью жёсткой экономии для избежания просрочки. Рассмотрим причины возникновения риска и способы провести более точные расчёты.

Почему правило «30–50% от дохода» работает только для банков

При оценке того, стоит ли давать вам кредит, банки используют показатель долговой нагрузки (ПДН). Так называют отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к среднемесячному доходу.

Методика его расчёта утверждена Банком России: кредитор складывает все ежемесячные платежи по текущим обязательствам клиента и добавляет к ним платёж по новому. Полученная сумма делится на подтверждённый среднемесячный доход за последний год.

Критерии дальнейшей оценки ПДН:

Менее 30% — комфортный уровень . Получить новый кредит легко.

. Получить новый кредит легко. 30–50% — умеренный уровень . Приемлемо для большинства банков, хорошая вероятность одобрения.

. Приемлемо для большинства банков, хорошая вероятность одобрения. 50–80% — высокий уровень отказа .

. Более 80% — критический уровень долговой нагрузки. Практически гарантированный отказ.

Решение банка основывается не только на вашей долговой нагрузке, но сильно от неё зависит. Кредитору нужно удостовериться, сможете ли вы своевременно погашать задолженность. При этом он не учитывает, каким образом выплата долга отразится на вашем бюджете и общем качестве жизни.

Например, у двух человек с одинаковым доходом может быть совершенно разная финансовая ситуация. Предположим, один снимает квартиру и платит за аренду 40 тысяч рублей, у него двое детей и кредит за машину. Другой живёт в своей квартире без ипотеки и откладывает половину зарплаты. Для первого даже небольшой кредитный платёж может стать непосильной ношей, а для второго он будет вполне комфортным. Формально оба будут отдавать банку одинаковый процент от дохода.

Важно: правильным подходом с точки зрения финансовой грамотности считается расчёт своих возможностей не по уровню доходов, а по сумме свободных средств, оставшихся после обязательных трат.

Что такое свободный остаток и почему он важнее дохода

В финансовом планировании есть важное понятие — свободный остаток. Это деньги, которые остаются у вас после того, как оплачено всё, без чего невозможно прожить в течение месяца.

Свободный остаток считается как доход минус обязательные расходы. Даже если вы зарабатываете 150 тысяч рублей в месяц, но 130 из них уходят на обязательные расходы, свободными остаются лишь 20 тысяч. При расчёте комфортных размеров кредитных платежей следует ориентироваться именно на эту сумму. Игнорируя данное правило, вы рискуете оказаться неспособным погашать долг вовремя.

Если ваша цель — спокойно, без лишних «финансовых надрывов» погашать задолженность, то будет правильным начать с анализа расходов в среднем за месяц. Подсчитайте постоянные траты: питание, транспорт, оплату услуг ЖКХ, обучение. Полученный результат следует вычесть из семейного дохода, а оставшуюся сумму считать оптимальной базой для расчёта платежа. Алексей Родин Финансовый советник, экономист

Перечень обязательных расходов у разных людей будет разным, но в большинстве случаев в него входят:

коммунальные платежи;

еда (базовая корзина);

связь, интернет, подписки, без которых не обойтись;

заправка и ремонт авто, если оно есть;

проезд на общественном транспорте, если машины нет;

лекарства и необходимые медицинские услуги;

действующие кредиты и рассрочки;

минимальные траты на одежду и обувь (по необходимости);

расходы на детей, если они есть.

Все остальные затраты считаются второстепенными. Развлечения, рестораны, хобби, дорогие покупки, накопления — это важные статьи, но при жёстком расчёте кредитной нагрузки эти расходы можно временно сократить.

Как рассчитать безопасный платёж: пошаговый алгоритм

Чтобы рассчитать кредитную нагрузку правильно, не нужны сложные финансовые модели. Достаточно последовательно выполнить несколько шагов.

Шаг 1. Посчитать все доходы. Речь идёт о деньгах, которые регулярно поступают в семейный бюджет. Зарплата, постоянные подработки, проценты по вкладам, выплаты от государства — всё, что можно предсказуемо ожидать каждый месяц. Премии и бонусы лучше исключить из расчётов либо рассматривать их лишь как потенциальный, но необязательный источник средств.

Шаг 2. Посчитать обязательные расходы. Важно ориентироваться на реальную картину, а не на приблизительные оценки. Возьмите выписки по счетам за последние 3–6 месяцев или посмотрите детализацию в банковском приложении. Выделите все регулярные траты из списка выше. Чем длиннее период оценки, тем точнее будет результат.

Важно. Не забудьте про ежегодные платежи — страховки, налоги и так далее. Их нужно пересчитать в месячном формате.

Шаг 3. Вычислить свободный остаток. Из суммы доходов вычитаем сумму обязательных расходов. Получившаяся цифра — тот самый ресурс, которым вы реально располагаете.

Шаг 4. Оценить будущие затраты. Любая крупная покупка в кредит влечёт за собой дополнительные расходы:

Автомобиль — это бензин, страховка, транспортный налог, платные парковки, периодический ремонт и регулярное обслуживание.

Квартира в ипотеку — это страхование залога, налог на имущество, ремонт, мебель, коммунальные платежи (с перспективой роста тарифов).

Даже бытовая техника может потребовать вызова мастера для подключения и покупки расходных материалов.

Составьте примерную смету своих будущих трат и добавьте их к своим обязательным платежам.

Шаг 5. Рассчитать безопасный платёж. На предыдущем шаге вы скорректировали свободный остаток с учётом будущих трат. Но направлять все оставшиеся деньги на погашение кредита будет не лучшим решением. Ваша финансовая ситуация может измениться в любой момент, поэтому на случай дополнительных расходов нужно оставить резерв.

Разумным будет не закладывать в кредитный платёж больше 50–60% свободного остатка.

Допустим, доход семьи составляет 150 тысяч рублей, а на повседневные траты уходит 100 тысяч. В таком случае оптимальный платёж по кредиту не должен превышать 25–30 тысяч рублей. Это будет 17–20% дохода или 50–60% свободного остатка. Такой размер платежа позволит иметь подушку безопасности, чтобы закрыть незапланированные траты. Алексей Родин Финансовый советник, экономист

Пример. Рассмотрим семью с месячным доходом 80 тысяч рублей. После учёта всех необходимых расходов — жилья, питания, транспорта, связи и текущих займов — остаётся около 30 тысяч рублей свободных средств.

1. Осторожный вариант. Семья решает, что кредитный платёж не должен превышать половины свободного остатка. Они готовы отдавать банку 15 тысяч рублей в месяц. У них останется ещё 15 тысяч на накопления, развлечения, незапланированные траты. Даже если через год продукты подорожают из-за инфляции, а коммунальные платежи вырастут, у семьи есть запас, чтобы перекрыть эти расходы без отказа от необходимого.

2. Рискованный вариант. Та же семья решает взять кредит с платежом 25 тысяч рублей в месяц. Формально это укладывается в 30% от дохода, но тогда у них останется всего 5 тысяч рублей свободных денег.

Тогда любая непредвиденная ситуация — поломка стиральной машины, болезнь, необходимость купить тёплую обувь детям — уводит бюджет в минус. Придётся либо сокращать обязательные расходы, либо влезать в новые долги. А если через год инфляция снизит покупательскую способность свободных средств (5000 рублей), то семье перестанет хватать даже на обязательные нужды. Это создаёт риск попасть в долговую яму.

Вывод: в некоторых случаях при расчёте кредитной нагрузки важно учитывать инфляцию. Если вы берёте кредит на 1–1,5 года, рост цен существенно не повлияет на ваш долг. Но при взятии кредита на 3–7 лет её стоит иметь в виду. Если доходы не поспевают за ростом расходов, свободные средства постепенно уменьшаются.

4 вопроса себе перед подписанием кредитного договора

Прежде чем брать кредит, полезно задать себе несколько вопросов. Ответы на них помогут избежать самых распространённых ошибок:

Посчитан ли реальный свободный остаток? Не доход, не примерная цифра, а именно та сумма, которая остаётся после всех обязательных трат за последние полгода. Учтены ли расходы на содержание покупки? Если берёте машину — заложены ли в бюджет бензин, страховка, налог, обслуживание? Если квартира — есть ли деньги на ремонт и мебель? Оставлен ли запас? Убедитесь, что кредит не забирает все свободные деньги и вы сможете прожить месяц, если случится что-то непредвиденное. Что будет через три года? Если доход не вырастет, а цены поднимутся, платёж может оказаться неподъёмным.

Честные ответы самому себе на эти вопросы дадут гораздо больше, чем любой банковский калькулятор.

На чём строится безопасный расчёт кредитной нагрузки

Безопасность кредита определяется не размером дохода, а тем, сколько денег реально остаётся у вас после всех обязательных трат. Свободный остаток — та сумма, которую стоит учитывать при расчётах. И даже его не стоит тратить целиком: в идеале комфортный платёж не должен превышать 50–60% свободных денег.

Второе — учёт расходов на содержание покупки. Кредит берут на конкретную вещь, и она почти всегда требует дополнительных вложений. Автомобиль, квартира, техника — всё это меняет структуру ваших ежемесячных трат. Если забыть об этом, даже идеально рассчитанный платёж может оказаться неподъёмным в будущем.

Долгосрочные кредиты требуют учёта инфляции. Если доходы не растут вслед за ценами, через несколько лет кредитная нагрузка станет ощутимо больше. Закладывать запас на такой вариант развития событий — необходимая мера финансовой безопасности.

