Тысячи жалоб в ЦБ: что банки тайно подключают россиянам

В 2025 году в Банк России на рассмотрение поступило 391,7 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов — это на 15,9% больше, чем годом ранее. Жалобы россиян на навязывание дополнительных услуг в потребительском кредитовании снизились — с 5,3 до 3,9%, в сегменте МФО — с 5,8 до 3,6%. Разобрались вместе с экспертом, о каких допуслугах идёт речь и как понять, подключены ли они у вас. И можно ли вернуть деньги за те из них, на которые вы не соглашались.

Какие дополнительные услуги навязывают банки

Навязывание крупными банками дополнительных услуг клиентам прокомментировал в февральском интервью руководитель службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута. Он отметил, что часть нарушений были устранены. К примеру, практика обязательного оформления нескольких видов страховок при получении кредита.

На ситуацию повлияло принятие в 2023 году закона о полной стоимости кредита (ПСК), который разделил дополнительные услуги на две группы: влияющие на параметры ссуды и не влияющие.

Изменения стали заметны и на практике, отметил юрист Вадим Островский. Хотя банки и не сделали самостоятельный возврат за недобросовестные услуги, они изменили наполнение своих действующих пакетов.

Многие кредиторы перешли к более прозрачному страхованию. Банки отказываются от заранее проставленных галочек и автоматических согласий. Теперь клиент сам активно выбирает вариант оформления (со страховкой или без). Вадим Островский специалист юридической компании «Вежливость»

По словам Мамуты, те нарушения, которые и сейчас встречаются на рынке, условно можно разделить на две группы:

некачественное информирование потребителей — менеджеры при консультировании склоняют клиента купить дополнительные услуги, уверяя, что без этого он не получит кредит; уловки в дистанционных каналах продаж — тонкие практики «подталкивания» потребителей к выбору, выгодному для продавца.

Представитель ЦБ уточнил, что случаи не носят массового характера и встречаются у отдельных участников рынка. С этим согласен и эксперт Вадим Островский. Юрист описал популярные схемы, с которыми встречается в практике сейчас.

Непрозрачные условия страховки

Стоимость страховки клиент оценивает с помощью ключевого информационного документа (КИД). Самое важное в нём — пункт № 5: в нём обязаны написать, вырастет ли процент по кредиту, если вы откажетесь от полиса. Но некоторые банки не включают в документ эту информацию. А в некоторых случаях клиент получает КИД уже после оформления кредита, поэтому покупает дорогую страховку вслепую, так и не узнав, влияет она на ставку или нет.

Устное дезинформирование

Представьте себе ситуацию в отделении банка, когда сотрудник убеждает вас: «Без этой страховки или платной услуги кредит не одобрят, а процент будет в два раза выше». Вам кажется убедительным, и вы соглашаетесь, боясь отказа или повышения ставки.

Но в договоре, скорее всего, не будет зафиксировано, что услуги страхования обязательны. А ваша низкая ставка на самом деле будет зависеть от другого, например от количества трат по карте или целевых тратах при автокредите. Но об этом условии сотрудник может умолчать, а вместо этого предлагать подключить ненужные услуги. В результате вы оплатите бесполезные услуги и потеряете выгодную ставку из-за недостаточной информированности.

Согласие по умолчанию

Оформляя кредит онлайн, вы сталкиваетесь с полем, где предлагается поставить галочку рядом с предложением о страховании. Логика подсказывает, что отсутствие отметки означает отказ от страхования. Однако на практике бывает иначе: если вы не поставите галочку, чтобы отказаться, то услуга подключится автоматически. Такая формулировка вводит многих в заблуждение, ведь привычно ставить галочку для согласия, а не для отказа. В результате клиенты обнаруживают дополнительную услугу уже постфактум, столкнувшись со списанием средств.

Эту схему крупные банки не используют с 2025 года, однако её всё ещё можно встретить в интерфейсе микрофинансовых организаций.

Целый пакет под одной галочкой

Часто подобная уловка встречается при оформлении кредита в мобильном приложении или на сайте кредитора. Когда вы нажимаете кнопку «Подписать», вы полагаете, что соглашаетесь только на оформление займа.

Между тем под этой кнопкой может скрываться целый пакет документов: страховки и другие платные услуги. Таким образом, дополнительные услуги маскируют, чтобы пользователь не знал об их наличии и стоимости, поясняет эксперт.

Возврат процентов

Некоторые банки предлагают при оформлении кредита специальный тариф, который формально даёт право на возврат уплаченных процентов в будущем. Однако эта выгода связана со строгими условиями, на которые вы можете не обратить внимания.

Так, для получения возврата процентов может требоваться ежемесячное совершение определённого числа покупок на установленную минимальную сумму. В результате из-за неосведомлённости или сложности выполнения этих требований большинство клиентов не могут воспользоваться обещанным бонусом и оплаченная услуга становится для них бесполезной тратой денег, объяснил Островский.

Как посмотреть, подключены ли у вас дополнительные услуги

Чтобы понять, какие дополнительные услуги или страховки подключены к вашему кредиту, нужно внимательно изучить все бумаги, которые вы подписали. Главный документ — это кредитный договор с индивидуальными условиями, объясняет Островский.

В этом документе обратите внимание на пункты 15 и 17. В них подробно расписаны все дополнительные услуги, такие как страховка, сервисные пакеты или другие платные опции. Там же указаны их название, цена и как они были подключены.

Также важен пункт 4, где говорится о процентной ставке. Посмотрите, что в нём указано:

Если ставка фиксированная (например, «25,7% годовых») и нет уточнений, то, скорее всего, дополнительные услуги на неё не влияют.

Если указано, что ставка может быть ниже при выполнении каких-то условий или подключении дополнительных услуг, значит, при их отключении она может измениться.

Некоторые банки иногда не полностью раскрывают информацию о том, как услуги влияют на ставку, хотя обязаны это делать. Поэтому проверяйте не только один пункт, а запрашивайте у банка полный пакет документов по вашему кредиту:

заявку на оформление кредита;

заявления на подключение страховок или других услуг;

дополнительные соглашения;

договор страхования и его краткую справку (КИД), если страховка была оформлена;

другие бумаги, которые вы подписывали при получении кредита.

Можно ли вернуть деньги за навязанные услуги

Вернуть деньги за навязанные страховки и услуги можно, но на практике это сложный процесс. Главное, что нужно помнить: отключение некоторых услуг может повысить процентную ставку по кредиту, напоминает Островский.

Вернуть прежние условия будет уже невозможно. В своей практике мы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда клиенты после самостоятельного обращения пытались восстановить ранее действующую страховку, чтобы вернуть прежнюю процентную ставку, однако такой процесс фактически является необратимым. Вадим Островский специалист юридической компании «Вежливость»

Как происходит возврат средств

В большинстве случаев обращения в банк недостаточно, поэтому необходимо подавать обращение в интернет-приёмную финансового уполномоченного, объясняет эксперт. Это единственный способ вернуть деньги без суда — и воспользоваться им можно только один раз. Чтобы не допустить ошибок в анализе документов и составлении обращения финомбудсмену, можно воспользоваться помощью юристов. Тогда всю сложную работу, в том числе написание заявлений и общение с банком и финуполномоченным, сделает специалист.

Если уполномоченный откажет, то возврат средств возможен только в судебном порядке, что повлечёт дополнительные траты на услуги юристов и уплату пошлин.

Какие услуги навязывают банки: главное

Центральный банк России отмечает, что большинство претензий потребителей к банкам связано с навязыванием различных дополнительных услуг и страховок. Несмотря на законодательные меры, на рынке сохраняются недобросовестные практики. Кредиторы часто используют непрозрачные условия страхования, устное дезинформирование и «согласие по умолчанию» в онлайн-формах.

Чтобы выяснить, какие дополнительные услуги или страховки подключены вместе с кредитом, необходимо изучить весь пакет документов, подписанных при оформлении. В первую очередь — кредитный договор с индивидуальными условиями.

Вернуть деньги за навязанные услуги и страховки возможно, но это может привести к повышению процентной ставки по кредиту, тогда вернуть прежние условия будет уже невозможно.

