«Это кабала на 30 лет»: почему я боялась ипотеки и что изменило моё мнение

Несколько месяцев назад, накопив приличную по своим меркам сумму денег, я решилась оформить ипотеку на квартиру в ближайшем Подмосковье. До этого я около 10 лет арендовала жильё в Москве и даже не задумывалась о покупке своей недвижимости. Ипотека оказалась одним из самых сложных финансовых решений в моей жизни. В статье расскажу, как оно далось мне с психологической точки зрения и что на него повлияло. Также я спросила экспертов, какие предубеждения существуют у людей против ипотеки и насколько они оправданны.

Как появилась идея взять ипотеку

В период высоких кредитных ставок ипотека выглядит далёкой мечтой из 2020-го, когда рыночная ставка составляла 7–8% годовых. В то время некоторые мои знакомые уже имели деньги на первоначальный взнос или копили их. Я же тогда даже не думала о приобретении своего жилья.

У меня было убеждение, что ипотека — «это кабала на 30 лет» и берут её те, кто находится в каких-то особенных условиях. Скажем, им помогли родители с первоначальным взносом или не нужно снимать жильё в Москве. Ни то ни другое не было моим вариантом.

Впервые к ипотеке я начала присматриваться в прошлом году, когда у меня появились финансовые излишки — та самая подушка в размере трёх зарплат, о которой постоянно твердят финансовые советники. Причём я не копила на первоначальный взнос специально: ездила в отпуск, покупала что хотела, пила кофе за 500 рублей. То есть совершала те мелкие траты, от которых обычно советуют отказаться при наличии финансовой цели. Если бы я тратила деньги аккуратнее, то, конечно, накопила бы на первый взнос в полном объёме. А так мне ещё пришлось взять небольшой заём у знакомых.

Размышляя о том, почему я не решалась взять ипотеку ранее, я пришла к выводу, что проблема была не столько в наличии денег, сколько в психологической неготовности взять большой кредит на длительный срок.

Я отношусь к миллениалам — поколению 1985–2003 годов рождения. Как говорят психологи, нам довольно сложно решаться на долгосрочные кредиты.

Миллениалы склонны к быстрым решениям относительно кредитов на всё, что доставляет удовольствие «прямо здесь и сейчас». Хочу в отпуск — взял кредит, хочу новые кроссовки, гаджет — взял кредит. При этом они сложнее решаются на долгосрочные кредиты вроде ипотеки на несколько десятков лет. Екатерина Какаева клинический психолог и бизнес-тренер

Удачное стечение обстоятельств

Когда я смотрела жильё в Москве, его стоимость начиналась примерно от 9 миллионов рублей. Где-то подальше и в непонятных ЖК — от 6 миллионов рублей. В первом случае мне понадобился бы первоначальный взнос в 3 миллиона, во втором — в 2 миллиона. Расчёт ежемесячных платежей показал, что они будут неподъёмными — 80–120 тысяч рублей. Это не соответствовало одному из главных правил финансовой грамотности: кредиты не должны превышать более 50% от ежемесячного дохода.

Я начала изучать и другие объекты — недалеко от Москвы. Тогда-то мне и попалось «то самое» объявление, причём не где-то, а на нашем корпоративном сайте. Это был объект от известного застройщика, который уже успешно сдал несколько аналогичных домов. Поэтому не было сомнений, что проект будет реализован.

Впоследствии стоимость этого жилья выросла на 30% за 4 месяца, но на старте продаж цены были значительно ниже рыночных. Не долго думая, я забронировала объект, чтобы выяснить, какие кредитные условия мне могут предложить.

Это не был момент стопроцентного принятия решения об ипотеке, но уже весомый шаг к ней. С одной стороны, я знала: мне нужно время, чтобы всё обдумать. Но с другой — понимала: цена объекта растёт буквально на моих глазах.

Предварительный расчёт ипотечных платежей я сделала на портале Домклик.

Цена выбранной квартиры на Домклик была на несколько сотен тысяч ниже, чем на сайте проекта. По телефону агент застройщика объяснил, что стоимость зависит от количества проданных квартир и изменяется автоматически. При этом забронировать лот можно было только на официальном сайте.

Переход к действиям

По договору объект бронировался на две недели. Вдобавок к тому, что сама услуга была платной, застройщик не возвращал залог за бронирование. И всё же я решила забронировать квартиру.

Пожалуй, это было самое простое решение: психологически отдать 20 тысяч рублей легче, чем взять на себя обязанность выплачивать 4 миллиона рублей на протяжении 30 лет. Невозвратный залог — это, кстати, вполне законно.

Согласно статье 39 ГК РФ договор бронирования — это договор возмездного оказания услуг. Вы платите не за будущую квартиру, а за конкретную услугу: менеджер снял объект с продажи, заблокировал его для других покупателей, подготовил для вас документы, провёл консультацию. С точки зрения закона услуга считается оказанной в момент подписания акта / договора. Если вы передумали покупать — вы отказались от уже оказанной услуги. Поэтому деньги не возвращаются. Святослав Иванов руководитель департамента продаж ГК «Расцветай.Столица»

Но уверенности в том, что я точно буду брать ипотеку и покупать жильё, всё ещё не было. Как и чёткого плана, что делать дальше. Инструкцию по следующим шагам я получила от представителя застройщика.

После бронирования началась подготовка договора об участии в долевом строительстве. Пока он готовился, от меня требовалось:

оформить электронную подпись;

открыть личный сберегательный счёт;

положить на него сумму первоначального взноса.

Электронная подпись у меня была, но позже оказалось, что нужна другая. Со вторым пунктом я решила повременить — только посчитала в уме, сколько денег у меня есть и сколько мне ещё нужно «добыть».

Договор был готов примерно через три дня, и сам застройщик загрузил его в Домклик. Понять и проверить документ мне помогла мама — она юрист, поэтому к помощи других специалистов я не прибегала.

Далее мне одобрили ипотеку на рыночных условиях по ставке чуть более 20%. Одобрение произошло очень быстро, и осознания, что я точно беру ипотеку, у меня по-прежнему не появилось. Но представитель застройщика интересовался, положила ли я деньги на счёт, а Домклик информировал, что я уже могу записаться на сделку. Здесь я почувствовала, что меня торопят. Всё шло слишком просто и быстро. Но условия по кредиту казались очень невыгодными.

В арсенале застройщиков и агентов масса уловок, которые призваны усыпить рациональное мышление покупателя и продать ему квартиру за ипотечные средства прямо сейчас, предупреждает маркетолог Игорь Бевзенко. Среди них он назвал следующие:

«Покупать нужно прямо сейчас — завтра будет дороже, отменят льготные условия». Это не всегда правда. Иногда используется для того, чтобы покупатель поспешил с принятием решения. Поэтому важно ориентироваться в актуальной рыночной ситуации и понимать экономику интересующего вас объекта.

Это не всегда правда. Иногда используется для того, чтобы покупатель поспешил с принятием решения. Поэтому важно ориентироваться в актуальной рыночной ситуации и понимать экономику интересующего вас объекта. «Сумма ипотечного платежа несущественна — его сравнивают с незначительными регулярными затратами». Это неправда. На самом деле платёж оценивают с помощью показателя долговой нагрузки. Комфортным считается ежемесячный взнос в размере до 30% от дохода.

Это неправда. На самом деле платёж оценивают с помощью показателя долговой нагрузки. Комфортным считается ежемесячный взнос в размере до 30% от дохода. «Покупать можно по дорогим ставкам — потом рефинансируете кредит по хорошим». Но стоит задаться вопросом: когда «потом»? Если это перспектива нескольких лет, важно быть уверенным, что вы сможете всё это время обслуживать кредит по текущей ставке. Следите за решениями Банка России по ключевой ставке, чтобы прогнозировать будущее рефинансирование.

Но стоит задаться вопросом: когда «потом»? Если это перспектива нескольких лет, важно быть уверенным, что вы сможете всё это время обслуживать кредит по текущей ставке. Следите за решениями Банка России по ключевой ставке, чтобы прогнозировать будущее рефинансирование. «И главное — какая разница, какая цена: выбирайте сумму ежемесячного платежа, а не цену метра». В реальности именно цена квадратного метра определяет ваш долг и итоговую переплату. Стоит сравнивать его стоимость с ценой квартиры в целом (в зависимости от региона, планировки и других показателей), так вы не переплатите.

Сомнения над пропастью во «Ржи»

Оценив рыночную ставку и ежемесячный платёж, я поняла, что нужно добиваться лучших условий. Я узнала, что у работодателя есть льготная программа для сотрудников со специальными условиями по ипотеке, и решила ей воспользоваться. Для этого нужно было прийти в офис и написать заявление. До окончания брони объекта оставалось ещё четыре дня. Но представитель застройщика снова напомнил, что моя бронь истекает в ночь на пятницу. Мне стало тревожно, но торопиться, наоборот, не хотелось.

— Вы понимаете, времени мало, — писал мне менеджер.

В это время внутри меня проносилось:

— Вы понимаете, мне это на 30 лет, куда спешить?

В итоге я написала HR, что приду в офис на следующий день. И что вы думаете? Я не дошла! С утра меня охватила такая тревога, что по дороге на работу я зашла в кафе «Рожь»: успокоить себя чашкой кофе не смогла и вернулась домой. Я старалась прийти в себя, но тревога не утихала до самого вечера, пока представитель застройщика снова не написал. К этому моменту я уже почти отказалась от сделки. Но по итогу переписки решила, что всё же попробую добиться льготных условий.

На следующий день я пришла в офис и подписала нужный документ. Тем временем до окончания брони объекта оставалось два дня.

Испытание дедлайном

Дальше было самое интересное. В чате с Домкликом повисла тишина: документы в обработке, на просьбы связаться со мной менеджеры не отвечали. На горячей линии робот говорил, что моя заявка на рассмотрении: оно «обычно длится до трёх дней», а у меня их в запасе не было.

Я начала паниковать: в голове появились мысли, что я зря потратила деньги на бронирование объекта и в целом затеяла оформление ипотеки. Я писала в чат — просила связаться со мной, а в ответ тишина.

Но наступила пятница — день икс, когда бронь объекта, по словам менеджера, слетает. Оказалось, что это обычная практика с её стороны — поторапливать клиента. Застройщик посмотрел историю оформления ипотеки в Домклик и продлил бронь моего объекта ещё на 10 дней.

В итоге льготную ипотеку мне одобрили на следующий день, и поздно вечером 1 ноября, перед праздниками, мы провели сделку. Я была счастлива, что всё закончилось. Мне стало понятно, что я довольна текущими условиями: размером кредита и ежемесячного платежа.

Постскриптум: предубеждения против ипотеки и что с ними делать

Крупные финансовые решения принимать достаточно сложно. И не всегда дело в том, что у тебя нет денег или ты, наоборот, не готов ждать. Иногда просто качает из стороны в сторону — от «мне это не по силам» до «давай сделаем это немедленно».

Чтобы научиться принимать финансовые решения оперативно, а главное, правильно, психолог Екатерина Какаева советует для начала понять, что тебя не устраивает. То есть осознать свою неудовлетворённость. Например, «мне надоело жить в съёмном жилье и зависеть от хозяина квартиры».

Приумножить уверенность и приступить к действиям поможет видение будущего состояния. Дайте себе возможность помечтать. Сядьте поудобнее и представьте ваше будущее, в котором у вас есть своя квартира, советует Какаева.

Что ещё влияет на принятие финансового решения? Это могут быть установки, которые человек проносит через всю жизнь. Разберём те, которые касаются ипотеки.

1. Ипотека — это кабала на 30 лет.

Длинный период нужен в первую очередь для снижения ежемесячного платежа и финансовой нагрузки на семью. Большинство заёмщиков не обслуживают кредит весь заявленный срок. Они активно используют досрочное погашение и рефинансирование, сокращая срок кредита и итоговую переплату. Алексей Артошин Коммерческий директор «Главстрой Регионы»

2. «Все вокруг взяли — а мы что?»

Все побежали, и я побежал — вот что заставляет людей брать кредит, не задумываясь о собственных возможностях. Люди не учитывают, что их знакомые взяли ипотеку на других условиях: по другим ставкам, с большим первоначальным взносом. Или они просто обладали большей финансовой уверенностью, например у них в семье несколько работающих человек. Игорь Бевзенко Создатель индустриальной платформы Постмаркетинг Daily

3. «Сейчас не время покупать», выгодный момент обязательно наступит позже.

Ожидание часто приводит к тому, что покупатель продолжает жить в арендуемом жилье, оплачивая чужую недвижимость, вместо того чтобы решать собственный жилищный вопрос. Ипотека в этом случае становится инструментом фиксации условий здесь и сейчас с возможностью дальнейшей оптимизации кредита. Алексей Артошин Коммерческий директор «Главстрой Регионы»

4. Кредит — это долг «навсегда», лишающий свободы и вынуждающий во всём себе отказывать.

Ключевое отличие ипотеки от аренды в том, что платежи по кредиту — это инвестиция в собственный актив, а не безвозвратные расходы. Это договор с чёткими правилами и правом на досрочное погашение, который даёт стабильность. В то же время аренда — это постоянная неопределённость: владелец может внезапно повысить плату или попросить вас освободить жильё. Святослав Иванов руководитель департамента продаж ГК «Расцветай.Столица»

5. При малейшей просрочке банк немедленно заберёт квартиру.

По словам Иванова, на практике это совершенно не так. Банк в первую очередь заинтересован в возврате кредита, а не в изъятии жилья. Поэтому при возникновении трудностей он предлагает варианты решения: ипотечные каникулы, реструктуризацию долга или индивидуальный график платежей.

Психолог Екатерина Какаева уверена, что большинство установок человек получает от родителей. Чтобы избавиться от них, стоит задуматься над рациональной стороной убеждения, а также повышать самооценку и уровень финансовой грамотности.

