Вы удивитесь, что на самом деле мешает одобрению кредита

Неочевидные причины отказа в кредите и как повысить шансы на одобрение
Низкий доход, непостоянная работа, высокая долговая нагрузка — это самые распространённые причины отказов в кредите. Но бывает так, что у вас нет ни одной из этих проблем, а деньги всё равно не дают. Разберём неожиданные причины, влияющие на решение банков, и расскажем, как повысить шансы на одобрение кредита.
Долги за ЖКХ, алименты
Перед выдачей кредита банк обязательно проводит проверку кредитной истории заёмщика. Испортить её могут не только просрочки по кредитам, но и другие виды задолженностей при наличии документов о взыскании. К таким долгам относятся:
- задолженность по алиментным обязательствам;
- долги за пользование жилым помещением — неоплаченные платежи по договорам социального найма, аренды;
- просроченная оплата коммунальных услуг — долги за водоснабжение, электроснабжение, отопление, газоснабжение;
- неоплаченные услуги связи — задолженности перед операторами мобильной связи, интернет‑провайдерами и поставщиками иных телекоммуникационных услуг.
Иногда граждане предпочитают накапливать коммунальные платежи за несколько месяцев, рассчитывая впоследствии погасить всю задолженность сразу. Однако это может служить для банка маркером ненадёжности.
Как банки узнают о вашей задолженности по коммунальным услугам? Эксперт пояснил, что предприятия ЖКХ направляют в бюро кредитных историй информацию о судебных решениях о взыскании долгов. Обычно основанием для подачи иска в суд является неоплата коммунальных услуг за несколько месяцев и накопление долга размером в 5–10 тысяч рублей.
Ещё один способ, которым банки получают информацию о задолженностях по коммунальным услугам, — это интеграция соответствующих сервисов в банковские приложения. Пользователи вводят в приложении номер своего лицевого счёта, по которому отображается актуальная сумма задолженности, пояснил Кутьин.
Поручительство по чужому кредиту
Когда вы соглашаетесь быть поручителем, вы гарантируете банку возврат чужого кредита в случае, если заёмщик не вернёт его. Даже если сейчас долг выплачивается вовремя, банк при рассмотрении вашей заявки учтёт риск того, что в будущем платить придётся вам.
Как работает поручительство:
- факт поручительства фиксируется в вашей кредитной истории;
- если заёмщик перестает платить и банк не может взыскать долг с него, обязательства переходят к вам;
- после перехода долга каждая ваша выплата или её отсутствие фиксируется в кредитной истории: своевременные платежи улучшают её, просрочки — ухудшают.
Таким образом, поручительство создаёт не только потенциальную финансовую нагрузку, но и напрямую влияет на вашу кредитную репутацию.
Созаёмщик и поручитель по кредиту: в чём разница и что важно знать
Первый кредит
Банки учитывают прошлый опыт заёмщиков: как они брали кредиты, вовремя ли вносили платежи, были ли просрочки. Если вы никогда не пользовались банковскими займами, у банка нет данных для анализа вашей надёжности как заёмщика. Из‑за этого кредитор может отказать в выдаче кредита или предложить меньшую сумму, чем вы запрашивали.
Отсутствие выгоды для банка
Иногда банк отказывает не из‑за рисков, а из‑за низкой доходности сделки.
Если человек с высоким доходом запросил кредит на маленькую сумму, то он рискует получить отказ. Банку такой заёмщик, скорее всего, покажется подозрительным, а также маловыгодным, поскольку он, вероятнее всего, погасит кредит досрочно, что не позволит компенсировать операционные затраты банка на эту операцию.
Аналогичная ситуация возникает, если у вас есть история частых досрочных погашений предыдущих кредитов: банк теряет процентный доход и может посчитать вас невыгодным клиентом.
Вид деятельности
Кредитные учреждения обращают внимание не только на уровень дохода, но и на стабильность трудоустройства, риск потери заработка, а также особенности профессии заёмщика.
Сложнее получить кредит предпринимателям и самозанятым. Доходы таких заёмщиков часто нестабильны и зависят от множества факторов: сезонности бизнеса, конкуренции. Поэтому у банка нет гарантии, что доход человека сохранится на прежнем уровне в течение всего срока выплат.
Могут вызвать настороженность и профессии, связанные с риском для жизни. В таком случае вероятность одобрения будет выше при оформлении страхового полиса.
Внешний вид и поведение
Формально банки не закрепляют требований к внешнему виду заёмщика, но сотрудники обращают внимание на то, как выглядит и ведёт себя клиент при личном обращении за кредитом:
- Внешний вид: неопрятная одежда, небрежный стиль могут создать впечатление финансовой нестабильности или безответственности.
- Эмоциональное состояние: явная нервозность, агрессивность, суетливость вызывают настороженность.
- Общение: если заёмщик путается в ответах, не может внятно объяснить цель кредита, даёт противоречивые сведения — это снижает доверие.
Банки способны анализировать и скрытые поведенческие признаки с помощью современных аналитических инструментов обработки данных.
Банки используют антифрод-модели для борьбы с мошенничеством, которые, например, учитывают, как давно клиент пользуется указанным номером телефона, проживают ли по адресу заёмщика другие физические лица, которые имеют просрочки по кредитам.Роман Евдокимоввице-президент по розничным рискам Банка ДОМ.РФ
Кредитные каникулы
Серьёзной причиной для отказа в кредите станет наличие действующих кредитных каникул — отсрочки по действующему обязательству, когда заёмщик совсем освобождается от регулярных платежей на определённый срок или выплачивает минимальную сумму, согласованную с кредитором. Такой статус заёмщика является признаком финансовых трудностей.
После завершения каникул новые кредиты банки одобряют не сразу. Кредиторам требуется три-шесть месяцев чтобы убедиться, что заёмщик не допускает просрочек и стабильно обслуживает текущий долг.
Достоверность информации
Типичные ошибки в анкете, которые приводят к отказу:
- Несоответствие доходов: занижение суммы относительно данных из Социального фонда.
- Устаревшие данные: неактуальное место работы, адрес прописки.
- Неполнота сведений: незаполненные обязательные поля анкеты.
Любые ошибки в данных вызывают у банков подозрения — они могут свидетельствовать о несерьёзном отношении потенциального заёмщика, говорит Кутьин.
Ещё более серьёзное нарушение — поддельные документы, включая справки с места работы или сведения о регистрации по месту жительства. Это трактуется банком как потенциальное мошенничество и является практически 100%-ной причиной для отказа.
Для выявления признаков фальсификации может использоваться технология компьютерного зрения, способная анализировать бумажные документы на предмет подделки. Однако с развитием электронных сервисов документооборота потребность в таких решениях снижается, отметил Евдокимов.
Эксперт добавил, что основными источниками информации для банков служат кредитная история заёмщика и данные из Госуслуг. Помимо этого, учитываются сведения ФНС, Пенсионного фонда, ФССП, Росреестра, а также специализированных коммерческих сервисов.
Много заявок на кредиты
Все заявки отражаются в кредитной истории. При обращении за новым кредитом банковская система видит, что клиент активно ищет деньги, и воспринимает это как признак финансовых проблем.
Как повысить шансы на одобрение
Рекомендации, позволяющие снизить вероятность отказа, приводит Василий Кутьин:
- Внимательно ознакомьтесь с требованиями банка. Подготовьте документы заранее, проверьте все данные и подтвердите дополнительный источник дохода, если он есть. Учитывайте доходы после уплаты налогов, ведь разница в 13–15% способна повлиять на принятие положительного решения.
- Проведите аудит задолженностей, заказав кредитную историю. Особое внимание уделите лимитам на кредитных картах, поскольку они всё равно влияют на расчёт кредитной нагрузки. Неиспользуемые кредитные карты лучше закрыть.
- Не запрашивайте слишком большую сумму. Сумма выплат по всем обязательствам не должна превышать 50–60% от заработка. Идеально, если она не превышает 30%.
- Заполняйте кредитную анкету правдиво. Не стоит скрывать действующие кредиты, так как вся информация фиксируется в Бюро кредитных историй. Не стоит искажать и другие личные данные в анкете.
- Не подавайте заявки сразу в несколько банков. Лучше подождите один-три месяца после первого ответа, прежде чем обращаться снова.
О чём нужно помнить при оформлении кредита
Банки отказывают в кредите, если видят риски невозврата или низкую доходность сделки. Неочевидные факторы — нестабильный доход, долги по ЖКХ и алиментам, недостоверные или неполные данные в анкете, множественные заявки в разные банки, неопрятный вид.
Чтобы повысить шансы на одобрение, важно учитывать требования банка, анализировать свои долги, предоставлять точные и подтверждённые данные, избегать массовых заявок в банки за короткий срок.
