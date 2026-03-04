Вы удивитесь, что на самом деле мешает одобрению кредита

Низкий доход, непостоянная работа, высокая долговая нагрузка — это самые распространённые причины отказов в кредите. Но бывает так, что у вас нет ни одной из этих проблем, а деньги всё равно не дают. Разберём неожиданные причины, влияющие на решение банков, и расскажем, как повысить шансы на одобрение кредита.

Долги за ЖКХ, алименты

Перед выдачей кредита банк обязательно проводит проверку кредитной истории заёмщика. Испортить её могут не только просрочки по кредитам, но и другие виды задолженностей при наличии документов о взыскании. К таким долгам относятся:

задолженность по алиментным обязательствам;

долги за пользование жилым помещением — неоплаченные платежи по договорам социального найма, аренды;

просроченная оплата коммунальных услуг — долги за водоснабжение, электроснабжение, отопление, газоснабжение;

неоплаченные услуги связи — задолженности перед операторами мобильной связи, интернет‑провайдерами и поставщиками иных телекоммуникационных услуг.

Иногда граждане предпочитают накапливать коммунальные платежи за несколько месяцев, рассчитывая впоследствии погасить всю задолженность сразу. Однако это может служить для банка маркером ненадёжности. Василий Кутьин директор по аналитике Инго Банка

Как банки узнают о вашей задолженности по коммунальным услугам? Эксперт пояснил, что предприятия ЖКХ направляют в бюро кредитных историй информацию о судебных решениях о взыскании долгов. Обычно основанием для подачи иска в суд является неоплата коммунальных услуг за несколько месяцев и накопление долга размером в 5–10 тысяч рублей.

Ещё один способ, которым банки получают информацию о задолженностях по коммунальным услугам, — это интеграция соответствующих сервисов в банковские приложения. Пользователи вводят в приложении номер своего лицевого счёта, по которому отображается актуальная сумма задолженности, пояснил Кутьин.

Поручительство по чужому кредиту

Когда вы соглашаетесь быть поручителем, вы гарантируете банку возврат чужого кредита в случае, если заёмщик не вернёт его. Даже если сейчас долг выплачивается вовремя, банк при рассмотрении вашей заявки учтёт риск того, что в будущем платить придётся вам.

Как работает поручительство:

факт поручительства фиксируется в вашей кредитной истории;

если заёмщик перестает платить и банк не может взыскать долг с него, обязательства переходят к вам;

после перехода долга каждая ваша выплата или её отсутствие фиксируется в кредитной истории: своевременные платежи улучшают её, просрочки — ухудшают.

Таким образом, поручительство создаёт не только потенциальную финансовую нагрузку, но и напрямую влияет на вашу кредитную репутацию.

Созаёмщик и поручитель по кредиту: в чём разница и что важно знать

Первый кредит

Банки учитывают прошлый опыт заёмщиков: как они брали кредиты, вовремя ли вносили платежи, были ли просрочки. Если вы никогда не пользовались банковскими займами, у банка нет данных для анализа вашей надёжности как заёмщика. Из‑за этого кредитор может отказать в выдаче кредита или предложить меньшую сумму, чем вы запрашивали.

Отсутствие выгоды для банка

Иногда банк отказывает не из‑за рисков, а из‑за низкой доходности сделки.

Если человек с высоким доходом запросил кредит на маленькую сумму, то он рискует получить отказ. Банку такой заёмщик, скорее всего, покажется подозрительным, а также маловыгодным, поскольку он, вероятнее всего, погасит кредит досрочно, что не позволит компенсировать операционные затраты банка на эту операцию. Василий Кутьин директор по аналитике Инго Банка

Аналогичная ситуация возникает, если у вас есть история частых досрочных погашений предыдущих кредитов: банк теряет процентный доход и может посчитать вас невыгодным клиентом.

Вид деятельности

Кредитные учреждения обращают внимание не только на уровень дохода, но и на стабильность трудоустройства, риск потери заработка, а также особенности профессии заёмщика.

Сложнее получить кредит предпринимателям и самозанятым. Доходы таких заёмщиков часто нестабильны и зависят от множества факторов: сезонности бизнеса, конкуренции. Поэтому у банка нет гарантии, что доход человека сохранится на прежнем уровне в течение всего срока выплат.

Могут вызвать настороженность и профессии, связанные с риском для жизни. В таком случае вероятность одобрения будет выше при оформлении страхового полиса.

Внешний вид и поведение

Формально банки не закрепляют требований к внешнему виду заёмщика, но сотрудники обращают внимание на то, как выглядит и ведёт себя клиент при личном обращении за кредитом:

Внешний вид : неопрятная одежда, небрежный стиль могут создать впечатление финансовой нестабильности или безответственности.

: неопрятная одежда, небрежный стиль могут создать впечатление финансовой нестабильности или безответственности. Эмоциональное состояние: явная нервозность, агрессивность, суетливость вызывают настороженность.

явная нервозность, агрессивность, суетливость вызывают настороженность. Общение: если заёмщик путается в ответах, не может внятно объяснить цель кредита, даёт противоречивые сведения — это снижает доверие.

Банки способны анализировать и скрытые поведенческие признаки с помощью современных аналитических инструментов обработки данных.

Банки используют антифрод-модели для борьбы с мошенничеством, которые, например, учитывают, как давно клиент пользуется указанным номером телефона, проживают ли по адресу заёмщика другие физические лица, которые имеют просрочки по кредитам. Роман Евдокимов вице-президент по розничным рискам Банка ДОМ.РФ

Кредитные каникулы

Серьёзной причиной для отказа в кредите станет наличие действующих кредитных каникул — отсрочки по действующему обязательству, когда заёмщик совсем освобождается от регулярных платежей на определённый срок или выплачивает минимальную сумму, согласованную с кредитором. Такой статус заёмщика является признаком финансовых трудностей.

После завершения каникул новые кредиты банки одобряют не сразу. Кредиторам требуется три-шесть месяцев чтобы убедиться, что заёмщик не допускает просрочек и стабильно обслуживает текущий долг.

Достоверность информации

Типичные ошибки в анкете, которые приводят к отказу:

Несоответствие доходов : занижение суммы относительно данных из Социального фонда.

: занижение суммы относительно данных из Социального фонда. Устаревшие данные : неактуальное место работы, адрес прописки.

: неактуальное место работы, адрес прописки. Неполнота сведений: незаполненные обязательные поля анкеты.

Любые ошибки в данных вызывают у банков подозрения — они могут свидетельствовать о несерьёзном отношении потенциального заёмщика, говорит Кутьин.

Ещё более серьёзное нарушение — поддельные документы, включая справки с места работы или сведения о регистрации по месту жительства. Это трактуется банком как потенциальное мошенничество и является практически 100%-ной причиной для отказа. Василий Кутьин директор по аналитике Инго Банка

Для выявления признаков фальсификации может использоваться технология компьютерного зрения, способная анализировать бумажные документы на предмет подделки. Однако с развитием электронных сервисов документооборота потребность в таких решениях снижается, отметил Евдокимов.

Эксперт добавил, что основными источниками информации для банков служат кредитная история заёмщика и данные из Госуслуг. Помимо этого, учитываются сведения ФНС, Пенсионного фонда, ФССП, Росреестра, а также специализированных коммерческих сервисов.

Много заявок на кредиты

Все заявки отражаются в кредитной истории. При обращении за новым кредитом банковская система видит, что клиент активно ищет деньги, и воспринимает это как признак финансовых проблем.

Как повысить шансы на одобрение

Рекомендации, позволяющие снизить вероятность отказа, приводит Василий Кутьин:

Внимательно ознакомьтесь с требованиями банка . Подготовьте документы заранее, проверьте все данные и подтвердите дополнительный источник дохода, если он есть. Учитывайте доходы после уплаты налогов, ведь разница в 13–15% способна повлиять на принятие положительного решения.

. Подготовьте документы заранее, проверьте все данные и подтвердите дополнительный источник дохода, если он есть. Учитывайте доходы после уплаты налогов, ведь разница в 13–15% способна повлиять на принятие положительного решения. Проведите аудит задолженностей , заказав кредитную историю. Особое внимание уделите лимитам на кредитных картах, поскольку они всё равно влияют на расчёт кредитной нагрузки. Неиспользуемые кредитные карты лучше закрыть.

, заказав кредитную историю. Особое внимание уделите лимитам на кредитных картах, поскольку они всё равно влияют на расчёт кредитной нагрузки. Неиспользуемые кредитные карты лучше закрыть. Не запрашивайте слишком большую сумму . Сумма выплат по всем обязательствам не должна превышать 50–60% от заработка. Идеально, если она не превышает 30%.

. Сумма выплат по всем обязательствам не должна превышать 50–60% от заработка. Идеально, если она не превышает 30%. Заполняйте кредитную анкету правдиво . Не стоит скрывать действующие кредиты, так как вся информация фиксируется в Бюро кредитных историй. Не стоит искажать и другие личные данные в анкете.

. Не стоит скрывать действующие кредиты, так как вся информация фиксируется в Бюро кредитных историй. Не стоит искажать и другие личные данные в анкете. Не подавайте заявки сразу в несколько банков. Лучше подождите один-три месяца после первого ответа, прежде чем обращаться снова.

О чём нужно помнить при оформлении кредита

Банки отказывают в кредите, если видят риски невозврата или низкую доходность сделки. Неочевидные факторы — нестабильный доход, долги по ЖКХ и алиментам, недостоверные или неполные данные в анкете, множественные заявки в разные банки, неопрятный вид.

Чтобы повысить шансы на одобрение, важно учитывать требования банка, анализировать свои долги, предоставлять точные и подтверждённые данные, избегать массовых заявок в банки за короткий срок.

